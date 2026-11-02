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    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой кризис повлиял на израильский эксперимент

    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

    14 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

    54 комментария
    2 ноября 2026, 00:40 • Новости дня

    Беспилотник ВСУ повредил фасад многоквартирного дома в Старом Осколе

    Tекст: Антон Антонов

    В Старом Осколе Белгородской области в результате падения украинского беспилотника поврежден фасад многоквартирного дома, сообщил оперативный штаб региона.

    «В Старом Осколе в результате падения БПЛА ВСУ поврежден фасад многоквартирного дома», – сообщил оперштаб Белгородской области в «Максе».

    По предварительной информации, в результате падения беспилотника никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в городе Шебекино Белгородской области мужчина получил осколочное ранение при атаке украинского FPV-дрона на легковой автомобиль.

    В субботу в селе Гора-Подол была ранена мирная жительница.

    В пятницу в поселке Хотмыжск Грайворонского округа супружеская пара получила осколочные ранения при ударе украинского беспилотника по автомобилю.

    1 ноября 2026, 11:05 • Новости дня
    Экс-генсек ОДКБ заявил о действиях западного спецназа на Украине

    Экс-генсек ОДКБ Бордюжа сообщил о работе западного спецназа на Украине

    Экс-генсек ОДКБ заявил о действиях западного спецназа на Украине
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа заявил, что спецназ многих западных стран действует на территории Украины и помогает ВСУ в наведении ракет.

    Западные военные специалисты помогают ВСУ с разведкой и наведением ракет, а спецназ многих стран действует на украинской территории, передает РИА «Новости».

    «То, что спецназ многих стран действует на территории Украины, ни для кого не секрет», – заявил экс-генсек Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа.

    Он отметил, что западные специалисты участвуют в наведении ракет на российские военные и мирные объекты, а также передают разведывательную информацию. По словам бывшего генсека ОДКБ, такие действия преднамеренно повышают ставки и могут стать причиной более крупномасштабного конфликта. Запад стремится вовлечь Москву в вооруженное противостояние для истощения российских ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военнослужащий спецназа «Ахмат» сообщил о множестве японских наемников в рядах Вооруженных сил Украины.

    Также российские штурмовики взяли в плен двух иностранных бойцов в Днепропетровской области.

    Кроме того, бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа заявил об игнорировании НАТО попыток наладить рабочие контакты.

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    1 ноября 2026, 12:37 • Новости дня
    Ушаков: Путин ответит на телефонный звонок Зеленского, если тот позвонит

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин никогда не отказывался от контактов и ответит на телефонный звонок Владимира Зеленского.

    Ушаков заявил, что президент Владимир Путин готов поднять трубку в случае телефонного звонка от Владимира Зеленского, сообщают «Вести».

    «Путин ни разу не отказывался от разговоров», – заявил помощник российского лидера.

    Ушаков добавил, что Зеленский при желании может приехать в Москву, если хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин допустил возможность приезда Владимира Зеленского в Москву для прямых переговоров.

    До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об отсутствии контактов российских представителей с Зеленским.

    Комментарии (12)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    На Украине арестовали мужчину за исполнение советских песен на Дне Победы

    Суд на Украине арестовал мужчину за исполнение советских песен на Дне Победы

    На Украине арестовали мужчину за исполнение советских песен на Дне Победы
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Суд в Николаеве отправил под стражу на 60 дней мужчину за исполнение советских песен на праздновании Дня Победы и произведений из российского репертуара на концертах.

    Суд в городе Николаеве на юге Украины отправил мужчину под стражу на 60 дней за исполнение советских песен на праздновании Дня Победы и произведений из российского репертуара на концертах. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы, передает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

     В числе доказательств вины указано, что на мужчине был головной убор, характерный для армии Советского Союза, а к одежде прикреплена георгиевская лента, которая запрещена на Украине в ходе политики «декоммунизации».

    Кроме того, в судебных документах написано, что 22 августа 2022 года подозреваемый выступил на концерте, где исполнял русские песни. Спустя три дня он принял участие в концерте с российским репертуаром для студентов колледжа культуры. В качестве доказательств суд привел показания свидетелей, публикации и видеозаписи в Telegram и YouTube, а также результаты судебной экспертизы. Согласно ее заключению, выступления мужчины на праздничных мероприятиях содержали признаки «информационной деятельности» в поддержку России.

    По ходатайству следователя суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога. Обосновывая такое решение, сторона обвинения указала на риск того, что мужчина может скрыться на неподконтрольной Киеву территории, а также спрятать или исказить вещественные доказательства.

    В Киеве в День Победы задержали пожилую женщину, возлагавшую цветы к монументу, она отказалась снять пилотку с красной звездой.

    В Киевской области правоохранители привлекли к ответственности родителей двух 15-летних девушек, которые танцевали под музыку на русском языке возле фотографий погибших военных.

    Служба безопасности Украины начала расследование дела о хулиганстве из-за исполнения киевлянками русскоязычных песен в автомобиле.

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    1 ноября 2026, 05:08 • Новости дня
    Пушилин назвал условие прекращения военных преступлений ВСУ

    Пушилин назвал победу России концом военных преступлений ВСУ

    Пушилин назвал условие прекращения военных преступлений ВСУ
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что победа России является единственной возможностью прекратить военные преступления украинской армии, включая использование военнопленных в качестве смертников.

    «Конечно, здесь нужно только побеждать быстрее, это единственная возможность прекратить подобного рода преступления, в том числе военные, которые нарушают международные нормы права», – сказал Пушилин ТАСС.

    Он отметил, что использование украинской стороной российских военнопленных в качестве смертников является серьезным военным преступлением и нарушением гуманитарного права.

    По его словам, обнародованные факты подобных действий Киева традиционно остаются без внимания международных СМИ, общественности и правозащитных организаций.

    Пушилин подчеркнул, что Россия не совершает ничего подобного, однако к ней находят поводы «прицепиться» на фоне полного молчания о действиях Украины, что свидетельствует о политике двойных и тройных стандартов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Пушилин также заявил о предстоящих крупных сражениях за полное освобождение ДНР. В четверг он сообщил о продолжении боев на добропольском направлении.

    В марте правозащитники рассказали о пытках российских военнопленных со стороны гражданских медиков на Украине.

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    1 ноября 2026, 10:25 • Новости дня
    В Киеве начались экстренные отключения электроэнергии
    В Киеве начались экстренные отключения электроэнергии
    @ Kish Kim/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве применены экстренные отключения электроэнергии, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

    В ДТЭК сообщили, что в Киеве применены экстренные отключения. Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье из-за аварийной ситуации в нескольких районах Киева произошло отключение электроэнергии.

    В субботу украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электроэнергии в части Голосеевского и Соломенского районов Киева.

    В субботу мэр Киева Виталий Кличко заявил о проблемах с водоснабжением в украинской столице после трех попаданий беспилотников в объект критической инфраструктуры.

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    1 ноября 2026, 08:22 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с оружием для украинской армии

    Минобороны: Российские беспилотники поразили сухогруз с оружием для ВСУ

    ВС России поразили сухогруз с оружием для украинской армии
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по морскому судну с военными грузами для украинской армии юго-западнее Одессы, а также поразили железнодорожную станцию в Сумской области.

    Российские войска в течение ночи нанесли серию ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам логистической инфраструктуры, используемым в интересах украинских войск, а также по морским судам с военными грузами, сообщает Минобороны.

    В результате атаки поражены объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области. Эти узлы обеспечивали доставку вооружения и военной техники для украинской армии из западных регионов страны.

    Также на переходе морем в 69 км юго-западнее Одессы военные поразили судно типа «сухогруз». Оно доставляло грузы, предназначенные для снабжения подразделений ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по морскому судну с военными грузами южнее Одессы.

    Авиация и артиллерия поразили объекты транспортной инфраструктуры украинских войск.

    В пятницу российские войска осуществили массированный удар по портовой инфраструктуре и сухогрузу в Черном море.

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    1 ноября 2026, 15:57 • Новости дня
    В Кремле положительно оценили гуманитарную операцию в Алешках

    Песков: В Кремле положительно оценивают гуманитарную операцию в Алешках

    В Кремле положительно оценили гуманитарную операцию в Алешках
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле положительно оценили проведение гуманитарной операции в Алешках и участие в процессе первой леди США Мелании Трамп, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Оцениваем положительно и то, как прошла операция, и то, как осуществлялась координация между двумя омбудсменами, и, конечно же, координирующую роль работников первой леди США», – цитирует Пескова «Интерфакс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу первая леди США Мелания Трамп назвала успешное проведение гуманитарной миссии в Алешках доказательством возможности достижения устойчивого мира.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о достижении договоренностей по проведению регулярных гуманитарных миссий в городе Алешки Херсонской области.

    Для эвакуированных жителей Алешек открыли выездной МФЦ в Симферополе.

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    1 ноября 2026, 11:31 • Новости дня
    Российские военные ударили авиабомбами по позициям ВСУ в ДНР

    Минобороны: Российские военные ударили бомбами ФАБ-500 по позициям ВСУ в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России поразили авиабомбами ФАБ-500 пункты временной дислокации украинской армии в населенном пункте Белозерское в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

    «Минобороны России публикует кадры поражения пунктов временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Белозерское в ДНР с применением фугасных авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», – передает ТАСС сообщение ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские войска нанесли удары бомбами ФАБ-500 и ФАБ-1500 по пунктам временной дислокации бригад ВСУ в Белозерском ДНР и Курганном Харьковской области.

    Также ребенок пострадал в результате утреннего удара беспилотника ВСУ по автобусу маршрута Краснодар – Донецк в ДНР.

    Помимо этого, украинские военные поразили многоквартирный дом в городе Горловке в ДНР.

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    1 ноября 2026, 21:00 • Новости дня
    Минздрав Украины предупредил об угрозе вспышек инфекций в Киеве

    Минздрав Украины предупредил о возможных вспышках инфекций в Киеве без воды

    Tекст: Ольга Иванова

    Вспышки опасных инфекций могут начаться в Киеве в случае отсутствия воды и канализации в течение семи дней, заявил центр контроля и профилактики заболеваний минздрава Украины.

    Вспышки опасных заболеваний могут начаться в Киеве в случае отключения водоснабжения и остановки канализации на протяжении семи дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство УНИАН.

    В центре контроля и профилактики заболеваний минздрава Украины пояснили, что длительная неработоспособность насосных станций создает условия для передачи инфекций через грязные руки и предметы быта. Специалисты отнесли к числу основных угроз холеру, брюшной тиф, дизентерию, сальмонеллез, гепатит А, ротавирус и норовирус. При этом в ведомстве добавили, что пока очагов инфекций в городе не выявлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры города и проблемах с водоснабжением.

    В тот же день в украинской столице сложилась критическая ситуация с электроснабжением.

    В четверг руководство дошкольных учреждений Киева попросило по возможности не приводить детей зимой из-за вероятного отсутствия электричества, отопления и воды.

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    1 ноября 2026, 17:08 • Новости дня
    Вооруженные силы России поразили под Одессой сухогруз с грузами для ВСУ

    Российские беспилотники поразили сухогруз с грузами для ВСУ под Одессой

    Вооруженные силы России поразили под Одессой сухогруз с грузами для ВСУ
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство обороны России сообщило о поражении беспилотниками морского сухогруза с военными грузами для украинской армии в 16 км от Одессы.

    Вооруженные силы России в воскресенье продолжили наносить удары беспилотниками по морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения, сообщает Минобороны в Мах.

    В военном ведомстве уточнили, что в результате удара на переходе морем в 16 км юго-восточнее Одессы было поражено судно типа «сухогруз», которое доставляло снабжение для украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по морскому судну с военными грузами для украинской армии юго-западнее Одессы.

