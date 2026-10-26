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Президент Ирана вылетел в Москву на саммит ФСЭГ
Президент Ирана Масуд Пезешкиан отправился в Москву для участия в саммите ФСЭГ
Президент Ирана Масуд Пезешкиан направился в Москву, где примет участие в саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), сообщил офис главы иранского государства.
«Президент Пезешкиан несколькими минутами ранее направился в столицу России Москву с целью участия в саммите Форума стран-экспортеров газа», – говорится в сообщении офиса, которое передает РИА «Новости».
Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщал, что Пезешкиан планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается обсуждение экономического сотрудничества, энергетической безопасности и геополитических вопросов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке Владимира Путина к предстоящим саммитам ФСЭГ и «Россия – Африка».
В субботу посольство Ирана в России сообщило о визите Масуда Пезешкиана в Москву 27 октября для участия в саммите ФСЭГ.
На прошлой неделе Масуд Пезешкиан заявил о намерении посетить саммит и встретиться с Владимиром Путиным.