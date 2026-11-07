Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Глава Минобороны Индии призвал армию выйти за рамки традиционных задач
Глава Минобороны Индии Сингх призвал военных обеспечить киберустойчивость
Вооруженные силы Индии должны поддерживать высокий уровень оперативной готовности, уделяя особое внимание киберустойчивости для противодействия современным угрозам, заявил министр обороны республики Раджнатх Сингх.
«Военнослужащим необходимо выйти за рамки традиционных военных функций, поддерживать осведомленность о ситуации в различных сферах, обеспечивать киберустойчивость и защиту информации», – заявил Сингх, слова которого приводит ТАСС.
По его словам, обстановка в сфере безопасности усложняется: современные боевые действия выходят за рамки обычных приграничных столкновений и включают асимметричные конфликты, прокси-войны, кибератаки, использование роев беспилотников и манипулирование общественным мнением.
Противник часто избегает прямого столкновения и использует уязвимости, распространяя дезинформацию через социальные сети, чтобы посеять сомнения среди военных и гражданских, добавил Сингх.
Сингх также выразил поддержку индийским предприятиям, разрабатывающим беспилотники и системы противодействия им. Он отметил важность освоения новых навыков в управлении дронами и кибербезопасности для армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе постоянный представитель Индии при ООН Хариш Парватанени назвал морскую безопасность и искусственный интеллект ключевыми приоритетами страны при выдвижении в непостоянные члены Совета Безопасности ООН.