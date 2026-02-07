  • Новость часаГенерал Алексеев пришел в себя после покушения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Для познания Азии одного евразийства недостаточно

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища, на которых кочевники выпасают конские табуны. Это небоскрёбы Шанхая и Эмиратов. Это японские и китайские скоростные поезда. Это крупнейшие порты мира. Это 20 университетов в первой сотне мирового рейтинга.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    7 февраля 2026, 12:44 • Новости дня

    Глава МИД Ирана предупредил о возможных ударах по базам США в регионе

    Аракчи заявил о возможной атаке Ирана на базы США в Персидском заливе

    Глава МИД Ирана предупредил о возможных ударах по базам США в регионе
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что в случае нападения США Тегеран нанесет удары по американским военным базам в странах Персидского залива.

    В случае нападения США на Иран, Тегеран нанесёт ответный удар по американским базам в регионе Персидского залива, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera.

    Министр подчеркнул: «У нас нет возможности атаковать американскую территорию, если Вашингтон нападёт на нас, то мы будем атаковать его базы в регионе». Он добавил, что удары не будут направлены по соседним странам, а только по объектам, где размещены американские военные.

    Аракчи подчеркнул, что Иран не намерен обсуждать свою ракетную программу ни сейчас, ни в будущем, назвав этот вопрос исключительно оборонительным. Он также отметил, что степень обогащения урана зависит от национальных нужд, при этом обогащённый уран не будет вывозиться за пределы страны.

    Министр рассказал, что делегации Ирана и США во время переговоров в Омане могли обменяться рукопожатием, несмотря на то что встреча была непрямой. По его словам, урегулировать проблему иранской ядерной программы возможно только дипломатическим путём.

    Переговоры между представителями США и Ирана прошли в Маскате впервые после длительного перерыва, вызванного обострением ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. За это время стороны уже провели пять консультационных раундов. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать решению вопроса обогащённого урана, если Вашингтон и Тегеран достигнут соглашения.

    Аббас Аракчи сообщил, что дата второго раунда переговоров ещё не определена, однако иранская и американская стороны рассчитывают провести его в ближайшее время. «Сейчас нет конкретной даты проведения второго раунда переговоров, однако мы с Вашингтоном считаем, что он должен вскоре состояться», – сказал глава иранского МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Аракчи прибыл в Оман для переговоров по ядерной программе.

    Позже стало известно, что власти США пока не определились, какие цели будет преследовать возможная военная операция против Ирана. А Кремль выразил надежду на результативность переговоров по Ирану.


    5 февраля 2026, 18:05 • Новости дня
    Иран задержал в Персидском заливе два танкера

    Fars: Иранские военные задержали в Персидском заливе два танкера

    Иран задержал в Персидском заливе два танкера
    @ Jesus Vargas/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Персидском заливе иранские военные задержали два танкера с более чем миллионом литров контрабандного топлива и экипажем из 15 иностранцев, сообщает Fars.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана задержали два нефтяных танкера в Персидском заливе, передает РБК. По данным иранских военных, оба судна подозреваются в перевозке контрабандного топлива. В ходе досмотра на борту обнаружили более миллиона литров топлива.

    Всего на задержанных кораблях находились 15 иностранных членов экипажа. Всех задержанных передали представителям судебных органов для дальнейших разбирательств и возбуждения уголовного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС КСИР задержали в Персидском заливе судно с 350 тыс. литров контрабандного топлива. В 2024 году военные КСИР также задержали в Персидском заливе танкер с контрабандным топливом.

    6 февраля 2026, 10:11 • Новости дня
    Нетаньяху пообещал предотвратить наращивание военной мощи Египтом
    Нетаньяху пообещал предотвратить наращивание военной мощи Египтом
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал наблюдать за наращиванием вооружений Египта и усилением египетской арммии, сообщает Israel Hayom.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости тщательно контролировать рост военного потенциала Египта, передает Israel Hayom.

    По словам Нетаньяху, израильские власти должны следить за изменением военного баланса на южной границе: «Египетская армия набирает силу, и это необходимо контролировать. У нас есть отношения с Египтом, но мы должны предотвратить чрезмерное наращивание военной мощи», – подчеркнул премьер-министр.

    Заявление прозвучало во время закрытого заседания комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Нетаньяху отметил, что несмотря на действующее сотрудничество с Египтом, Израиль обеспокоен ростом его военного потенциала.

    По данным издания, сделка по газу между Израилем и Египтом заключалась при поддержке США, однако некоторые разногласия между странами задерживали ее подписание.

    Одновременно с этим в рамках расследования дела QatarGate появились подозрения, что сообщения, направленные на дискредитацию Египта и исходившие из Катара, распространялись также советниками премьер-министра, проходящими по делу в качестве подозреваемых.

    Ранее премьер-министр Израиля объявил об одобрении рекордной газовой сделки с Египтом на сумму 35 млрд долларов с существенными доходами для бюджета страны.

    Египет увеличил военную миссию в Сомали после признания Сомалиленда Израилем.

    7 февраля 2026, 12:49 • Видео
    Такого еще не было: США поссорились с Польшей

    Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    4 февраля 2026, 15:10 • Новости дня
    Рар назвал цели ближневосточного турне Мерца

    Политолог Рар: Берлин решил зарабатывать на вооружении в странах Ближнего Востока

    Рар назвал цели ближневосточного турне Мерца
    @ ddp/dts Nachrichtenagentur/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Германия ищет поддержку у стран Персидского залива, поскольку Европа теперь не рассматривает США как надежного партнера и защитника. В этом контексте Берлин планирует использовать спрос на оружие в ближневосточном регионе, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее сообщалось о планах канцлера ФРГ Фридриха Мерца посетить Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

    «Во внешней политике ФРГ изменились параметры: страна встала на путь милитаризации, создавая собственный ВПК. Берлин решил зарабатывать на вооружении, а в странах Ближнего Востока есть большой спрос на оружие. Здесь Мерц решил вступить в жесткую конкурентную борьбу с США», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Кроме того, изменения произошли в отношении Берлина к Вашингтону, продолжил он. «США больше не рассматриваются как надежный партнер или защитник Европы. На этом фоне в Германии серьезно озаботились диверсификацией поставок энергоносителей, поскольку Белый дом может использовать их как оружие против европейских стран», – пояснил собеседник.

    «Даже либеральные СМИ пишут, что ФРГ нужно избежать слишком большой зависимости от Штатов. Отдельные политики начали поговаривать о возобновлении закупок газа у России после окончания конфликта. Но Брюссель – в лице Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас – пока придерживается радикальной позиции: разорвать к 2027 году все торговые отношения с Москвой», – заключил Рар.

    Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и делегация глав крупных немецких компаний отправляются в среду в Эр-Рияд, где встретятся с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. В четверг они посетят Катар и ОАЭ. Цель поездки – диверсификация источников энергии и снижение зависимости от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США, пишет Bloomberg.

    «Высокая зависимость от США является проблемой ввиду авторитарного развития американских властей и риска геополитического шантажа», – заявила Сюзанна Нис, эксперт по энергетике «Гельмгольц-Центра». «Германия должна рассмотреть такие альтернативы, как увеличение поставок трубопроводного газа из Норвегии, и СПГ из Канады или Австралии», – добавила она.

    Мерц будет стремиться привлечь больше иностранных инвестиций и углубить торговые связи с государствами Персидского залива в рамках стратегии формирования новых альянсов со «средними державами». В этом контексте Берлин рассматривает оборонную сферу, как одну из самых перспективных, особенно после ослабления ФРГ ограничений на экспорт вооружений.

    «Для наших партнеров в Ближневосточном регионе сотрудничество в оборонной промышленности, безусловно, также станет важной темой», – приводит Politico слова высокопоставленного немецкого чиновника, знакомого с планами поездки.

    Стоит отметить, что в 2018 году Германия приостанавливала продажу оружия Саудовской Аравии на фоне убийства журналиста Джамаля Хашокджи. Аналогичное решение объявлялось и в отношении ОАЭ – из-за претензий к соблюдению прав человека. Причиной также указывалось участия этих стран в конфликте в Йемене. Впрочем, спустя несколько лет поставки начали возобновляться, пишет Spiegel.

