Volkswagen предложил профсоюзу вместо повышения зарплат на 7% снизить их на 10%

Volkswagen заявил профсоюзу IG Metall о невозможности повысить зарплаты на 7% и предложил снизить их на 10%

Tекст: Антон Антонов

По данным пресс-службы Volkswagen, профсоюз IG Metall настаивает на продолжении действия коллективного договора, который автоконцерн собирается расторгнуть в конце 2024 года. Также профсоюз требует повышения зарплат на 7%. Однако компания, сославшись на «исключительную экономическую ситуацию» в автомобильной промышленности, заявила о невозможности удовлетворить эти требования, передает РИА «Новости».

«Скорее, компания рассматривает снижение заработной платы на 10% в качестве инструмента, который позволит Volkswagen AG продолжать инвестировать в будущее, чтобы оставаться конкурентоспособными и, таким образом, обеспечивать рабочие места», – сказано в заявлении концерна.

Переговорщик от Volkswagen Арне Майсвинкель подчеркнул, что основной целью компании остается сокращение затрат на рабочую силу. Он также добавил, что даже при снижении зарплаты ее уровень в Volkswagen останется привлекательным для отрасли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии начались предупредительные забастовки сотрудников металлургической и электротехнической промышленности, включая работников VW и BMW, требующих повышения зарплат. Volkswagen планирует закрыть как минимум три завода в Германии и сократить десятки тыс. рабочих мест.