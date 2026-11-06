Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.0 комментариев
В Киеве и четырех областях Украины ввели аварийные отключения света
В Киеве и четырех регионах Украины ввели аварийные отключения света
В украинской столице ввели аварийные отключения электроэнергии, они также действуют в Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях, сообщила энергетическая компания «Укрэнерго».
«Это необходимо для недопущения снижения уровня напряжения в энергосистеме», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».
Отмечается, что наиболее сложная ситуация остается в украинской столице, из-за чего в течение дня графики отключений могут часто меняться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинский энергетический эксперт Станислав Игнатьев предупредил о возможных жестких графиках отключения водоснабжения в Киеве.
Энергохолдинг ДТЭК сообщал о введении экстренных отключений электроснабжения в трех районах украинской столицы. Во вторник компания ввела экстренные отключения электроснабжения в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях.