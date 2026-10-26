  • Новость часаУшаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
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    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева СВО вернула России настоящее кино

    Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.

    0 комментариев
    26 октября 2026, 17:49 • Новости дня

    Президент Ирана вылетел в Москву на саммит ФСЭГ

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан отправился в Москву для участия в саммите ФСЭГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан направился в Москву, где примет участие в саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), сообщил офис главы иранского государства.

    «Президент Пезешкиан несколькими минутами ранее направился в столицу России Москву с целью участия в саммите Форума стран-экспортеров газа», – говорится в сообщении офиса, которое передает РИА «Новости».

    Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщал, что Пезешкиан планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается обсуждение экономического сотрудничества, энергетической безопасности и геополитических вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке Владимира Путина к предстоящим саммитам ФСЭГ и «Россия – Африка».

    В субботу посольство Ирана в России сообщило о визите Масуда Пезешкиана в Москву 27 октября для участия в саммите ФСЭГ.

    На прошлой неделе Масуд Пезешкиан заявил о намерении посетить саммит и встретиться с Владимиром Путиным.

    26 октября 2026, 12:56 • Новости дня
    Иран сообщил о размещении украинских БПЛА в сопредельных странах

    МИД Ирана: Киев разместил беспилотники в соседних с республикой странах

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана отслеживают ситуацию у своих границ на фоне данных о размещении украинских беспилотников в сопредельных странах, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи заявил, что Тегеран контролирует обстановку на государственных границах после появления информации о переброске украинских дронов в сопредельные государства, передает РИА «Новости».

    «Те, кто должен внимательно следить за ситуацией, могу заверить, следят и продолжат следить за ней и примут необходимые меры для защиты страны и отражения любых угроз», – заявил Багаи.

    Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источник в органах безопасности проинформировало, что Украина разместила тысячи боевых беспилотников в странах, соседствующих с Исламской республикой. В качестве одной из зон дислокации аппаратов назывался Иракский Курдистан.

    По данным издания, украинские военные занимались в этом регионе обучением членов антииранских группировок управлению дронами и организации диверсий. В Тегеране расценивают подобные действия Киева как элемент враждебной политики со стороны стран Европы и НАТО.

    Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф заявил о необходимости пресекать попытки Украины создать проблемы в отношениях Москвы и Тегерана.

    Напомним, в марте Киев обсудил с США и странами Персидского залива создание системы акустического обнаружения беспилотников на Ближнем Востоке.

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    26 октября 2026, 16:17 • Новости дня
    Самолет тайваньской авиакомпании впервые за четыре года пролетел над Россией

    Самолет тайваньской China Airlines впервые за четыре года пролетел над Россией

    Самолет тайваньской авиакомпании впервые за четыре года пролетел над Россией
    @ Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пассажирский самолет авиакомпании China Airlines, выполнявший рейс из Тайбэя в Рим, вошел в воздушное пространство России впервые с февраля 2022 года.

    Самолет тайваньской авиакомпании пролетел над территорией России впервые за четыре года, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную газету «Цзиньжи». Транспортное ведомство Тайваня самостоятельно приостановило полеты над Россией в конце февраля 2022 года.

    По словам профессора Университета науки и технологий Чаоян Лу Яньляна, полет через Россию сократил время рейса на 40-60 минут. При этом другие рейсы China Airlines в Европу 25 октября следовали через Южную Азию, поэтому говорить о полном возобновлении полетов над Россией преждевременно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре британский частный самолет пересек воздушное пространство России и приземлился в Китае.

    В том же месяце правительственный борт США вошел в воздушное пространство России на фоне ожидаемого визита спецпосланника президента США.

    Весной китайские военные резко сократили полеты боевой авиации рядом с Тайванем.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    26 октября 2026, 01:27 • Новости дня
    Нетаньяху пригрозил нанести «несоразмерные» удары по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские власти располагают информацией о готовящихся попытках помешать парламентским выборам, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пригрозив Ирану и его союзникам «несоразмерными» ударами.

    «У нас есть разведывательные данные, указывающие на то, что наши враги могут попытаться спровоцировать нас на удары с целью дестабилизировать ситуацию и помешать проведению выборов», – приводит слова Нетаньяху РИА «Новости».

    Обращаясь к Ирану и его союзникам, он предупредил: «По вам будут нанесены несоразмерные удары, намного сильнее, чем вы можете себе представить… не испытывайте нас».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива и напомнил об угрозе со стороны Ирана.

    Издание New York Times сообщило о плане США и Израиля возобновить интенсивные удары по иранской территории после выборов в Конгресс США.

    По данным СМИ, Нетаньяху отдал приказ подготовить масштабные удары по Ирану, но отменил операцию из-за возражений США.

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    26 октября 2026, 09:45 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударах по нефтяным станциям в Саудовской Аравии

    Хуситы нанесли удары по станциям перекачки нефти в Саудовской Аравии

    Tекст: Мария Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об ударах по станциям перекачки нефти вдоль трубопровода «Восток – Запад» в Саудовской Аравии.

    Хуситы нанесли удары с помощью беспилотников по станциям перекачки нефти, передает РИА «Новости» заявление военного представителя движения Яхьи Сариа.

    Кроме того, движение провело две операции против мест сосредоточения войск возглавляемой Саудовской Аравией коалиции и складов вооружений в провинциях Аден и Лахдж на юге Йемена.

    Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией обострились в августе после введения хуситами морской блокады королевства в ответ на удары по аэропорту Саны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция нанесла удары по объектам хуситов, уничтожив пять хранилищ ракет и четыре пусковые установки.

    В четверг Яхья Сариа сообщил об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Неделю назад хуситы заявили о серии ракетных ударов по объектам компании Saudi Aramco и аэропортам на территории королевства.

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    26 октября 2026, 16:51 • Новости дня
    Минпромторг рекомендовал гостиницам и кафе ввести в меню русский завтрак
    Минпромторг рекомендовал гостиницам и кафе ввести в меню русский завтрак
    @ IMAGO/Zoonar.com/Elena Rui/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство промышленности и торговли предложило отечественным отелям, пансионатам и заведениям общественного питания добавить в меню отдельную категорию с традиционными утренними блюдами.

    Министерство подготовило концепцию проекта по внедрению новой позиции в работу средств размещения и точек питания. Документ опубликован на сайте Минпромторга.

    В состав традиционного утреннего меню войдут сырники, мясные и рыбные закуски, горячие блюда, бульоны с расстегаями, а также каши, запеканки и блины. В качестве напитков посетителям предложат квас, морс и травяные чаи.

    Нововведение не затронет этнические рестораны с ярко выраженной специализацией, в частности заведения итальянской или японской кухни. Для популяризации новой категории блюд ведомство совместно с экспертами планирует разработать специальную эмблему.

    Авторы инициативы указали на отсутствие планов по принудительной замене текущего ассортимента. Владельцам заведений планируют разъяснять финансовую выгоду от предложения гостям привычной еды, а также указывать на важность поддержки местных производителей продуктов питания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной статс-секретарь – замглавы Минпромторга Роман Чекушов допустил принятие ГОСТа на традиционную русскую кухню к концу 2026 года.

    В прошлом году ведомство назвало русскую кухню культурным и историческим брендом.

    Министерство выступило с инициативой систематизировать понятие традиционной кулинарии.

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    26 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены

    Фальков: Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва и Братислава договорились активизировать деятельность рабочих групп и возобновить культурный обмен, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

    «Договорились активизировать деятельность рабочих групп, возобновить культурные обмены, углубить сотрудничество между российскими и словацкими предпринимателями», – цитирует Фалькова РИА «Новости».

    Пленарное заседание комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран открылось в Москве в понедельник.

    Ранее Фальков заявил о сохранении сотрудничества со Словакией в ряде ключевых сфер. Россия выразила заинтересованность в расширении кооперации с республикой в области энергетики.

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    26 октября 2026, 08:04 • Новости дня
    The Guardian предупредила об угрозе демократии на выборах в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предстоящие и уже прошедшие выборы в Бразилии, Сербии, Израиле и США могут определить, усилятся ли авторитарные тенденции в этих странах, предупредила британская газета The Guardian.

    Издание пишет о «десяти днях, способных потрясти мир», отмечая, что во всех четырех странах сторонники демократии противостоят автократам, передает РБК.

    В Бразилии за пост президента борются действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару. В Сербии правящей партии бросило вызов протестное движение, возникшее после трагедии в Нови-Саде.

    В Израиле на пост премьер-министра претендует Биньямин Нетаньяху, которого поддержал президент США Дональд Трамп. Сами Штаты готовятся к промежуточным выборам в Конгресс, которые станут первым испытанием для Республиканской партии после возвращения Трампа в Белый дом.

    Успех правых сил в одной из этих стран может укрепить позиции их союзников в других, подчеркивает The Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший президент Сербии Александар Вучич сообщил о введении новыми властями санкций против России к весне.

    В воскресенье Александар Вучич признал поражение своей партии на внеочередных парламентских выборах.

    В четверг газета The New York Times узнала о плане США и Израиля возобновить удары по Ирану после выборов в Конгресс.

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    25 октября 2026, 20:31 • Новости дня
    Нетаньяху напугал израильтян ИИ-кадром ядерного удара по Тель-Авиву

    Нетаньяху перед выборами опубликовал ИИ-фото ядерного удара по Тель-Авиву

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху за два дня до парламентских выборов разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива, напомнив об угрозе со стороны Ирана.

    Глава израильского правительства сопроводил публикацию текстом писателя Юваля Блумберга, который предупреждает о возможности создания иранского ядерного оружия, передает РИА «Новости».

    «Государство Израиль находится в реальной и ощутимой экзистенциальной опасности. Если иранцы получат ядерное оружие, ничто уже не будет иметь значения», – процитировал премьер слова писателя.

    Нетаньяху отметил наличие у страны двух лет на завершение работы в Иране. По его мнению, после ухода Дональда Трампа из Белого дома неизвестно, кто займет пост президента США.

    Накануне намеченных на 27 октября выборов тема ядерной опасности вновь стала активно использоваться политиком в рамках кампании. Ранее израильские военные повысили уровень боевой готовности из-за опасений эскалации конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Нетаньяху отменил приказ о подготовке масштабных ударов по Ирану из-за возражений президента США.

    В начале месяца премьер-министра обвинили в намеренном допущении нападения ХАМАС ради оправдания боевых действий.

    Летом израильские депутаты поддержали роспуск парламента для проведения осеннего голосования.

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    26 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Парламент Египта одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии
    Парламент Египта одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Asmaa Waguih

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палата представителей парламента Египта проголосовала за предоставление военной помощи Саудовской Аравии для поддержки страны в вопросах обороны.

    Речь идет о поддержке саудовских властей в вопросах обороны, однако иные детали соглашения пока не приводятся, передает ТАСС со ссылкой на государственный телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

    Согласно египетской конституции, вопрос объявления войны и отправки вооруженных сил в зарубежные миссии подлежит обязательному обсуждению Советом национальной обороны страны и парламентом. Египетский Совет национальной обороны одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии 18 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министерство обороны США отказалось комментировать сообщения о возможной эвакуации американских военных и дипломатов из стран Ближнего Востока.

    В прошлом месяце Нидерланды направили фрегат противовоздушной обороны для возможного развертывания в Ормузском проливе.

    Газета The Washington Post сообщила о занижении Пентагоном числа погибших американских военнослужащих в ходе ближневосточного конфликта.

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    26 октября 2026, 18:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на этой неделе проведет марафон из 24 двусторонних международных встреч, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Во вторник состоятся пять бесед, а всего в ближайшие дни российский лидер проведет 24 контакта с представителями иностранных государств, приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    «Пятница, 30 октября, целиком будет посвящена именно двусторонним переговорам. И в ходе этого марафона предстоит, по крайней мере, запланировано 11 встреч», – заявил помощник главы государства.

    Ушаков добавил, что в этот день пройдут переговоры с лидерами Ганы, Мали, Мавритании, Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Республики Конго, Эритреи, Сомали и Союза Коморских островов.

    Саммит организован с учетом необходимости предоставить возможность диалога на высшем уровне представителям каждой страны-участницы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение множества переговоров российского лидера на полях предстоящих саммитов в Москве.

    В воскресенье представитель Кремля допустил встречу президентов России и США на саммите АТЭС.

    Летом министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква заявил о планах лидера республики провести переговоры в российской столице.

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    26 октября 2026, 15:39 • Новости дня
    Фальков заявил о готовности России расширить обучение студентов из Словакии

    Фальков: Россия готова расширить возможности обучения граждан Словакии в вузах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия открыта к увеличению числа мест для обучения студентов из Словакии в отечественных университетах, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

    «Открыты к расширению возможностей обучения словацких граждан в российских университетах», – сказал Фальков на пленарном заседании совместной Российско-Словацкой межправительственной комиссии, передает РИА «Новости».

    Министр также отметил важность содействия изучению русского и словацкого языков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в столице открылось пленарное заседание двусторонней комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    На заседании Фальков заявил о заинтересованности России в расширении кооперации со Словакией в сфере энергетики.

    Глава МИД Словакии Юрай Бланар выступил за сохранение диалога с Россией и против создания нового «железного занавеса».

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    26 октября 2026, 17:53 • Новости дня
    Минобороны раскрыло детали освобождения Общего в Запорожской области

    Минобороны: При освобождении Общего зачищено до 200 зданий и уничтожена рота ВСУ

    Минобороны раскрыло детали освобождения Общего в Запорожской области
    @ Минобороны России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Штурмовые подразделения группировки «Восток» зачистили до 200 строений и уничтожили до роты личного состава ВСУ при освобождении населенного пункта Общее в Запорожской области, сообщило Минобороны.

    «В ходе боев штурмовые группы зачистили до 200 строений. Потери противника составили до роты живой силы. Уничтожены 16 боевых бронированных машин, 21 автомобиль, 14 наземных роботизированных комплексов и более 56 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    На подступах к населенному пункту ВСУ подготовили систему инженерных заграждений, замаскированные блиндажи и огневые точки, а также заминировали подходы к своим позициям. Противник пытался сдерживать штурмовые группы FPV-дронами и тяжелыми гексакоптерами. Особую сложность представляли скрытые укрытия в разрушенных зданиях, замаскированные ходы и датчики движения.

    Во время наступления российские войска продвинулись более чем на 5 км, форсировали реку Соленая и взяли под контроль район обороны площадью свыше 12 кв. км. Освобождение Общего расширило зону контроля группировки «Восток» и создало условия для дальнейшего продвижения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об освобождении Общего подразделениями группировки «Восток».

    В пятницу военный эксперт Андрей Марочко сообщил о высоких темпах наступления российских военных в Запорожской области.

    В четверг операторы ударных БПЛА группировки «Восток» уничтожили наземные роботизированные комплексы и склады противника в регионе.

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    25 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    Хуситы объявили о новой ракетной атаке на аэропорт Эр-Рияда

    Йеменское движение «Ансар Алла» выпустило ракеты по аэропорту Эр-Рияда

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» сообщило о нанесении ракетных ударов по международному аэропорту столицы Саудовской Аравии после возобновления его работы.

    Йеменские повстанцы провели три военные операции с применением десятков баллистических ракет, одной из целей которых стал международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление движения.

    Помимо столичной воздушной гавани, целями атак стали ангары для авиационной техники, склады боеприпасов, центры управления беспилотниками и другие ключевые объекты на авиабазе Хамис-Мушайт на юго-западе Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу аравийская коалиция уничтожила выпущенную хуситами в направлении Эр-Рияда баллистическую ракету.

    В четверг представитель мятежного движения «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии.

