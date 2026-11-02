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В ходе массовых беспорядков во Франкфурте пострадали более ста полицейских
При беспорядках во Франкфурте пострадали более 100 полицейских
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт пригрозил суровым наказанием участникам массовых беспорядков во Франкфурте-на-Майне, в ходе которых пострадали более 100 полицейских.
В выходные во Франкфурте-на-Майне прошли массовые протесты, организованные молодежным движением «Поколение Z решает». Участники акций требовали улучшения качества образования и снижения стоимости жизни, однако мирные демонстрации переросли в беспорядки, пишет Reuters.
«Я потрясен тем, что увидел, и нет смысла это приукрашивать. Позвольте мне сказать предельно ясно: так дальше продолжаться не может», – заявил министр внутренних дел федеральной земли Гессен Роман Посек.
По его словам, правоохранители задействовали 1300 сотрудников, при этом более 100 из них получили ранения в столкновениях. В результате погромов повреждены 17 магазинов, пять из них разграблены. Полиция задержала 54 человека в возрасте от 13 до 29 лет.
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что виновные будут установлены и привлечены к ответственности. Он обвинил в погромах хулиганов из числа мигрантов, действовавших совместно с левыми экстремистами. Добриндт добавил, что власти усилили пограничный контроль из-за опасений вмешательства иностранных радикальных группировок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил о причастности левых радикалов и мигрантов к провокации массовых беспорядков на молодежных акциях. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев связал столкновения в Германии с отказом Европы от российского газа. В ходе ночных беспорядков во Франкфурте-на-Майне и Берлине правоохранительные органы задержали около 180 человек.