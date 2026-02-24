Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

Tекст: Ольга Никитина

Что изменится с 1 марта 2026 года: главные нововведения для россиян

С первого дня весны вступают в силу федеральные законы и нормативные акты, которые затронут интересы миллионов граждан. Вот краткий список основных изменений:

новые правила гостиничных услуг – теперь они распространяются на все виды размещения, включая кемпинги и базы отдыха, а туристы получат право на полный возврат средств при ранней отмене брони;

увеличение часов обучения в автошколах для категории B и возможность дистанционного освоения теории;

единый срок оплаты ЖКХ – платить за коммуналку нужно будет до 15-го числа каждого месяца;

запрет на автоматическое списание денег за подписки без согласия пользователя;

закон о защите русского языка, обязывающий размещать вывески только на русском;

новые обязанности владельцев земельных участков по борьбе с борщевиком и другими инвазивными растениями.

Эти изменения важны для водителей, туристов, владельцев участков, пользователей онлайн-сервисов и всех, кто оплачивает жилищно-коммунальные услуги.

Новые правила гостиничных услуг с 1 марта 2026: возврат денег и единые стандарты размещения

С 1 марта вступают в силу обновленные Правила предоставления гостиничных услуг. Ключевое нововведение – расширение сферы действия документа. Если раньше регулировалась работа только классических гостиниц, то новые правила будут едиными для всех средств размещения, подлежащих классификации. Это означает, что базы отдыха, кемпинги, горные приюты и другие объекты теперь будут работать по единому стандарту, что повысит защищенность туристов и упорядочит рынок.

Под действие новых правил попадают все объекты, где туристам предоставляются услуги временного проживания. Речь идет не только о гостиницах и отелях, но и о базах отдыха, кемпингах, глэмпингах, горных приютах и других средствах размещения, которые обязаны проходить классификацию. Это значит, что уровень сервиса и права потребителей теперь будут защищены одинаково вне зависимости от того, остановились вы в пятизвездочном отеле или в загородном гостевом доме.

Одно из самых значимых новшеств для потребителей – право на полный возврат средств при ранней отмене бронирования. Исключение составляет плата за гарантированное бронирование первой ночи, которую отель может удержать. Но за все последующие ночи деньги должны быть возвращены в полном объеме. Это серьезное усиление защиты туристов, которые теперь могут не опасаться потерять всю сумму при изменении планов.

Новые правила обучения водителей с 1 марта 2026

С 1 марта вступают в силу новые правила обучения водителей, которые будут действовать до 2032 года. Изменения затронут как будущих автомобилистов, так и профессиональных водителей.

Ключевое нововведение – увеличение обязательных часов при обучении на права категории B с 38 до 42 часов. Это означает, что программа подготовки станет более насыщенной, а будущие водители получат больше практических навыков.

Для желающих учиться на права категорий C и D, а также для таксистов (категория B) появилась возможность обучаться не только в автошколах, но и «в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы». Речь идет о таксопарках или профильных транспортных комбинатах, которые теперь смогут самостоятельно готовить водителей.

Можно ли будет учиться онлайн

Да, теорию в автошколах разрешат преподавать дистанционно. Учебные заведения будут использовать специальный софт, фиксирующий посещаемость и успеваемость и содержащий сервисы удаленного взаимодействия преподавателя с учеником. Важно понимать, что этот формат не является обязательным – автошколы могут использовать и традиционное офлайн-обучение.

Новый срок оплаты ЖКХ с 1 марта 2026: когда платить за коммунальные услуги

С 1 марта вводится единый срок внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги – ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за истекшим. Ранее крайний срок оплаты мог различаться в зависимости от региона или управляющей компании.

Изменится также и дата направления гражданам квитанций за коммунальные услуги. Они будут приходить не 1-го числа, как сейчас, а 5-го. Это относится как к бумажным, так и к электронным квитанциям.

Как подчеркивал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, изменение особенно актуально для граждан, которые получают зарплату 12-го или 15-го числа: они смогут оплачивать услуги после поступления денег. Это, по его словам, поможет избежать просрочек и уменьшит количество пеней за задержку платежей.

В свою очередь, перенос срока предоставления платежных документов с первого на пятое число каждого месяца, по словам Колунова, даст больше времени ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям для расчета начислений и снизит риск ошибок, считает депутат.

Важный момент – управляющие компании и поставщики коммунальных услуг не смогут сдвигать эти сроки, они будут обязательными для всех. Оплачивать коммуналку придется строго до 15-го числа, иначе начнут начисляться пени за просрочку.

Как правильно снять и сдать показания счетчиков, читайте в справке газеты ВЗГЛЯД.

Закон о подписках с 1 марта 2026: запрет автоматических списаний – что изменится

Пожалуй, самое ожидаемое нововведение – вступление в силу федерального закона № 376-ФЗ, согласно которому онлайн-сервисы не смогут автоматически списывать с банковских карт деньги за подписки, если пользователь отказался от их использования. Президент Владимир Путин подписал закон 15 октября 2025 года, и теперь у потребителей появится надежный механизм защиты от нежелательных трат.

Закон охватывает широкий спектр цифровых подписок, включая онлайн-кинотеатры, музыкальные платформы, облачные сервисы, образовательные ресурсы и приложения с функцией автоматического продления. Все сервисы, функционирующие по абонентской системе и автоматически списывающие средства, обязаны соблюдать новые требования.

Кроме того, теперь сервисы должны предоставить пользователю удобный и понятный способ отказаться от подписки и удалить платежные данные онлайн. Это должно быть реализовано непосредственно в личном кабинете, без необходимости звонков или направления писем. Исполнитель обязан обеспечить прием отказа потребителя в любой форме, включая электронную.

Новый закон не затрагивает платформы, которые предлагают ежемесячное получение товаров (например, наборов витаминов или готовой еды) или доступ к программному обеспечению (например, подписки на ИИ-боты). В этих случаях речь идет не о цифровых услугах, а о поставках товаров или доступе к софту.

Если после 1 марта средства все же будут списаны без законных оснований, граждане смогут воспользоваться инструментами защиты: обратиться в банк с процедурой чарджбэка, направить претензию в адрес сервиса, подать жалобу в Роспотребнадзор и, если потребуется, обратиться в суд.

Закон о русском языке: новые требования к вывескам и надписям

С 1 марта вступает в силу закон о защите русского языка, который предусматривает размещение вывесок и надписей только на русском языке. Это касается информации, предназначенной для публичного ознакомления, – вывесок, указателей, информационных табличек. Использование иностранных слов допускается только в случаях, предусмотренных законом, и при условии дублирования на русском языке.

Борьба с борщевиком: новые обязанности владельцев земельных участков

С 1 марта вступает в силу закон, обязывающий владельцев земельных участков в РФ принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений. Теперь собственники земли обязаны проводить мероприятия по уничтожению этих растений на своих участках. Цель закона – контроль распространения опасных сорняков, которые наносят вред экологии и здоровью людей. За невыполнение требований предусмотрена административная ответственность.

Главное: какие изменения сильнее всего повлияют на жизнь россиян

Ключевые нововведения с марта 2026 года, которые затронут большинство граждан: