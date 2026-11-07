Глава Минобороны Индии призвал армию выйти за рамки традиционных задач

Глава Минобороны Индии Сингх призвал военных обеспечить киберустойчивость

«Военнослужащим необходимо выйти за рамки традиционных военных функций, поддерживать осведомленность о ситуации в различных сферах, обеспечивать киберустойчивость и защиту информации», – заявил Сингх, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, обстановка в сфере безопасности усложняется: современные боевые действия выходят за рамки обычных приграничных столкновений и включают асимметричные конфликты, прокси-войны, кибератаки, использование роев беспилотников и манипулирование общественным мнением.

Противник часто избегает прямого столкновения и использует уязвимости, распространяя дезинформацию через социальные сети, чтобы посеять сомнения среди военных и гражданских, добавил Сингх.

Сингх также выразил поддержку индийским предприятиям, разрабатывающим беспилотники и системы противодействия им. Он отметил важность освоения новых навыков в управлении дронами и кибербезопасности для армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе постоянный представитель Индии при ООН Хариш Парватанени назвал морскую безопасность и искусственный интеллект ключевыми приоритетами страны при выдвижении в непостоянные члены Совета Безопасности ООН.