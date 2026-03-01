UTair отменил рейсы в Дубай из-за закрытия неба ОАЭ

Tекст: Ольга Иванова

Авиакомпания UTair временно отменяет все рейсы в Дубай и обратно из-за ограничений в воздушном пространстве ОАЭ, передает РИА «Новости». В компании отметили, что эти меры вынужденные и связаны с временным закрытием воздушного пространства для полетов в Объединенные Арабские Эмираты.

«В связи с временным закрытием воздушного пространства ОАЭ авиакомпания UTair вынуждена отменить рейсы в/из Дубая до снятия ограничений», – сообщили представители перевозчика. Пассажирам отменённых рейсов предложили либо перенести вылет на более позднюю дату после снятия ограничений, либо вернуть полную стоимость билета.

В UTair подчеркнули, что как только воздушное пространство ОАЭ откроется, выполнение рейсов в Дубай будет возобновлено в прежнем объеме. Информация о дальнейших изменениях появится на сайте компании и будет доведена до всех пассажиров заблаговременно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что российских туристов, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах из-за отмены рейсов, разместили в отелях. Для них организовали продленный отдых или смену гостиницы.

