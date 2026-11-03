В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.8 комментариев
Голикова назвала сроки запуска Национального словарного фонда
Голикова заявила о запуске Национального словарного фонда в 2027 году
В России с 1 января 2027 года заработает бесплатная государственная информационная система «Национальный словарный фонд», сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Для обеспечения доступа к информации о нормах современного русского литературного языка, а также о развитии норм русского литературного языка, с 1 января 2027 года планируется запуск общедоступной, бесплатной федеральной государственной информационной системы «Национальный словарный фонд», – передает РИА «Новости» слова Голиковой на заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент Владимир Путин сообщил о появлении в образовательных программах российских вузов модуля по изучению русского языка как государственного.
В январе председатель Совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка Елена Ямпольская анонсировала разработку «Словаря школьника» к новым государственным учебникам.
В 2024 году правительство утвердило создание Национального словарного фонда.