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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

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    25 сентября 2026, 12:53 • Новости дня

    Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам в Госдуму страны

    Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам в Госдуму страны
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала враждебными государства, которые создавали препятствия для участия россиян в выборах депутатов Государственной думы.

    Председатель Центральной избирательной комиссии назвала ряд государств враждебными из-за создания препятствий для голосования россиян на выборах в Государственную думу, передает РИА «Новости».

    «Это несмотря на все сложности в так называемых недружественных – враждебных странах, я так скажу откровенно. Они нас врагами назначили, что мы будем с ними нянчиться. Враждебных странах, которые создавали массу препятствий для наших избирателей», – заявила Элла Памфилова на заседании ЦИК, посвященном утверждению итогов выборов.

    По ее словам, несмотря на все возникшие трудности, желающие граждане смогли прийти и отдать свой голос. Глава ведомства также поблагодарила дипломатических работников за организацию процесса голосования за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦИК Элла Памфилова отметила сложные условия голосования россиян в недружественных странах.

    Попытки противников сорвать выборы полностью провалились.

    Прошедшая избирательная кампания состоялась на фоне беспрецедентных угроз.

    24 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы

    Медведев предложил кандидатуры на должности председателей комитетов Госдумы

    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал кандидатов, которых партия выдвигает на должности руководителей комитетов и комиссий Государственной думы.

    Медведев в ходе совместного заседания бюро высшего совета и генерального совета озвучил список кандидатов на посты председателей профильных комитетов нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

    На должность главы комитета по бюджету и налогам предложен Андрей Макаров. Комитет по энергетике может возглавить Николай Шульгинов, а комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству – Павел Крашенинников. Комитетом по обороне предложено руководить Владимиру Касатонову, а комитетом по уголовному и административному законодательству – Юрию Петрову.

    Партия также выдвинула Ирину Белых на пост главы комитета по просвещению, Владислава Головина – по молодежной политике, Олега Морозова – по контролю. Сергей Боярский стал кандидатом на должность руководителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Максим Топилин предложен на пост главы комитета по экономической политике, Ольга Казакова – по культуре, Евгений Москвичев – по транспорту.

    Владимир Гутенев может возглавить комитет по промышленности и торговле, Сергей Пахомов – по строительству и ЖКХ, Владимир Иванов – по делам национальностей. Олег Матыцин выдвинут на пост председателя комитета по физической культуре и спорту, Василий Пискарев – по безопасности и противодействию коррупции, Петр Толстой – по международным делам.

    «Еще раз поздравляю всех с высокой поддержкой нашей партии во время выборов. Эта поддержка обязывает нас сделать все, чтобы ее оправдать», – заявил Медведев.

    Ранее Дмитрий Медведев анонсировал создание нового комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

    Председатель партии «Единая Россия» спрогнозировал получение 349 депутатских мандатов.

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента.

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    24 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Нарышкин заявил о вмешательстве ЕС в российские выборы
    Нарышкин заявил о вмешательстве ЕС в российские выборы
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил о попытках европейских стран повлиять на результаты голосования в Государственную думу.

    Российская сторона зафиксировала активность европейских структур, направленную против избирательного процесса, передает ТАСС. По словам главы СВР, западные чиновники заблаговременно написали негативное заключение о ходе голосования.

    «Вмешательство было, мы это отмечали. Мы отмечали тот факт, что в той же комиссии ЕС уже заранее подготовили, так сказать, бумажку, чтобы объявить, что выборы были плохие», – подчеркнул Нарышкин в телеэфире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки сообщила о подготовке Европой масштабного плана срыва выборов в России.

    Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о скоординированной кампании европейских СМИ по дискредитации голосования.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на беспрецедентные попытки западных стран вмешаться в избирательный процесс.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    25 сентября 2026, 12:05 • Новости дня
    Центризбирком огласил итоги выборов в Госдуму девятого созыва

    ЦИК: «Единая Россия» получила 349 мандатов в Госдуме

    Центризбирком огласил итоги выборов в Госдуму девятого созыва
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвела итоги голосования, согласно которым парламентское большинство из 349 мест досталось представителям «Единой России».

    По результатам прошедших выборов в нижнюю палату парламента прошли шесть политических объединений, передает РИА «Новости».

    «Единая Россия» получила 349 мандатов: 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам», – заявила Элла Памфилова.

    КПРФ досталось 37 депутатских кресел, из них 32 по федеральному округу и пять по одномандатным.

    Представители ЛДПР забрали 23 мандата, а партия «Новые люди» обеспечила себе 19 мест по федеральному округу.

    «Справедливая Россия» смогла провести в парламент 17 своих кандидатов, из них 13 – федеральный округ, четыре – одномандатники.

    Партия «Родина» получила лишь один мандат.

    Кроме того, в Государственную думу девятого созыва прошли четыре кандидата, участвовавших в кампании в качестве самовыдвиженцев.

    Явка на выборах составила 59,80% – свои голоса отдали 67 448 094 человека, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

    Масштабное голосование проходило по всей стране с 18 по 20 сентября 2026 года. В этот период распределялось около 20,7 тыс. различных выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что формирование нового состава парламента является важнейшим внутриполитическим событием.

    Президент России Владимир Путин заявил, что рекордная явка на прошедших выборах в Госдуму демонстрирует поддержку гражданами курса на укрепление государства.

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал кандидатов, которых партия выдвигает на должности руководителей комитетов и комиссий Госдумы.

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента.

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    24 сентября 2026, 16:45 • Новости дня
    Медведев заявил о создании двух новых комитетов в Госдуме

    Медведев анонсировал появление в Госдуме комитета по ИИ

    Медведев заявил о создании двух новых комитетов в Госдуме
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В нижней палате парламента планируют сформировать два новых профильных комитета, которые займутся вопросами цифрового развития, искусственного интеллекта и законодательства, сообщил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Медведев сообщил о предстоящих изменениях в структуре нижней палаты парламента. Инициатива обсуждалась на совместном заседании бюро Высшего совета и Генерального совета партии, передает Интерфакс.

    «Предлагается создать в структуре Госдумы новый комитет – по цифровому развитию и искусственному интеллекту», – заявил Медведев и добавил, что планируется также учреждение комитета по уголовному и административному законодательству.

    Он отметил, что это позволит распределить законопроектную работу между двумя профильными структурами, и подчеркнул, что подобная необходимость назрела уже давно. Ранее все эти вопросы находились в ведении единого комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обозначил достижение технологического лидерства сквозной идеей развития российской экономики.

    Днем ранее политик предупредил о рисках техногенных катастроф из-за искусственного интеллекта.

    Летом Госдума приняла в первом чтении законопроект для развития отечественных технологий в этой сфере.

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    24 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    Полянский заявил о ярости Зеленского из-за успешных выборов в России

    Полянский: Успешные выборы в России вызвали ярость Зеленского

    Tекст: Дарья Григоренко

    Успешное проведение парламентских выборов в России вызвало крайнее недовольство Владимира Зеленского, который безуспешно пытался сорвать голосование, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Полянский сообщил, что успешное завершение выборов в России привело украинского лидера в ярость, передает ТАСС. Дипломат отметил, что Киев пытался сорвать голосование террором, так как не мог помешать волеизъявлению российских граждан политическими средствами, но просчитался.

    «Особую ярость у Зеленского и его клики вызвали состоявшиеся на прошлой неделе выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, которые впервые в истории современной России прошли в условиях специальной военной операции», – заявил Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

    Кроме того, постпред подчеркнул, что на фоне неудач на поле боя Украина любой ценой пытается втянуть страны Европы и НАТО в прямой конфликт с Россией. По словам дипломата, у Киева закончились зенитные ракеты-перехватчики, а стране грозит полный энергетический и транспортный коллапс перед зимой. При этом украинские власти волнует лишь выкачивание денег из страны через коррупционную систему, резюмировал Полянский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил о провале планов Киева по срыву голосования в Государственную думу.

    Президент России Владимир Путин заявил о попытках украинских властей помешать российскому избирательному процессу.

    Партия «Единая Россия» набрала более 57% голосов по итогам подсчета пятой части бюллетеней.

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    25 сентября 2026, 12:18 • Новости дня
    В новую Госдуму прошли 46 участников СВО

    ЦИК: Мандаты депутатов Госдумы получили 46 участников СВО

    В новую Госдуму прошли 46 участников СВО
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Госдуму девятого созыва избраны 46 участников или ветеранов СВО, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила об избрании 46 участников и ветеранов специальной военной операции в нижнюю палату парламента, следует из сообщения на сайте ЦИК. Это почти 25% от количества зарегистрированных кандидатами участников СВО.

