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ВМС Ирана захватили танкер с контрабандным топливом
Tasnim: ВМС Ирана захватили танкер с контрабандным топливом в Персидском заливе
ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) захватили в Персидском заливе танкер, перевозивший контрабандное топливо, сообщило агентство Tasnim.
По его информации, иранские военные по решению суда захватили судно с 2 млн литров контрабандного топлива и задержали 14 членов экипажа, передает ТАСС.
Как заявил командующий военно-морским округом КСИР генерал Хейдар Хенариян Меград, судно под флагом одного из государств Океании «находилось под разведывательным наблюдением с момента дозаправки и было захвачено после входа в оперативный район ВМС».
Ранее в Персидском заливе военно-морскими силами КСИР были задержаны два нефтяных танкера, шедших под флагом Панамы.