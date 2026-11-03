Reuters: Консорциум миллиардера Боэли запланировал обмен активов «Лукойла»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сделка ожидается в ближайшие недели. Как сообщили источники Reuters, банк, представляющий консорциум, уже приобрел замороженные бумаги «Лукойла» у десятка инвесторов из США и Британии.

В октябре 2025 года США ввели санкции против «Лукойла» и компаний, где его доля превышает 50%.

Помимо Боэли в консорциум вошли инвесткомпании из ОАЭ International Holding Company и Al Hail Holding, сирийско-катарские братья-миллиардеры аль-Хаят и Корпорация международного финансирования развития США (DFC).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство финансов США продлило на месяц лицензию на продажу зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл».

Вопрос о продаже зарубежных активов «Лукойла» стал одной из тем переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине.

В сентябре инвестор из Соединенных Штатов Тодд Боэли заручился поддержкой американского руководства и стран Персидского залива перед покупкой иностранных активов «Лукойла».