    «На выборах депутатов Государственной думы у нас впервые… избрано 46 участников специальной военной операции, участников или ветеранов, то есть свыше 10% от общего количества мандатов», – заявила Элла Памфилова.

    Голосование проходило в стране в период с 18 по 20 сентября. Всего в нижней палата парламента 450 мест.

    Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщала, что в списки кандидатов от партий на выборах в Госдуму включено 110 участников СВО. По одномандатным округам в качестве кандидатов было зарегистрировано 76 ветеранов спецоперации.

    Памфилова заявила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.

    Президент России Владимир Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов спецоперации.

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    25 сентября 2026, 10:02 • Новости дня
    Хакеры из США, Франции и Сингапура пытались сорвать электронные выборы в России

    Tекст: Вера Басилая

    Хакеры из США, Франции и Сингапура предприняли попытку сорвать дистанционное электронное голосование во время выборов в Госдуму России, сообщили в «Ростелекоме».

    Во время выборов в Государственную думу злоумышленники из США, Франции и Сингапура попытались нарушить работу дистанционного электронного голосования, передает РИА «Новости».

    В компании «Ростелеком» уточнили, что источники вредоносного трафика находились в IP-пространствах более чем 30 государств, включая Британию и Украину.

    «Самые мощные по интенсивности атаки шли из сетей недружественных стран. Источниками вредоносного трафика были IP-пространства более чем 30 государств, в том числе Великобритании и Украины. При этом в атаках на инфраструктуру электронного голосования среди основных стран-источников замечены США, Франция и Сингапур», – сообщили в компании.

    За три дня голосования специалисты нейтрализовали более 3 тыс. волн DDoS-атак, мощность которых достигала 1,7 Тбит/c. Кроме того, было заблокировано свыше 170 млн вредоносных воздействий на веб-сервисы и предотвращены попытки проникновения в инфраструктуру. Главной задачей защиты было недопущение подмены или раскрытия результатов до официального завершения выборов.

    Количество и мощность кибератак значительно превысили показатели прошлых выборов, включая президентскую кампанию 2024 года. Основными целями хакеров стали системы электронного правительства, портал «Госуслуги», инфраструктура «Ростелекома», система электронного голосования и ресурсы Центральной избирательной комиссии.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о беспрерывных ночных атаках на московскую систему дистанционного электронного голосования.

    Председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов сообщил об использовании злоумышленниками искусственного интеллекта.

    В итоге глава Центризбиркома констатировала полный провал попыток противников сорвать выборы.

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    24 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Медведев: Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента, сообщил зампредседателя Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Соответствующее заявление прозвучало в четверг во время совместного заседания руководящих органов партии «Единая Россия», передает РИА «Новости». «Я обсуждал этот вопрос с главой нашего государства, с Владимиром Владимировичем Путиным. Владимир Владимирович полагает, что Вячеслав Викторович Володин может с успехом продолжить эту должность», – сообщил Медведев.

    Политик добавил, что лично поддерживает данное предложение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать шансы Вячеслава Володина остаться на посту спикера.

    В июле Владимир Путин вручил председателю нижней палаты парламента орден «За доблестный труд».

    Перед этим Володин подвел итоги работы депутатов восьмого созыва.

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    24 сентября 2026, 15:50 • Новости дня
    Медведев спрогнозировал получение «Единой Россией» 349 мандатов в Госдуме

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев оценил результаты выборов в Государственную думу и спрогнозировал получение 349 депутатских мандатов.

    Медведев перед совместным заседанием бюро Высшего и Генерального советов партии провел встречу с кандидатами на руководящие посты в Государственной думе IX созыва, говорится в сообщении партии. Политик озвучил предварительные результаты голосования.

    «По тем данным, которые есть на настоящий момент, еще раз подчеркну – завтра будет решение на эту тему – «Единая Россия» получила около 58% голосов граждан. Наши кандидаты победили более чем в 200 одномандатных округах. Ну и всего мы исходим из того, что может получиться 349 мандатов», – заявил Медведев.

    Напомним, после обработки 97,64% протоколов «Единая Россия» получила 57,97% голосов избирателей.

    Кандидаты от партии «Единая Россия» одержали победу во всех 16 избирательных округах Москвы. Петр Толстой набрал более половины голосов избирателей в Люблинском одномандатном округе столицы.