    5 февраля 2026, 14:35 • Новости дня
    Foreign Affairs: Россия наращивает влияние на Ближнем Востоке и в Африке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия продолжает удерживать значительный авторитет на Ближнем Востоке и усиливает свои позиции в Западной Африке, даже несмотря на санкции и давление со стороны Запада, пишет Foreign Affairs.

    В материале  Foreign Affairs подчеркивается, что западным странам пока не удалось добиться от России сокращения международной активности, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил об усилении сотрудничества России и Африки в сфере безопасности.

    МИД рассказал о росте партнерства России со странами Африки.

    6 февраля 2026, 18:30 • Новости дня
    Иран и США завершили переговоры по ядерной программе в Омане

    Tекст: Денис Тельманов

    Раунд обсуждений по иранскому ядерному досье между делегациями двух стран прошел в Маскате и завершился раньше ожидаемого срока.

    Раунд переговоров между Ираном и США по иранскому ядерному досье в столице Омана завершился, передает ТАСС. По информации иранской гостелерадиокомпании, делегация Ирана уже покинула место встречи и отправилась к месту проживания, не делая дополнительных заявлений для прессы.

    Ранее иранское государственное телевидение сообщало, что переговоры могут занять несколько дней, однако они были завершены раньше, чем ожидалось. О деталях прошедших консультаций официальные лица пока не сообщили.

    Основной темой встречи стала дальнейшая судьба соглашения по иранской ядерной программе и возможные компромиссы между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton был замечен над нейтральными водами Оманского залива рядом с иранской границей.

    Кремль выразил надежду на успех переговоров между Ираном и США по ядерному досье. Власти США пока не определились с целями возможной военной операции против Ирана.

    Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания новостей о переговорах между США и Ираном. Американское посольство в Тегеране потребовало срочно покинуть Иран сухопутными маршрутами через соседние страны.

    4 февраля 2026, 23:50 • Новости дня
    Reuters выяснило, что угрожает срывом переговоров США и Ирана
    Reuters выяснило, что угрожает срывом переговоров США и Ирана
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговоры между США и Ираном должны включать тему о ракетном арсенале Тегерана и другие вопросы, заявил в среду американский госсекретарь Марко Рубио, в то время как Тегеран пообещал обсуждать только ядерную программу, а не ракеты.

    Переговоры между странами, проходящие на фоне опасений военной конфронтации, запланированы на пятницу, 6 февраля. Иран настаивает на том, чтобы переговоры ограничились обсуждением давнего ядерного спора с западными странами, передаёт Reuters.

    Об этом же сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Данные журналиста американского портала Axios Барака Равида об отмене переговоров не верны.

    «Переговоры с Соединенными Штатами по ядерной программе запланированы в Маскате примерно на 10 часов утра пятницы. Я благодарен нашим оманским братьям за проведение всех необходимых мероприятий», сказано в его сообщении в соцсети Х.

    Разногласия по поводу масштабов переговоров и отсутствие согласия относительно места проведения встречи вызвали сомнения в том, состоится ли она, оставив открытой возможность того, что президент США Дональд Трамп может осуществить свою угрозу ударить по Ирану.

    В среду, отвечая на вопрос о том, следует ли беспокоиться верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, Трамп заявил телеканалу NBC News: «Я бы сказал, что ему следует очень беспокоиться. Да, ему следует». И добавил, что «они ведут с нами переговоры», но не стал вдаваться в подробности.

    «Если иранцы захотят встретиться, мы готовы», – заявил ранее Рубио. Но уточнил, что переговоры должны будут включать, помимо ядерного конфликта, темы о дальности действия баллистических ракет Ирана, его поддержку группировок на Ближнем Востоке и отношение к собственному населению.

    Однако высокопоставленный иранский чиновник заявил, что переговоры будут касаться только иранской ядерной программы, а ракетная программа «снята с повестки дня».

    Второй высокопоставленный иранский чиновник сказал, что Тегеран приветствует переговоры по ядерному спору, но настойчивое стремление США к решению неядерных вопросов может поставить переговоры под угрозу.

    Первоначально встреча планировалась в Турции, но затем их решено было провести в Омане.

    Рубио заявил, что американский посланник Стив Уиткофф готов к переговорам, но место проведения «всё еще уточняется», поскольку Иран ранее согласился на определенный формат.

    Позже издание Axios со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что в среду США заявили Ирану о несогласии с требованиями Тегерана об изменении места и формата переговоров.

    Как сообщает Axios, американские чиновники рассмотрели просьбу о смене места проведения, но затем решили отклонить её.

    «Мы сказали им: либо это, либо ничего, а они ответили: «Хорошо, тогда ничего», –приводит портал слова высокопоставленного американского чиновника.

    Иран хотел, чтобы встреча состоялась в Омане в качестве продолжения прежних переговоров по его ядерной программе, заявил чиновник. Это было сделано для того, чтобы избежать расширения дискуссий на такие вопросы, как баллистические ракеты Тегерана.

    По словам представителя стран Персидского залива, планы переговоров, которые будут проходить при посредничестве нескольких стран, всё ещё в стадии доработки. Он добавил, что обсуждения начнутся с ядерной проблемы, а затем поэтапно перейдут к другим темам.

    Эти дипломатические усилия предпринимаются после угроз Трампа о военных действиях против Ирана во время подавления протестов в январе и развертывания дополнительных военно-морских сил в Персидском заливе. После того, как прошлым летом Израиль и США бомбили Исламскую Республику, возобновившиеся трения вызвали опасения среди региональных государств по поводу крупного конфликта, который мог бы обернуться против них самих или привести к долгосрочному хаосу в Иране.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан дал указание МИД страны начать диалог с США на принципах справедливости и равноправия.

    Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран может снизить уровень обогащения урана с 60% до 20%, если США «заплатят за это». Вашингтон принял просьбу Тегерана провести встречу по иранской ядерной программе в Омане вместо Турции.

    4 февраля 2026, 21:40 • Новости дня
    Переговоры по ядерной программе между США и Ираном в Омане отменили
    Переговоры по ядерной программе между США и Ираном в Омане отменили
    @ Sebastian Kahnert/dpa/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Планировавшаяся на 6 февраля встреча представителей США и Ирана по вопросу ядерной программы в Омане не состоится из-за отказа иранской стороны, сообщил журналист американского портала Axios Барак Равид.

    Намеченные на 6 февраля переговоры между США и Ираном по ядерной программе, которые должны были пройти в Омане, были отменены, передает ТАСС со ссылкой на американский портал Axios. Журналист Барак Равид сообщил об этом со ссылкой на свои источники среди высокопоставленных американских чиновников.

    В своей публикации в социальной сети X он заявил: «Как сообщили мне два высокопоставленных американских чиновника, ядерные переговоры, запланированные на пятницу, отменены, потому что Иран отказался от договоренностей». По данным журналиста, инициатором срыва выступил Тегеран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон принял просьбу Тегерана провести встречу по иранской ядерной программе в Омане вместо Турции.

    6 февраля 2026, 18:25 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщила о новых ударах по объектам ХАМАС в Газе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Израиля объявили о нанесении ударов по инфраструктуре ХАМАС в ответ на недавние нарушения перемирия со стороны радикалов.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, передает РИА «Новости». В сообщении пресс-службы ЦАХАЛ отмечается, что операция стала ответом на открытие огня по израильским войскам в районе «Желтой линии» на севере сектора Газа со стороны радикальных группировок.

    «В течение последних суток в ответ на вчерашнее нарушение соглашения о прекращении огня, в ходе которого террористы открыли огонь по войскам ЦАХАЛ, действующим на севере сектора Газа, ЦАХАЛ атаковал террористическую инфраструктуру ХАМАС в секторе Газа», – говорится в заявлении армии.

    По данным военных, среди пораженных целей оказались сооружения, используемые для производства оружия, а также склад вооружений. Представители израильской армии подчеркнули, что все удары были нанесены в соответствии с международным правом и только после проверки отсутствия гражданских лиц поблизости от атакуемых объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о приверженности демилитаризации сектора Газа. ХАМАС принял решение сложить полномочия в Газе и передать управление новому технократическому комитету. США приблизились к объявлению состава палестинского комитета для управления повседневной жизнью в секторе.

