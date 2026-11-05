Французская полиция разогнала протестующих в Лионе слезоточивым газом

Actu: Протестующие в Лионе забросали камнями витрины магазинов и полицейских

Tекст: Мария Иванова

Демонстранты, принимавшие участие в акции протеста против роста цен в Лионе, начали бросать камни в витрины магазинов и в сторону полицейских, передает ТАСС со ссылкой на портал Actu.

В ответ на агрессивные действия сотрудники правоохранительных органов использовали против нарушителей порядка слезоточивый газ.

Ранее министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил о привлечении 70 тыс. полицейских и жандармов для обеспечения безопасности во время проходящих в четверг по всей стране массовых мероприятий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг участники протестов во Франции заблокировали 81 лицей.

В субботу сотрудники французских правоохранительных органов применили слезоточивый газ и шумовые гранаты против участников демонстрации в Париже.

На прошлой неделе министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе акций протеста.