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    25 сентября 2026, 12:00 • Новости дня
    Памфилова заявила об отражении всех атак «киберсволочи» на ресурсы ЦИК

    Памфилова сообщила о провале попыток хакеров взломать ресурсы ЦИК на выборах

    Памфилова заявила об отражении всех атак «киберсволочи» на ресурсы ЦИК
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ни одна «киберсволочь» не смогла прорваться в дни голосования на выборах депутатов Госдумы через защиту ресурсов Центральной избирательной комиссии России, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

    Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила о надежности информационных систем комиссии во время прошедших выборов, передает РИА «Новости».

    По ее словам, ни одной кибератаке не удалось нарушить работу ресурсов.

    «Вместе с нашими партнерами – Минцифры, «Ростелекомом», Ростехнадзором и другими службами – мы справились. Я хочу всех их сердечно поблагодарить тоже за очень слаженную, мощную работу, совместную мощную работу. Вся эта киберсволочь не смогла прорваться через нашу мощную защиту», – подчеркнула Элла Памфилова.

    Глава ЦИК добавила, что ни одна другая страна в мире не выдержала бы столь масштабного воздействия на избирательные системы.

    Голосование за депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные выборы проходили с 18 по 20 сентября 2026 года. В единый день голосования распределялись более 20 тыс. мандатов и должностей. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что эти выборы стали важнейшим внутриполитическим событием.

    В пятницу стало известно, что хакеры из США, Франции и Сингапура пытались сорвать электронные выборы в России.

    Памфилова заявила о беспрецедентных угрозах во время прошедших выборов.

    Памфилова сообщила, что организаторы масштабных хакерских атак не смогли скомпрометировать избирательный процесс.

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    24 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Медведев: «Киевским клоунам» и Западу не удалось сорвать выборы в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил о провале попыток Запада и Киева сорвать выборы в России с помощью обстрелов и атак.

    Медведев на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета партии заявил, что Запад и киевские власти сделали все возможное, чтобы помешать российским избирателям выразить свою волю, передает ТАСС.

    «Очевидно, что так называемый коллективный Запад, эти киевские клоуны сделали все, чтоб помешать российским избирателям адекватным образом выразить свою волю, определяя будущее страны», – сказал Медведев.

    Он отметил, что противники использовали ракетные обстрелы, массированные налеты беспилотников, террористические акты и атаки на электронные ресурсы. Несмотря на угрозы и запугивания, сорвать голосование не удалось. По словам Медведева, народ России дал достойный ответ киевскому режиму на прошедших выборах.

    «Граждане России сплотились вокруг главы государства и нашей партии, которая последовательно проводит в жизнь курс президента страны. Наше общество действительно дало достойный ответ киевскому режиму, всем его пособникам, для которых ни законности, ни морали, ни международного права действительно не существует», – заявил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о ярости Владимира Зеленского из-за успешного завершения голосования.

    Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за активное участие в избирательной кампании вопреки препятствиям со стороны противника.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал массированные удары ВСУ по Москве безрезультатным саботажем.

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    24 сентября 2026, 17:35 • Новости дня
    Ветераны поблагодарили Путина за веру в бойцов СВО и победу России

    Герой России: Слова президента каждый боец воспринимает как особую поддержку

    Граждане России, пришедшие на выборы в Госдуму, показали бойцам на передовой, что за ними стоит вся страна, а обращение президента России Владимира Путина военнослужащим «это голосование за вас» стало для них главным подтверждением этой поддержки. Об этом заявили газете ВЗГЛЯД ветераны спецоперации.

    Герой России, выпускник президентской программы «Время героев» Станислав Кочев, избранный в Госдуму от Республики Коми, отметил особое значение обращения главы государства для военнослужащих. «Слова президента каждый боец воспринимает как особую поддержку», – сказал он.

    По словам Кочева, находящиеся на передовой военнослужащие особенно внимательно следят за всеми событиями в стране. «Я знаю, как на передовой ждут вестей из дома. Когда президент сказал бойцам «это голосование за вас», эти слова разошлись по позициям быстрее любой связи. Каждый понял, что вся наша страна с ним», – заявил Герой России.

    По его словам, земляки своим участием в выборах показали, что республика и вся страна вместе, а попытки Запада давить на россиян провалились. «Коми – это регион, где люди привыкли стоять друг за друга в любое время, а в самое непростое эта поддержка только крепнет. На участки шли семьями, с детьми, и в городах, и в самых отдаленных селах. Для ребят на фронте это лучше любых слов, земляки в них верят», – пояснил ветеран СВО.

