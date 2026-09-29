У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Путин запретил вывозить из России более 1 млн рублей в ряд стран
Путин подписал указ об ограничении вывоза наличных рублей за рубеж
Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий физлицам вывозить в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные рубли на сумму свыше 1 млн за рядом исключений.
Соответствующий документ об ограничении движения капитала уже опубликован, передает РИА «Новости». Согласно новым правилам, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей введен полный запрет на вывоз наличных рублей в указанные страны.
«Установить запрет на вывоз из Российской Федерации в государства – члены Евразийского экономического союза, Азербайджанскую Республику, Республику Таджикистан и Республику Узбекистан наличной валюты Российской Федерации физическими лицами в сумме, превышающей 1 млн рублей», – говорится в тексте указа.
Нарушение этих требований обернется изъятием средств. У граждан таможенники будут конфисковывать все деньги сверх разрешенного лимита. У представителей бизнеса изымут всю вывозимую сумму целиком.
В документе также прописаны исключения. Ограничения не действуют при провозе денег через правительственные воздушные пункты пропуска в международных аэропортах. В таком случае пассажирам потребуется предоставить банковские выписки на всю сумму наличных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент России запретил вывозить в страны ЕАЭС наличную валюту на сумму свыше 100 тыс. долларов.
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