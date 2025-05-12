Минпромторг предложил создать стандарт для традиционной русской кухни

Tекст: Ольга Иванова

Минпромторг выступил с инициативой по созданию единого стандарта для русской кухни, передает 360.ru. Об этом сообщил статс-секретарь и заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов.

По его словам, на государственном уровне сейчас отсутствует подробное описание понятия «русская кухня». Чекушов подчеркнул: «Русская кухня – это неотъемлемая часть нашего культурного наследия». Он также отметил большой потенциал развития этого сектора экономики.

В рамках инициативы планируется создать рабочую группу, которая займется формированием единого стандарта, а также популяризацией русской кухни как значимого элемента национальной культуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, для иностранных представителей СМИ после парада Победы организовали дегустацию традиционной солдатской кухни в пресс-центре у стен Кремля.