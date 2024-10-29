Почему немецкий автопром закрывается

Немецкий автопром не выдержал торговой войны с Китаем

Tекст: Ольга Самофалова

Один из мировых лидеров – немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) – намерен ради экономии закрыть как минимум три завода в Германии, сообщает Bloomberg со ссылкой на решение совета директоров. Оставшиеся заводы тоже пострадают: компании придется сократить десятки тысяч рабочих мест, что по закону ранее было невозможно. Концерну придется пойти против своих же правил, которые действовали 30 лет, и отменить систему гарантий занятости, которые были прописаны в трудовых договорах с 1994 года и запрещали увольнения до 2029 года.

По информации Bloomberg, отмена обязательств по обеспечению занятости в компании наглядно показывает, насколько крупнейшая экономика Европы отстала в плане конкурентоспособности.

Многие департаменты концерна планируется закрыть или вывести за пределы Германии. Работники VW провели часовую забастовку 28 октября на фоне заявлений о сокращении зарплат на 10%.

Что будет с закрываемыми заводами, пока до конца неясно. По данным производственного совета, в зоне наибольшего риска находится завод концерна в Оснабрюке, который недавно потерял дополнительный заказ от Porsche. Про другие заводы, которые будут закрыты, неизвестно.

У другого немецкого бренда – Mercedes – тоже проблемы. Прибыль концерна по итогам третьего квартала обвалилась на 48%. Маржа с июля по сентябрь снизилась до 4,7% при целевом показателе в 8%. Более того, это самый низкий уровень маржи с конца 2021 года.

«Я не удивлюсь, если через 10 лет такие компании, как Mercedes-Benz и BMW, уйдут в историю. Как бренды, они, вероятно, останутся, но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай. Иными словами, они фактически перестанут быть европейскими автомобилями»,

– заявил ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

Шведский бренд Volvo был продан еще в 2010 году китайскому производителю Geely. И с тех пор продажи и прибыль компании выросли.

Какой вариант будет выбран с закрывающимися заводами VW, пока неизвестно. «Это может быть и консервация предприятий, и их окончательная продажа, и продажа с последующим обратным выкупом. Перенос предприятий компании в другие страны маловероятен, скорее в них может быть увеличена закупка автомобильных комплектующих, а окончательная сборка автомобилей и производство ключевых узлов будет происходить там же, где и ранее», – считает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

«Мы не исключаем дальнейшего перевода всех производств из европейских стран в Китай. И это нормальная ситуация, логичная, и, возможно, это единственно верное решение», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Что же произошло с Volkswagen? Ситуации были разные, но еще ни разу за 87 лет своего существования концерн не прибегал к закрытию заводов и на сокращение персонала решился впервые за 30 лет.

Увольнение сотрудников – это серьезная проблема для концерна, потому что в Германии очень сильные автомобильные профсоюзы и сами сотрудники хорошо защищены законом. Руководству VW, скорее всего, придется выплатить большие отступные, в частности, сообщалось о выплате 50 тыс. евро за добровольное увольнение, а для руководителей и в 450 тыс. евро.

Такие жесткие меры в самом концерне объясняют падением продаж. Финансовый директор VW Арно Антлиц говорил, что концерн не может продать 500 тыс. авто в год из-за сокращения европейского рынка, а это равно мощности двух заводов. По его словам, европейский рынок не оправился от пандемии и так и не восстановился до уровня 2019 года, когда было продано 16 млн автомобилей. Теперь в Европе будет продаваться на 2 млн авто в год меньше – по 14 млн машин. Учитывая долю VW на европейском рынке, там посчитали, что потеряют продажи на полмиллиона машин. Сгладить ситуацию мог бы российский рынок, где продавалось около 200 тыс. автомобилей VW, однако концерн покинул нашу страну из-за санкций.

Рассчитывать на рост продаж в Китае тоже не приходится. Mercedes прямо обвиняет в своей рухнувшей прибыли китайский рынок, где падают продажи бренда. Во-первых, китайская экономика в целом замедлила темпы своего роста. Во-вторых, европейские автомобили проигрывают конкуренцию китайским машинам. Немецкие Volkswagen, Mercedes и BMW создали три совместных предприятия в Китае, где выпускается более 3 млн автомобилей. Однако их судьба оказалась под большим вопросом из-за торговой войны между ЕС и Китаем. Брюссель грозится ввести высокие пошлины на китайские электромобили, и ответ Пекина может больно ударить по немецкому автопрому.

Но главная причина – это, конечно, невозможность VW снизить возросшие издержки. Вероятно, компания боится, что если оставить все как есть, то это приведет к банкротству всего автомобильного концерна, когда спасти его будет уже нельзя.

«Решение VW связано с резким ростом издержек и падением рентабельности. Проблемы также и у Mercedes-Benz указывают на системные проблемы в отрасли. Одним из основных вызовов является огромный рост издержек на производство в Германии», – говорит Деев.

Почему затраты так сильно выросли? Потому что подорожали энергоресурсы после прекращения поставок энергоносителей из России и общей перестройки энергетического рынка Европы, отмечает эксперт. Выросли расходы на подорожавшие электроэнергию и металлы.

Электроэнергия в Германии еще в апреле 2020 года стоила 17 евро за мегаватт-час, а потом ее цена стала неуклонно расти и к августу 2022 года достигла рекордных 470 евро. Это был колоссальный удар по всей промышленности Германии, многие химические заводы, где газ – это сырье, почти сразу прекратили работу. Именно невероятный рост цен на газ привел тогда к такой ситуацией. Энергетический рынок Германии перестроился, но электроэнергия по-прежнему стоит дорого – 82 евро. Это рост в четыре раза по сравнению с 2020 годом.

Это запустило удорожание всех товаров и услуг в стране. Пострадала в итоге вся промышленность и вся экономика страны. Из стран Европы в наихудшем положении находится именно Германия, где статистика показывает рецессию. В самой ФРГ ждут падение ВВП страны на 0,2% в этом году.

«Немецкий автопром, да и вообще экономика Германии, переживает очень непростые времена. Причины кроются в дороговизне рабочей силы, которая за десятилетия привыкла к высокому уровню жизни и социальной защищенности, высоких ценах на энергоносители, а также огромной конкуренции со стороны китайского автопрома, которому немцы, это надо признать честно, проигрывают вчистую, так как автопродукция китайцев технологически ничуть не хуже, а по цене значительно дешевле за счет более низкой себестоимости производства», – говорит Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.