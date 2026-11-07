Минобороны Германии назвало сроки выбора замены проекту истребителя FCAS

Минобороны ФРГ в 2027 году определится с заменой проекту истребителя FCAS

Tекст: Мария Иванова

«Моя цель – принять стратегическое решение в первом квартале следующего года», – сообщил Писториус, передает РИА «Новости» со ссылкой на издания медиагруппы Funke.

По его словам, Берлин выбирает между присоединением к британско-итальянской программе GCAP и разработкой собственного проекта концерном Airbus с участием европейских партнеров. Во втором случае новый истребитель поступит на вооружение бундесвера к началу 2040-х годов.

Ранее премьер-министр Британии Энди Бернем на переговорах с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил об открытости Лондона к участию Берлина в проекте GCAP. При этом газета The Telegraph сообщала, что присоединение ФРГ может затормозить сроки принятия самолета на вооружение, намеченного на 2035 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Минобороны Борис Писториус разошлись во мнениях о выборе международных партнеров для разработки нового истребителя.

Европейский авиастроительный концерн Airbus запланировал переговоры с британской компанией BAE Systems о присоединении к программе GCAP.

Весной Франция и Германия договорились дать министерствам обороны дополнительное время на согласование условий проекта FCAS.