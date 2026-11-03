Голикова назвала сроки запуска Национального словарного фонда

Голикова заявила о запуске Национального словарного фонда в 2027 году

Tекст: Катерина Туманова

«Для обеспечения доступа к информации о нормах современного русского литературного языка, а также о развитии норм русского литературного языка, с 1 января 2027 года планируется запуск общедоступной, бесплатной федеральной государственной информационной системы «Национальный словарный фонд», – передает РИА «Новости» слова Голиковой на заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент Владимир Путин сообщил о появлении в образовательных программах российских вузов модуля по изучению русского языка как государственного.

В январе председатель Совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка Елена Ямпольская анонсировала разработку «Словаря школьника» к новым государственным учебникам.

В 2024 году правительство утвердило создание Национального словарного фонда.