«Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода

Tекст: Ольга Самофалова

В России продолжается борьба с теневой занятостью. После начатой в 2025 году проверки трудоспособных жителей Москвы, которые официально нигде не трудоустроены, было выявлено почти 64 тыс. москвичей, «которые формализовали источники получения своих денежных средств». Об этом сообщили в столичном управлении Федеральной налоговой службы (ФНС).

По словам руководителя управления Марины Третьяковой, в 2025 году работа по легализации таких доходов принесла бюджету более 9 млрд рублей. Так, благодаря ФНС, 29 тыс. человек дополнительно задекларировали доходы от операций с имуществом, было доначислено более 2 млрд рублей. Кроме того, был легализован труд 85 тыс. работников, в том числе 7 тыс. иностранцев. Проверки продолжатся, заявили в столичном УФНС.

«Проверки налоговой службы из года в год становятся все более технологичным процессом. Различные теневые заработки выявляются на основе сопоставления данных о доходах и расходах граждан, а также при внесении крупных сумм наличных на банковские счета. Постоянные переводы тоже могут обратить на себя внимание налоговой», – говорит Юлия Коваленко, заместитель руководителя факультета Высшей школы экономики РЭУ им. Плеханова.

Налоговая получает информацию из банков о финансовых операциях, из Росреестра о сделках с недвижимостью, от ГИБДД – о регистрации транспорта, от таможни – о поездках за границу, из социальных сетей – об образе жизни.

«Механизм выявления таких случаев базируется на анализе финансовых потоков и сопоставлении расходов с официально задекларированными доходами. Налоговая получает сведения о движении средств по счетам, сделках с недвижимостью и другим имуществом, а также данные из межведомственных баз. Если человек формально не работает, но регулярно получает поступления или совершает крупные сделки, ФНС направляет требования о представлении декларации и уплате налога», – говорит Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

По его словам, речь, как правило, идет о «серых» зарплатах, доходах от аренды жилья, продаже недвижимости или автомобилей без декларирования, частной практике, фрилансе и других источниках, которые ранее находились в тени.

Сумма дополнительного дохода в 9 млрд рублей – достаточно высокая, и связана она с разными видами деятельности: это индустрия красоты (парикмахеры, ногтевой сервис, массаж, косметологи), сдача недвижимости, репетиторство, такси, курьерские услуги и другие, добавляет Коваленко.

Все граждане страны должны внимательнее относиться к нормативному регулированию в сфере налогообложения, выполнять требования и следить за их исполнением, говорит Коваленко. Для того чтобы не попасть в число неплательщиков, необходимо оформить самозанятость и платить налог со своей деятельности.

Чем грозит нарушение налогового режима? Граждане должны будут оплатить 13% с неучтенных доходов и 20% – при доказанном умысле, плюс пени за весь период. Также предусмотрены штрафы в виде 20% от суммы неуплаченного налога при неумышленном нарушении и 40% – при умышленном уклонении. Если деятельность признают предпринимательской, придется сделать взносы в ПФР, ФСС и ФОМС, а также заплатить пени. Для работодателей предусмотрены штрафы от 50 до 100 тыс. руб., приостановка деятельности до 90 суток, включение в реестр недобросовестных работодателей и дисквалификация руководителей.

Подобный контроль ФНС и выявление якобы «неработающих» граждан идет не только в Москве, но и в других регионах России. В целом стоит отметить, что рост доходов бюджета на разных уровнях отражает огромную работу, проделанные ФНС.

«Сама схема контроля не является новой, однако эффективность работы выросла за счет более активного использования аналитических инструментов и межведомственного обмена данными. Подобные кампании проводятся не только в Москве, но и в регионах, где также фиксируется масштабная легализация занятости.

Рост поступлений по НДФЛ в последние годы во многом отражает именно усиление администрирования и повышение налоговой дисциплины, а не исключительно расширение экономической базы», - заключает Кабаков.

По данным Минтруда, в России нелегально работают 9,6 млн человек. Всего занятых насчитывается свыше 75 млн. То есть доля получающих доход без уплаты налогов составляет почти 15%. Без работы налоговая не останется: по плану Минтруда, борьба с нелегальной занятостью в 2025–2027 годах должна привести к снижению их числа более чем в три раза – с 9,6 млн до 2,9 млн человек. Таким образом, каждый год по всей России должны выявлять почти по 3 млн «нелегалов».