Цена газа для домохозяйств в ЕС достигла исторического максимума

Эксперт: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести

Политолог Козюлин: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести

Tекст: Евгений Поздняков

«Премьер-министр Словакии Роберт Фицо всегда был человеком слова. Не думаю, что его внезапная болезнь была связана с попыткой отказаться от участия в параде Победы на Красной площади. В конечном счете, плохое самочувствие всегда настигает людей не вовремя. И неважно кто ты: офисный сотрудник или глава государства», – заметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

«К тому же, если Фицо и вправду хотел воздержаться от поездки в Москву, зачем так быстро менять свое мнение? Это очень серьезно бьет по его публичному образу. Так что стоит отдать ему должное: человек действительно постарался быстро встать на ноги, чтобы выполнить данное ранее обещание», – отмечает он.

«Конечно, в Евросоюзе его за данный шаг раскритикуют. Но конкретных рычагов давления против Фицо Брюссель не имеет. Ведь если та же Урсула фон деря Ляйен начнет угрожать ему чем-то существенным, это может смутить даже самых верных ее последователей. Все-таки какие-то области самостоятельной политики члены ЕС должны сохранять», – подчеркивает собеседник.

«Что касается резкой реакции в сторону украинского лидера, то словацкого премьера, конечно, раздражают неумелые попытки Владимира Зеленского запугать международных лидеров, готовых отправиться в Москву. К тому же, у них давно имелись серьезные противоречия. Лишний раз указать на некорректность высказываний оппонента Фицо не откажется», – заключил Козюлин.

Ранее словацкий премьер Роберт Фицо подтвердил готовность приехать в Москву на парад Победы. По его словам, вместе с ним в Россию направятся двое студентов республики, которых он лично выберет. Кроме того, в столицу РФ также прибудут несколько депутатов парламента страны, однако их программа пребывания будет несколько отличаться.

Напомним, в субботу портал Tvnoviny сообщил, что Фицо в последнюю неделю несколько раз отменял запланированные встречи по состоянию здоровья. В частности, он не принял участия в первомайских торжествах, не появился на установке майского дерева в деревне Вельки-Залужи. В связи с этим некоторые наблюдатели стали говорить о невозможности его поездки в Россию.

Тем не менее, Фицо свое участие подтвердил. Он также раскритиковал Владимира Зеленского за его угрозы в сторону международных лидеров, планирующих посетить Москву. «Это невиданно. По-моему, это смешно», – подчеркнул премьер.