    6 февраля 2026, 18:36 • Новости дня
    Посол России и представитель «Совета мира» обсудили ситуацию в Газе

    Посол России Викторов и представитель «Совета мира» обсудили ситуацию в Газе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Тель-Авиве состоялась встреча, на которой российский посол в Израиле Анатолий Викторов и представитель «Совета мира» Николай Младенов рассмотрели варианты гуманитарного взаимодействия для поддержки жителей Газы.

    О переговорах между российским послом Анатолием Викторовым и болгарским дипломатом Николаем Младеновым сообщила пресс-служба посольства РФ в Тель-Авиве, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи обсуждалась текущая ситуация в палестинском анклаве и вокруг него, а также возможные направления взаимодействия для гуманитарной поддержки населения сектора Газа.

    Викторов рассказал о работе России, проводимой совместно со всеми заинтересованными сторонами для помощи жителям региона. В пресс-релизе отмечено, что дипломаты договорились поддерживать регулярные контакты по этим вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет мира стал известен осенью 2025 года как инициатива президента США Дональда Трампа. Совет мира представил первую часть стран-учредительниц, подтвердивших свое участие. Большинство стран Евросоюза отказались поддержать инициативу из-за опасений усиления влияния США.

    6 февраля 2026, 22:27 • Новости дня
    Авианосец США «Авраам Линкольн» совершил переход в Аравийском море

    Авианосец «Авраам Линкольн» и группа ВМС США совершили переход в Аравийском море

    Tекст: Вера Басилая

    Американская ударная авианосная группа во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» пересекла Аравийское море в сопровождении кораблей снабжения и катеров, сообщило в пятницу центральное командование вооруженных сил США.

    Ударная авианосная группа ВМС США во главе с кораблем «Авраам Линкольн» совершила переход в Аравийском море, передает РИА «Новости». В состав группы также входили два судна снабжения и два катера береговой охраны США.

    Во время перехода над кораблями пролетели военные самолеты, что подчеркивает координацию действий ВМС США и ВВС.

    Ранее раунд переговоров между Ираном и США по иранскому ядерному досье завершился в столице Омана.

    Американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton вновь замечен над нейтральными водами Оманского залива вблизи иранской границы.

    Власти США пока не определились, какие цели будет преследовать возможная военная операция против Ирана.

    5 февраля 2026, 19:36 • Новости дня
    Борт Уиткоффа прибыл в Оман для ожидаемых переговоров с Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Самолет спецпредставителя США Стива Уиткоффа приземлился в Маскате, где ожидается возобновление переговоров с иранской стороной по ядерному вопросу.

    Самолет специального представителя президента США Стива Уиткоффа прибыл в Маскат, столицу Омана, где ожидаются переговоры между делегациями США и Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24. Ранее этот борт прилетал в Абу-Даби для участия во втором раунде переговоров по украинскому урегулированию, после чего вылетел из столицы ОАЭ.

    По информации портала Flightradar24, речь идет о самолете Bombardier Global 7500 с регистрационным номером N102WG, который приземлился в Маскате. В переговорах в Омане примут участие глава МИД Ирана Аббас Арагчи и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон принял просьбу Тегерана о переносе предстоящей встречи по иранской ядерной программе в Оман вместо Турции.

    6 февраля 2026, 07:05 • Новости дня
    США призвали своих граждан срочно покинуть Иран

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американцам необходимо срочно уехать с иранской территории сухопутными маршрутами через соседние государства, заявило американское посольство в Тегеране.

    В дипмиссии посоветовали воспользоваться наземными пунктами пропуска на границе с Арменией или Турцией, передает РБК.

    Дипломаты напомнили об отсутствии официальных отношений между Вашингтоном и Тегераном.

    Кроме того, ведомство предупредило о вероятных сбоях в работе интернета. Отмечается высокий риск задержаний, причем поводом для ареста могут стать связи с Соединенными Штатами.

    Напомним, глава иранского МИД Аббас Аракчи отправился в Оман для переговоров по ядерной программе. Туда уже прибыл самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.

