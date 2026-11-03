Протесты студентов нарушили работу трети вузов Парижа

Liberation: Протесты студентов нарушили работу 51 вуза в Париже

Tекст: Тимур Шайдуллин

Протесты студентов во французской столице привели к серьезным перебоям в работе 51 университета из 184. Нарушения в учебном процессе произошли по призыву студенческих организаций, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Liberation.

По данным министерства высшего образования и научных исследований Франции, перебои затронули немногим менее трети столичных высших учебных заведений. В свою очередь федерация студенческих профсоюзов заявляет, что протестующие заблокировали более 50 кампусов, а нормальная работа нарушена в каждом втором университете Парижа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник участники студенческих протестов во Франции перекрыли доступ в историческое здание университета Сорбонна в Париже.

В понедельник Национальный союз студентов Франции призвал учащихся заблокировать университеты.

В субботу сотрудники французских правоохранительных органов применили слезоточивый газ против участников демонстрации в Париже.