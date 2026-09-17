Российские войска освободили харьковскую Малую Волчью и запорожскую Розовку

Tекст: Мария Иванова

Об освобождении двух населенных пунктов за минувшие сутки говорится в канале Max Минобороны.

В результате действий группировки «Север» за последние сутки под контроль российских войск перешел населенный пункт Малая Волчья Харьковской области.

Также в Харьковской области было нанесено огневое поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, мотопехотной, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ около Золочеав, Дементиевки, Революционного, Грачевки, Братеницы и Липцов.

А в Сумской области поражены скопления живой силы и техники двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Груновкой, Кучеровкой, Бояро-Лежачами и Хотенью.

Всего в зоне ответственности группировки противник за сутки потерял до 220 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубm обороны противника и освободили Розовку в Запорожской области, отчитались в Минобороны. Было нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты возле Великомихайловки Днепропетровской области, Нововладимировки, Таврийского, Общего, Василькового, Омельника, Самойловки, Светлой Долины и Барвиновки Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли более 240 военнослужащих и бронемашину.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Нижнего Соленого, Червоного Оскола, Изюма, Путниково, Нечволодовки Харьковской области, Крымков, Райгородка и Маяков Донецкой Народной Республики (ДНР).

Потери противника при этом составили свыше 200 военнослужащих, америкаснкаий бронеавтомобиль HMMWV, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Красного Молочара, Дружковки, Краматорска, Славянска, Василевской Пустоши, Николаевки и Кондратовки ДНР.

Противник при этом потерял до 170 военнослужащих и американскую бронемашину MaxxPro.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии у Лидино, Андреевки, Белозерского, Доброполья, Нововодяного, Гулево, Новогригоровки и Сергеевки ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 400 военнослужащих и бронемашина, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее на этой неделе российские войска освободили харьковскую Ольховатку.

До этого они освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.

А в конце прошлой недели российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР.