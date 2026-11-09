Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Мексиканские силовики задержали 20 членов наркокартеля «Новое поколение Халиско»
Мексиканские силовики задержали главаря ячейки картеля «Новое поколение Халиско»
В мексиканском городе Сапопан штата Халиско силы военно-морского флота и армейский спецназ задержали 20 человек, включая одного из главарей ячейки наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG), сообщил министр безопасности Омар Гарсия Арфуш.
«В ходе операции, возглавляемой военно-морскими силами через подразделение специальных военно-морских операций (UNOPES) и министерством безопасности при поддержке спецназа мексиканской армии, задержан Рафаэль «Н», известный как R2, которого считают одним из главных организаторов насилия и главарем группировки «Los Rs», ячейки CJNG... Также задержаны еще 19 человек», – сообщил министр РИА «Новости».
В отношении Рафаэля действует ордер на арест по обвинению в квалифицированном убийстве, выданный судом в Мичоакане, а также ордер на экстрадицию в США. Найти его удалось благодаря данным Национального центра разведки Мексики и информации американского Управления по борьбе с наркотиками.
Во время операции произошло вооруженное столкновение, в результате которого главарь и один военный получили ранения. Группировка «Los Rs» причастна к вымогательству, торговле наркотиками, убийствам и похищениям. Среди жертв вымогательства – предприниматели и производители авокадо. В ВМС также сообщили о возможной связи задержанного с убийством бывшего мэра города Уруапан Карлоса Мансо.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее задержание одного из лидеров наркокартеля в городе Матаморос в Мексике спровоцировало массовые беспорядки и уличные перестрелки.
Также правоохранительные органы задержали лидера преступной группировки «Лос-Рейес».