    Во вторник Британия задействовала истребители Typhoon для защиты страны от атак йеменских мятежников.

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    26 октября 2026, 05:50 • Новости дня
    Хуситы заявили об атаке на аэропорт Эр-Рияда

    Reuters: Хуситы заявили об атаке на аэропорт Эр-Рияда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об атаке на международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде.

    Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) сообщило о совершении атаки на международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Отмечается, что власти Саудовской Аравии пока официально не подтвердили информацию об ударе.

    Военное противостояние между йеменскими хуситами и поддерживаемой Саудовской Аравией проправительственной армией вновь обострилось в середине июля после четырехлетнего затишья. За прошедшее время мятежники установили контроль над всем западным побережьем Красного моря и населенными пунктами в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» сообщило о нанесении ракетных ударов по международному аэропорту столицы Саудовской Аравии после возобновления его работы. В субботу возглавляемая Саудовской Аравией аравийская коалиция перехватила и уничтожила баллистическую ракету, которую мятежники выпустили в направлении Эр-Рияда. На прошлой неделе военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о нанесении хуситами удара по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

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    26 октября 2026, 06:47 • Новости дня
    Россия и Алжир запланировали возобновление авиасообщения

    Соломатин: Россия и Алжир рассчитывают возобновить авиасообщение в 2027 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прямое авиасообщение между Россией и Алжиром может быть возобновлено в начале 2027 года после выполнения необходимых организационных процедур, сообщил посол России в Алжире Алексей Соломатин.

    «Мы надеемся возобновить прямые рейсы между Алжиром и Россией в начале следующего года. Рассчитываем добиться определенных успехов в этом направлении», – заявил Соломатин РИА «Новости».

    По словам дипломата, процесс восстановления авиасообщения требует времени и связан, в частности, с оформлением присутствия представителей авиакомпании Air Algerie в Москве.

    Соломатин подчеркнул заинтересованность российской стороны в возобновлении прямого авиасообщения, отметив, что это особенно важно для многочисленных алжирских студентов, обучающихся в российских вузах. Посол добавил, что прямые рейсы сократят время в пути из алжирской столицы в Москву с 10-12 часов до пяти часов.

    Алжирский национальный перевозчик выполнял три рейса в неделю в российскую столицу из Алжира, однако в начале апреля рейсы авиакомпании были приостановлены, а билеты пропали из продажи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу авиакомпания из Таиланда SiamWings Airlines выполнила первый прямой рейс из Красноярска в международный аэропорт Утапао. В четверг авиакомпания Nordwind Airlines после шестилетнего перерыва возобновила прямое авиасообщение между городами России и аэропортом острова Фукуок. Посол России в Подгорице Александр Лукашик сообщил о возможности обсуждения возобновления прямого авиасообщения с Черногорией только после снятия санкций в отношении Москвы.

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    Киев дал противникам Маска козырь в борьбе за Starlink

    Starlink стал для ВСУ важнейшим инструментом связи, но его использование в военных целях обернулось проблемой для самого Илона Маска. Миллиардер обвинил украинскую армию в обходе ограничений системы. Как объясняют эксперты, на кону оказались не только репутация и доходы компании, но и контроль над ее технологиями, а также политические позиции Маска в преддверии выборов в Конгресс США. Подробности

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    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет

    На Украине заявили о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин» с дальностью полета до 1200 км и скоростью до 800 км/ч. По оценкам экспертов, ключевые особенности разработки – малозаметность, гибкость применения и российский турбореактивный двигатель. Появление такого изделия отражает общий тренд на создание более доступных и массовых средств поражения, сочетающих дальность крылатых ракет с экономичностью беспилотников. Подробности

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    От новых властей Сербии нужно ждать проблем, но не предательства

    Неожиданно для многих партия власти во главе с Александром Вучичем проиграла парламентские выборы в Сербии с заметным отставанием. Несмотря на «майданное» происхождение, победители в большинстве своем патриотичные люди, а не «агенты Запада». Их проблема в другом, и это проблема не только для сербов. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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