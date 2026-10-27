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При атаках ВСУ на ЛНР за сутки погибли четыре человека
Пасечник: При атаках ВСУ на ЛНР за сутки погибли четыре человека
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что в результате массированных атак Вооруженных сил Украины по муниципалитетам региона за последние сутки погибли четыре мирных жителя, еще восемь человек получили ранения.
«Тяжелые сутки для нашей республики: четыре человека погибли, еще восемь получили ранения», – написал Пасечник в Max. По его словам, в Краснодонском округе вражеский беспилотник атаковал жилой дом, в результате чего погиб глава семьи. В Антрацитовском округе из-за ударов вблизи жилых домов погиб мужчина и пострадали две женщины, а в селе Дьяково ранены еще двое местных жителей.
В Луганске атаке подверглись складские помещения и жилой дом, один работник погиб, еще один мужчина получил ранения. В Сватовском округе жертвой украинских войск стал водитель грузовика сельхозпредприятия, также пострадали двое мужчин, один из которых находился в легковом автомобиле на трассе Нижняя Дуванка – Белокуракино. В Кременском округе ранена женщина.
Гражданская инфраструктура также оказалась под огнем в Свердловском, Краснодонском и Беловодском округах. Системы противовоздушной обороны уничтожили над территорией республики около 40 воздушных целей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Пасечник сообщил о ранении семи человек в результате атак украинских беспилотников в регионе.
В среду он заявил об увеличении до пяти числа пострадавших при ударе по рейсовому автобусу Ростов-на-Дону – Стаханов. В тот же день глава республики рассказал о гибели трех мирных жителей из-за атак украинских войск.