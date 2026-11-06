В Киеве и четырех областях Украины ввели аварийные отключения света

Экс-глава военно-морской поддержки Украины осужден в Британии за домогательства к офицеру

Приговор 40-летнему Мартину Мейгеру вынес военный суд в гарнизоне Каттерик в Северном Йоркшире. Ранее офицера признали виновным по одному из двух предъявленных эпизодов, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 10 мая 2025 года во время стоянки Tyne в Леруике на Шетландских островах. Моряки посетили пабы и вискикурню, а затем вернулись в корабельную кают-компанию, где Мейгер проводил время с младшими офицерами. Находившийся в состоянии опьянения командир трогал одного из подчиненных за ягодицы и бедра.

Мейгер признал прикосновения и неуместность своего поведения, но отрицал сексуальный характер действий. По его версии, он подшучивал над весом сослуживца. Потерпевший подал жалобу, после чего Мейгера отстранили от командования спустя всего несколько дней после вступления в должность.

Судья Том Митчелл подчеркнул, что командир нарушил требования, соблюдения которых сам должен был добиваться от других. Хотя корабль находился у причала и не выполнял оперативных задач, произошедшее отразилось на его работе, поскольку экипаж остался без командира. Судья также отметил, что подобные преступления подрывают доверие между военнослужащими.

Защита заявила, что приговор тяжело отразился на Мейгере, который связал жизнь с флотом еще в 14 лет, вступив в морской кадетский корпус. По данным газеты, ранее он руководил морской поддержкой Украины со стороны Британии, в рамках этой миссии он консультировал министров, отвечал за 100 привлеченных к миссии военнослужащих и отвечал за бюджет в 100 млн фунтов стерлингов.

HMS Tyne патрулирует британские воды и находится в эксплуатации с 2003 года. В январе 2025 года он вместе с HMS Somerset наблюдал за российским судном «Янтарь» в Северном море. В июле 2026 года Tyne сопровождал российский «Неустрашимый», проводивший стрельбы примерно в 40 милях от Плимута.

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