    Кочев также подчеркнул, что воспринимает доверие избирателей как особую ответственность. «Доверие людей – это большая ответственность для меня. Я иду в Думу, чтобы вместе с нашими жителями работать на развитие страны, чтобы наша молодежь, старшее поколение, бойцы и их семьи чувствовали поддержку».

    Кавалер двух орденов Мужества, выпускник программы «Время героев» Дмитрий Грачев, избранный в Госдуму от Нижегородской области, также отметил важность слов президента о поддержке военнослужащих жителями всей страны. «Когда президент сказал «это голосование за вас», я сразу подумал о своих ребятах, которые сейчас на позициях. Для них эти слова, как родное слово из дома, которого там ждешь больше всего», – рассказал Грачев.

    Он присоединился к благодарности главы государства в адрес граждан, принявших участие в голосовании. «Президент поблагодарил людей, которые пришли на участки, и я искренне присоединяюсь к этой благодарности. Нижегородцы все эти годы были рядом с бойцами, собирали помощь, плели сети, писали письма, ждали. Теперь они сказали это и своим голосом», – подчеркнул ветеран.

    Своей задачей в Госдуме Грачев назвал поддержку военнослужащих и их семей. «Мы одна страна, и в этом наша сила. Я иду в Думу, чтобы бойцы, которые возвращаются домой, и каждая семья, которая ждет, чувствовали, что мы едины, и всегда поддержим», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал прошедшие выборы в Государственную думу голосованием за бойцов спецоперации. Военный врач Дарья Светяш заявила о подтверждении единства фронта и тыла. По итогам голосования восемнадцать участников президентской программы «Время героев» прошли в Госдуму.

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    25 сентября 2026, 11:52 • Новости дня
    Памфилова заявила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму
    Памфилова заявила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала военнослужащих в зоне спецоперации самыми активными и заинтересованными избирателями по итогам выборов депутатов Госдумы.

    По словам Памфиловой, военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, проявили наибольшую активность и заинтересованность в ходе прошедшей избирательной кампании, передает ТАСС.

    «Они оказались самыми активными и заинтересованными избирателями, прекрасно понимающими, за что они воюют и как важно, чтобы в тылу все было нормально, а выборы как важный элемент этой нормальности», – сказала Элла Памфилова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов спецоперации.

    Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила беспрецедентную моральную и физическую сложность завершившейся избирательной кампании.

    Ранее комиссия зарегистрировала почти 1,6 тыс. ветеранов в качестве кандидатов на выборах всех уровней.

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    25 сентября 2026, 10:12 • Новости дня
    Сенатор Лантратова: В «Единой России» видят рабочий инструмент для решения проблем
    Сенатор Лантратова: В «Единой России» видят рабочий инструмент для решения проблем
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Рост числа голосов за «Единую Россию» стал результатом последовательной работы партии по тем направлениям, которые волнуют граждан, – социальной защите, поддержке участников СВО и их семей, развитию регионов и решению проблем на местах. При этом успешная реализация прежней Народной программы стала аргументом в пользу поддержки ЕР, сказала газете ВЗГЛЯД сенатор Дарья Лантратова.

    «Единая Россия» по итогам минувших выборов получает больше голосов в абсолютном выражении, чем в 2021 году. Эта динамика стала следствием сочетания сразу нескольких факторов», – сказала Дарья Лантратова, зампред комитета Совфеда по социальной политике, сопредседатель Женского движения «Единой России».

    Первым фактором Лантратова называет доверие граждан к курсу и инициативам партии. «Избиратели еще раз подтвердили востребованность и актуальность программ и проектов «Единой России», в том числе Народной программы, которая формировалась с учетом мнений граждан со всей страны», – сказала сенатор. Свою роль, по ее словам, сыграла и поддержка ЕР со стороны президента. «Владимир Путин несколько раз прямо говорил, что считает фракцию той политической силой, которая несет ответственность за будущее страны», – напомнила Лантратова.

    Вторым фактором сенатор считает восприятие «Единой России» как рабочего инструмента для решения конкретных проблем. По ее словам, особенно остро это проявляется в условиях внешних вызовов и социально-экономической нестабильности. В этой ситуации «граждане не готовы к экспериментам и предпочитают политическую силу, которая уже имеет опыт работы и показывает конкретные результаты».

