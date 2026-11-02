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Пушилин сообщил о наступлении российских войск вдоль реки Казенный Торец
Пушилин сообщил о продвижении ВС России вдоль реки Казенный Торец в ДНР
Российские войска продвигаются вдоль реки Казенный Торец в ДНР для срезания выступа позиций украинской армии, заявил глава республики Денис Пушилин.
Подразделения группировки «Юг» продвигаются вдоль реки Казенный Торец в ДНР. Их цель – срезать выступ противника, который используется Вооруженными силами Украины для фланговых атак на российские позиции, сообщил Денис Пушилин, передают «Вести».
Глава региона также отметил, что бои продолжаются в районе населенных пунктов Веролюбовка и Клиновое на славянско-краснолиманском участке фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Пушилин назвал украинских неонацистов зверьем без моральных устоев.
На прошлой неделе он сообщил о контратаках ВСУ в районе Святогорских лесов.
В четверг глава региона заявил о продолжении боев на Добропольском направлении.