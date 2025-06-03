Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.4 комментария
Bild сообщил о согласии 20 тыс. сотрудников Volkswagen на увольнение
Около 20 тыс. сотрудников Volkswagen согласились на досрочное увольнение
Крупнейший автоконцерн Германии реализует масштабную программу сокращения, предусматривающую уход 20 тыс. работников, из которых большинство выходят на пенсию.
Около 20 тыс. сотрудников автоконцерна Volkswagen уже согласились покинуть компанию в рамках программы по сокращению расходов, сообщает ТАСС со ссылкой на Bild. Примерно две трети из них выйдут на пенсию, что позволяет концерну продвигаться в реализации плана по сокращению персонала.
Ранее совет директоров Volkswagen и профсоюз IG Metall договорились о сокращении до 35 тыс. рабочих мест к 2030 году, преимущественно на заводах в Германии. Сокращения осуществляются на добровольной основе, сотрудники получают выходное пособие, сумма которого может доходить до 400 тыс. евро в зависимости от стажа.
С 2026 года компания также сокращает количество мест для стажировок почти в два с половиной раза – с 1,4 тыс. до 600 ежегодно. По оценкам Volkswagen, эти шаги позволят экономить примерно 1,5 млрд евро ежегодно на оплате труда.
Еще 130 тыс. работников концерна согласились на заморозку зарплат: деньги, которые могли бы пойти на повышение, будут направлены в специальный фонд для гибких графиков работы. Кроме того, отменяется дополнительное отпускное пособие.
В IG Metall говорят, что эти меры помогли избежать закрытия заводов Volkswagen. Однако Bild отмечает, что при сохраняющихся сложностях в автопроме Германии гарантировать стабильность заводов в будущем трудно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае рабочие завода Ford в Кельне провели забастовку впервые за почти сто лет.
В прошлом году в Германии начались предупредительные забастовки сотрудников металлургической и электротехнической промышленности, включая работников VW и BMW, которые требовали повышения зарплат на фоне угрозы сокращений и закрытия заводов. Причем немецкий автоконцерн Volkswagen предложил профсоюзу IG Metall снизить зарплаты сотрудников на 10% из-за финансовых трудностей.