В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.3 комментария
Житель Докучаевска в ДНР пострадал при атаке беспилотников ВСУ
Мэр Качанов: Житель Докучаевска в ДНР пострадал при атаке беспилотников ВСУ
Житель Докучаевска в Донецкой народной республике получил множественные осколочные ранения в результате удара беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил глава города Александр Качанов.
В результате атаки украинских беспилотников в Докучаевске получили повреждения три частных жилых дома, пострадали кровля, остекление и хозяйственные постройки, сообщил Качанов в Telegram-канале.
«К сожалению, атака не обошлась без пострадавших среди мирного населения: один житель Докучаевска получил множественные осколочные ранения», – заявил глава города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в результате атак беспилотников ВСУ по территории ДНР погибли два мирных жителя.
В субботу глава ДНР Денис Пушилин заявил о высокой концентрации украинских дронов в Константиновке.