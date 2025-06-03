Bild сообщил о согласии 20 тыс. сотрудников Volkswagen на увольнение

Около 20 тыс. сотрудников Volkswagen согласились на досрочное увольнение

Tекст: Мария Иванова

Около 20 тыс. сотрудников автоконцерна Volkswagen уже согласились покинуть компанию в рамках программы по сокращению расходов, сообщает ТАСС со ссылкой на Bild. Примерно две трети из них выйдут на пенсию, что позволяет концерну продвигаться в реализации плана по сокращению персонала.

Ранее совет директоров Volkswagen и профсоюз IG Metall договорились о сокращении до 35 тыс. рабочих мест к 2030 году, преимущественно на заводах в Германии. Сокращения осуществляются на добровольной основе, сотрудники получают выходное пособие, сумма которого может доходить до 400 тыс. евро в зависимости от стажа.

С 2026 года компания также сокращает количество мест для стажировок почти в два с половиной раза – с 1,4 тыс. до 600 ежегодно. По оценкам Volkswagen, эти шаги позволят экономить примерно 1,5 млрд евро ежегодно на оплате труда.

Еще 130 тыс. работников концерна согласились на заморозку зарплат: деньги, которые могли бы пойти на повышение, будут направлены в специальный фонд для гибких графиков работы. Кроме того, отменяется дополнительное отпускное пособие.

В IG Metall говорят, что эти меры помогли избежать закрытия заводов Volkswagen. Однако Bild отмечает, что при сохраняющихся сложностях в автопроме Германии гарантировать стабильность заводов в будущем трудно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае рабочие завода Ford в Кельне провели забастовку впервые за почти сто лет.

В прошлом году в Германии начались предупредительные забастовки сотрудников металлургической и электротехнической промышленности, включая работников VW и BMW, которые требовали повышения зарплат на фоне угрозы сокращений и закрытия заводов. Причем немецкий автоконцерн Volkswagen предложил профсоюзу IG Metall снизить зарплаты сотрудников на 10% из-за финансовых трудностей.