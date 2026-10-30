Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
ВСУ оставили без света 14 муниципалитетов ЛНР
Пасечник: В результате атаки ВСУ в ЛНР обесточены 14 муниципалитетов
В результате ночной атаки украинских боевиков по энергетическому комплексу ЛНР 14 муниципалитетов региона остались полностью без электричества, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
«В 14 муниципалитетах полностью отсутствует электроснабжение, в остальных зафиксированы частичные отключения», – заявил Пасечник в Max.
По его словам, медицинские и другие социально значимые объекты ЛНР переведены на резервные источники питания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спасатели обнаружили погибшую женщину под завалами разрушенного жилого дома после атаки на Луганск. В тот же день более 150 тыс. абонентов остались без электроснабжения из-за массированной атаки ВСУ. Во вторник Леонид Пасечник сообщил о гибели четырех мирных жителей при атаках ВСУ.