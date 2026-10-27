Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.0 комментариев
Глава МИД Замбии прибыл в Москву
Глава МИД Замбии Муламбо Хаимбе прибыл в Москву на саммит Россия – Африка
Министр иностранных дел Республики Замбия Муламбо Хаимбе прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.
Самолет с главой МИД Замбии приземлился в одном из аэропортов российской столицы, передает РИА «Новости».
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут в Москве 28–29 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина прибыл в Москву для участия в саммите Россия – Африка.
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о попытках отговорить иностранных гостей от поездки в столицу.
Она также сообщила о работе России и стран Африки по упрощению визового режима.