Путин поручил правительству подумать о продлении Года единства народов России

Tекст: Вера Басилая

«Он (Год единства народов) был наполнен значимой системной работой. По всей стране прошли тысячи мероприятий, которые укрепили связи между народами, народностями, этносами», – цитирует Путина РИА «Новости».

Глава государства отметил важность того, чтобы голос каждой самобытной культуры звучал как часть единого целого. По его словам, тематический год стал иллюстрацией новой стратегии государственной национальной политики, поэтому кабинету министров поручено подумать о его продлении после 31 декабря.

В преддверии Дня народного единства Путин провел в Кремле заседание президентского Совета по межнациональным отношениям, передает ТАСС.

В заседании приняли участие первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, министр культуры Ольга Любимова и другие государственные деятели. С докладами об итогах Года единства народов и традиционных ценностях выступили вице-премьер Татьяна Голикова и ректор Санкт-Петербургского университета Николай Кропачев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о планах проведения заседания Совета по межнациональным отношениям.

Владимир Путин также запланировал вручение государственных наград.

Напомним, в прошлом году Владимир Путин подписал указ о проведении Года единства народов России.