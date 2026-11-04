Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета

Самолет с главой «Србиягаза» вернули в Белград по пути на переговоры в Россию

Tекст: Тимур Шайдуллин

Гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что летел на переговоры в Москву по продлению газового контракта, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для проведения дополнительной проверки безопасности, передает РИА «Новости».

«Вы все знаете, чем я занимаюсь, я – директор «Србиягаза». Мы долго занимались выборами, но идет зима, и нам потребуются дополнительные объемы, и нужно договориться о гибкости поставок и по оплате. Потому что ситуация с Alta banka прервала каналы оплаты между россиянами и нами, мы платим в основном через западные банки-корреспонденты, и это главная причина моей поездки, а зачем ехали господа Вулин и Попович, не знаю», – заявил Баятович.

Он добавил, что вместе с ним на борту находились бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин и министр без портфеля Ненад Попович. По данным сервиса Flightradar24, после возвращения самолет вновь вылетел из Белграда и утром в среду приземлился в аэропорту Шереметьево.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду самолет Air Serbia вернулся в аэропорт вылета из-за необходимости проверки одного из пассажиров.

Позже выяснилось, что на борту развернутого на пути в Москву рейса оказались три политика из лагеря экс-президента Сербии Александра Вучича.