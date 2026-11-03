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Протесты студентов нарушили работу трети вузов Парижа
Liberation: Протесты студентов нарушили работу 51 вуза в Париже
Студенческие акции во французской столице привели к перебоям в работе примерно трети высших учебных заведений города.
Протесты студентов во французской столице привели к серьезным перебоям в работе 51 университета из 184. Нарушения в учебном процессе произошли по призыву студенческих организаций, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Liberation.
По данным министерства высшего образования и научных исследований Франции, перебои затронули немногим менее трети столичных высших учебных заведений. В свою очередь федерация студенческих профсоюзов заявляет, что протестующие заблокировали более 50 кампусов, а нормальная работа нарушена в каждом втором университете Парижа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник участники студенческих протестов во Франции перекрыли доступ в историческое здание университета Сорбонна в Париже.
В понедельник Национальный союз студентов Франции призвал учащихся заблокировать университеты.
В субботу сотрудники французских правоохранительных органов применили слезоточивый газ против участников демонстрации в Париже.