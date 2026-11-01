Штайнмайер: Си Цзиньпин не проявил интереса к саммиту с Россией и США по Украине

Tекст: Антон Антонов

Штайнмайер рассказал, что обсуждал этот вопрос с Си Цзиньпином во время встречи в Пекине. По словам президента ФРГ, лидер Китая ясно дал понять, что подготовка к саммиту по Украине с участием России, США и КНР не ведется, передает ZDF со ссылкой на ARD.

Как отметил Штайнмайер, Си Цзиньпин подчеркнул, что конфликт на Украине является европейским.

При этом ожидается, что лидеры России, США и Китая встретятся на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне, однако тема Украины там обсуждаться не будет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил участие представителей европейских стран в трехсторонних переговорах (Москвы, Киева и Вашингтона) по украинскому урегулированию на определенном этапе.

В последнее время Евросоюз предпринимает экстренные шаги, чтобы закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по украинскому урегулированию.



Песков назвал чрезвычайно важной возможную встречу лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС.