Пасечник: При атаках ВСУ на ЛНР за сутки погибли четыре человека

Tекст: Денис Тельманов

«Тяжелые сутки для нашей республики: четыре человека погибли, еще восемь получили ранения», – написал Пасечник в Max. По его словам, в Краснодонском округе вражеский беспилотник атаковал жилой дом, в результате чего погиб глава семьи. В Антрацитовском округе из-за ударов вблизи жилых домов погиб мужчина и пострадали две женщины, а в селе Дьяково ранены еще двое местных жителей.

В Луганске атаке подверглись складские помещения и жилой дом, один работник погиб, еще один мужчина получил ранения. В Сватовском округе жертвой украинских войск стал водитель грузовика сельхозпредприятия, также пострадали двое мужчин, один из которых находился в легковом автомобиле на трассе Нижняя Дуванка – Белокуракино. В Кременском округе ранена женщина.

Гражданская инфраструктура также оказалась под огнем в Свердловском, Краснодонском и Беловодском округах. Системы противовоздушной обороны уничтожили над территорией республики около 40 воздушных целей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Пасечник сообщил о ранении семи человек в результате атак украинских беспилотников в регионе.

В среду он заявил об увеличении до пяти числа пострадавших при ударе по рейсовому автобусу Ростов-на-Дону – Стаханов. В тот же день глава республики рассказал о гибели трех мирных жителей из-за атак украинских войск.