    5 февраля 2026, 08:25 • Новости дня
    Лавров заявил о нежелании России навязывать посредничество на Ближнем Востоке

    Лавров: Россия не навязывает себя в посредники на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Россия обсуждает ситуацию на Ближнем Востоке с заинтересованными странами, не предлагая себя в качестве посредника и не навязывая свое вмешательство, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью ко Дню дипломатического работника заявил, что Москва не навязывает себя в посредники при урегулировании обострения на Ближнем Востоке, передает RT.

    Лавров отметил, что в контактах с Израилем, Ираном или США Москва «просто обсуждает эту ситуацию». По его словам, Россия продолжает вести диалог со всеми сторонами, но не претендует на роль основного медиатора в переговорах.

    Лавров отметил, что Израиль, США и Иран знают о намерениях Москвы внести вклад в решение ситуации и обеспечить выполнение ранее достигнутых соглашений.

    Министр иностранных дел России также указал на взрывоопасность нынешнего обострения между США и Ираном для всего Ближнего Востока. По словам Лаврова, в регионе слишком много потенциальных «мин», которые могут спровоцировать эскалацию.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о направлении значительных военных сил в сторону Ирана и выразил надежду на заключение новой сделки, исключающей возможность создания иранского ядерного оружия. Он напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в ходе операции «Полуночный молот» и предупредил о возможных более жестких действиях в будущем.

    Ранее Россия предупредила о рисках дальнейшего применения военной силы на Ближнем Востоке, особенно против Ирана.

    6 февраля 2026, 14:22 • Новости дня
    Американский беспилотник-разведчик заметили у границы Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton вновь был замечен над нейтральными водами Оманского залива вблизи иранской границы, сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.

    Источник в авиадиспетчерских кругах сообщил, что аппарат появился в этом районе более десяти часов назад, передает ТАСС.

    По его данным, беспилотник двигался в зоне нескольких транзитных коридоров гражданской авиации, однако его высота полета, превышающая 14 км, не создавала помех для авиасообщения. Он уточнил, что полеты Northrop Grumman MQ-4C Triton фиксируются уже не первую неделю, и обычно аппарат совершает схожие маршруты, иногда охватывая и Персидский залив, находясь в воздухе от 10 до 15 часов.

    «Northrop Grumman MQ-4C Triton рассчитан на передачу в режиме реального времени разведывательной информации, способен вести мониторинг пространства моря и суши, а также может являться дополнением к работе противолодочных самолетов типа Boeing P-8 Poseidon», – подчеркнул источник.

    Напомним, США сбили иранский дрон возле авианосца в Аравийском море.

    Ранее портал Axios писал, что администрация американского президента Дональда Трампа сообщила Ирану по нескольким каналам, что открыта для переговоров по сделке.

    В конце января патрульный противолодочный самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon был замечен над нейтральными водами Персидского и Оманского заливов вблизи иранской границы.

    5 февраля 2026, 04:40 • Новости дня
    Небензя выразил надежду на способность США проявить мудрость в отношении Ирана

    Небензя понадеялся на способность США проявить мудрость в отношении Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия надеется на способность США проявить мудрость в отношении Ирана, так как военные решения недопустимы и опасны, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Рассчитываем, что США и их единомышленники всё же проявят мудрость и будут вести себя более конструктивно. Любые военные решения недопустимы, опасны и могут иметь региональную проекцию», – цитирует дипломата РИА «Новости».

    Небензя назвал единственным жизнеспособным способом разрешения противоречий по иранскому вопросу, в том числе по ядерной программе, – «политико-дипломатическое урегулирование на равноправной и взаимоуважительной основе при соблюдении международного права».

    «Призываем все стороны именно к такому подходу и готовы всячески содействовать диалогу» – заявил постпред.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан дал указание МИД страны начать диалог с США на принципах справедливости и равноправия.

    Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран может снизить уровень обогащения урана с 60% до 20%, если США «заплатят за это». Вашингтон принял просьбу Тегерана провести встречу по иранской ядерной программе в Омане вместо Турции. Reuters выяснило, что угрожает срывом переговоров США и Ирана в Омане.

