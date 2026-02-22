«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.13 комментариев
Масленицу с блинами и играми отпраздновали у Абхазского театра в Сухуме
Горожане и туристы Сухума отметили Масленицу у Абхазского театра народными гуляниями, ярмаркой блинов и сожжением чучела в завершение праздника.
Зиму в Сухуме проводили празднованием Масленицы на площади у Абхазского театра, передает «Sputnik Абхазия». Торжество прошло 22 февраля и собрало множество жителей и гостей республики. Для участников организовали ярмарку с блинами, сладостями, сувенирами и полевую кухню, где угощали гречневой и перловой кашей.
Руководитель Союза русских общин Абхазии Олег Юрченко рассказал, что для посетителей провели спортивные развлечения, включая перетягивание каната и бег в мешках. По его словам, эти конкурсы помогли создать праздничную и дружескую атмосферу для всех желающих.
Кульминацией мероприятия стало традиционное сожжение чучела, символизирующее прощание с зимой. Организаторами праздника выступили КСОРС, правительство Москвы, посольство России в Абхазии, Дом Москвы, погрануправление ФСБ РФ в Абхазии и администрация Сухума.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в археологическом парке «Аграмач» на Масленицу сожгли чучело злой Лабубу.