    В качестве третьего фактора Лантратова выделила устойчивые результаты партии в большинстве регионов на всех уровнях власти. «Тенденция видна даже в тех субъектах, где партия ранее стабильно сталкивалась с трудностями», – детализировала она. По словам сенатора, избиратели на конкретных примерах видят, что партия способна адаптироваться к местной специфике и эффективно работать на местах, а многие вопросы решаются адресно. Этому способствует и широкое представительство «Единой России» на муниципальном уровне. В последние годы партия уделяла особое внимание работе на местах, объявляя соответствующие периоды «годом первичных отделений» и «годом муниципального депутата».

    В числе ключевых направлений работы партии собеседница назвала социальную защиту и выполнение государством своих обязательств, поддержку участников СВО и их семей, развитие регионов и решение локальных проблем. Также, по ее словам, легитимность партийных списков в глазах избирателей укрепили предварительное голосование, система сопровождения новых политических лидеров, в том числе ветеранов СВО, и открытый диалог с обществом.

    При этом, считает Лантратова, партия обошлась в своей предвыборной программе без громких лозунгов и популистских обещаний, что также говорит об уважительном отношении к избирателю.

    Отдельную роль сыграла и Народная программа «Единой России», объединившая более 3 млн инициатив и предложений граждан. По ее мнению, выполнение прежних обязательств сформировало у избирателей доверие и стало основанием для поддержки новой программы и ранее взятого курса.

    В этом смысле, подчеркивает сенатор, предвыборная кампания «Единой России» длилась не три месяца, а пять лет. «За это время партия полностью реализовала предвыборную программу 2021 года. Жители видят результаты этой работы каждый день. Построено 1,6 тыс. детских садов, 1,7 тыс. школ, 5,5 тыс. медицинских учреждений. Причем соавторами многих изменений были сами граждане», – перечислила Лантратова.

    «Особенность Народной программы еще и в том, что подавляющее большинство ее постулатов – не мифические предложения, но проработанные с правительством и исполнительной властью в регионах решения, которые проанализированы, просчитаны и, главное – исполняемы», – указала сенатор.

    Высокий итоговый результат на выборах показал, что ЕР «сумела уловить» и отразить в своей работе «широкий общественный запрос на стабильность, развитие, консолидацию и эффективное решение насущных проблем», заключила Лантратова.

    Напомним, прошедшие в России выборы в Госдуму стали рекордными по явке: по итогам обработки 99,89% протоколов явка достигла 59,68%. По предварительным результатам «Единая Россия» получает 355 мандатов, КПРФ – 40, ЛДПР – 25, «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия» – четыре, «Родина» – один. Окончательные итоги выборов будут подведены 25 сентября.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, что выборы в Госдуму прошли на фоне беспрецедентного давления на Россию – от угроз, связанных с беспилотниками, до попыток вмешательства в работу электронных систем голосования. Эксперты отмечали, что одним из факторов высокой явки и поддержки «Единой России» стала консолидация общества.

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    25 сентября 2026, 11:29 • Новости дня
    Памфилова заявила о беспрецедентных угрозах во время прошедших выборов

    Памфилова: Прошедшие выборы в Госдуму прошли в условиях беспрецедентных угроз

    Tекст: Вера Басилая

    Прошедшая избирательная кампания состоялась на фоне беспрецедентных угроз, но Центральная избирательная комиссия смогла обеспечить безопасность и прозрачность голосования, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

    Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова подчеркнула, что прошедшие выборы кардинально отличались от всех предыдущих, передает ТАСС.

    «Эта кампания, мы уже не раз об этом говорили, она очень отличалась от всех предыдущих. Ну и, конечно, от аналогичной кампании, которая проходила в мирных условиях в 2021 году. И в первую очередь отличалась тем, что проходила в условиях эскалации беспрецедентных разноплановых угроз», – сказала она.

    Комиссия успешно справилась с задачей обеспечить безопасность и открытость голосования. По словам главы ЦИК, сложнейшая задача заключалась в сохранении базовых принципов прозрачности избирательного процесса при максимальном уровне безопасности.

    Памфилова заявила, что завершившаяся избирательная кампания стала наиболее сложной морально и физически. Во время голосования избирательная система подверглась масштабным хакерским атакам.

    Также Памфилова заявила, что, несмотря на усилия противников, попытки срыва выборов полностью провалились.

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