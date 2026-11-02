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Строительство корейской АЭС в Чехии оказалось под угрозой срыва
Южная Корея прервала переговоры по АЭС в Чехии
Южнокорейская компания Daewoo Engineering & Construction попросила правительство страны стать посредником в споре с государственным оператором Korea Hydro & Nuclear Power из-за крупного проекта в Чехии.
Daewoo, возглавляющая строительный консорциум, направила запрос в министерство торговли, промышленности и энергетики после официального уведомления о прекращении переговоров по контракту, пишет Yonhap.
В компании пояснили, что рассчитывают на скорейшее возобновление диалога и нормализацию реализации проекта. Причиной разрыва стало отклонение пересмотренного предложения Daewoo, которая указала на рост затрат и риски возведения реакторов в Европе.
В министерстве ответили, что не получали официальных обращений и не обладают юридическими полномочиями для вмешательства в коммерческие споры. Стоимость возведения двух энергоблоков в Чехии оценивается в 17,5 млрд долларов. Государственный оператор планирует провести новый тендер на выбор подрядчика в июле 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности привлечения Южной Кореи к проекту атомной электростанции в Синопе. На прошлой неделе генеральный директор Росатома Алексей Лихачев выразил надежду на возведение новых энергоблоков в Иране. Президент Владимир Путин указал на соблюдение графика строительства станции в Египте.