Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?4 комментария
Минпромторг предложил создать стандарт для традиционной русской кухни
Ведомство выступило с инициативой систематизировать понятие русской кухни и обозначило ее значимость для культурного наследия страны.
Минпромторг выступил с инициативой по созданию единого стандарта для русской кухни, передает 360.ru. Об этом сообщил статс-секретарь и заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов.
По его словам, на государственном уровне сейчас отсутствует подробное описание понятия «русская кухня». Чекушов подчеркнул: «Русская кухня – это неотъемлемая часть нашего культурного наследия». Он также отметил большой потенциал развития этого сектора экономики.
В рамках инициативы планируется создать рабочую группу, которая займется формированием единого стандарта, а также популяризацией русской кухни как значимого элемента национальной культуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, для иностранных представителей СМИ после парада Победы организовали дегустацию традиционной солдатской кухни в пресс-центре у стен Кремля.