    В субботу Министерство обороны сообщило о поражении перевозившего военные грузы морского судна.

    В пятницу российские беспилотники поразили доставлявший грузы для украинских войск сухогруз.

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    1 ноября 2026, 18:33 • Новости дня
    Мобилизованного друга детства Зеленского отпустили из военкомата

    Tекст: Ольга Иванова

    Друг детства Владимира Зеленского и сооснователь студии «Квартал 95» Денис Манжосов покинул военкомат в Киеве на следующий день после призыва благодаря вмешательству высокопоставленного лица.

    Денис Манжосов прибыл в Днепровский районный военкомат Киева 28 октября, однако вскоре мужчину отпустили после телефонного звонка чиновника, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Одесский наблюдатель».

    В регистрационном журнале контактным лицом призывника был указан его брат. При этом в документе о пребывании военнообязанного отсутствуют направления на медицинскую комиссию и официальные распоряжения об освобождении, а раздел о дальнейших действиях остался незаполненным. В списках от 29 октября фамилия Манжосова уже не числилась.

    Денис Манжосов учился с Владимиром Зеленским в одном классе. В 1997 году вместе с нынешним главой киевского режима и Александром Пикаловым он создал команду КВН «95-й квартал», которая позже стала основой для одноименной студии. Манжосов покинул коллектив в 2013 году из-за конфликта.

    На фоне острой нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины сотрудники военкоматов регулярно применяют силу при мобилизации. В интернете массово распространяются видео, на которых мужчин избивают и насильно увозят в микроавтобусах, тогда как сами граждане пытаются нелегально покинуть страну или прячутся в домах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье проходящие службу в рядах Вооруженных сил Украины женщины обратились к Владимиру Зеленскому с призывами вернуть их к мирной жизни.

    В сентябре на Украине полностью сгорел склад с реквизитом основанной Зеленским компании «Квартал 95».

    В прошлом году страну покинул совладелец этой фирмы и бизнес-партнер главы киевского режима Тимур Миндич.

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    1 ноября 2026, 22:51 • Новости дня
    Минобороны пообещало противнику жаркую ночь
    Минобороны пообещало противнику жаркую ночь
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы России не жалеют противника, ночь будет жаркой, заявило Минобороны России.

    «Снаряды не жалеем, противника тоже. Ночь будет жаркой, работаем», – заявило ведомство в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, а также местам сборки и хранения беспилотников ВСУ.

    За сутки украинские вооруженные формирования потеряли порядка 1175 человек.

    В пятницу Минобороны сообщило об уничтожении более 275 тыс. украинских беспилотников с начала конфликта.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    1 ноября 2026, 01:27 • Новости дня
    Служащие в ВСУ женщины призвали Зеленского вернуть их в мирную жизнь

    Служащие в ВСУ женщины попросили Зеленского вернуть их в мирную жизнь

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о том, что проходящие службу в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) женщины обращаются к Владимиру Зеленскому с призывами вернуть их к мирной жизни.

    «Тенденция увеличения женщин на линии боевого соприкосновения хоть и небольшая, но действует на регулярной основе. Сейчас наши разведорганы фиксируют все большее и большее присутствие женщин на линии боевого соприкосновения», – рассказал он ТАСС.

    Марочко отметил, что в украинских пабликах уже появляются обращения украинских женщин, которые до службы были на гражданских профессиях. Они просят Зеленского вернуть их обратно – в мирную жизнь.

    «Но я глубоко сомневаюсь, что их мобилизация на фронт проходит без участия Зеленского», – сказал эксперт.

    Он добавил, что из-за нехватки личного состава командование ВСУ отправляет женщин гражданских профессий для участия в боях у Славянска и Краматорска в ДНР. Они служат стрелками, операторами противотанковых управляемых ракет и механиками-водителями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о возможности принудительного призыва женщин на военную службу.

    Марочко в июле сообщил об отправке украинским командованием насильно мобилизованных солдат в район Славянска и Краматорска. Тогда же женщина возглавила роту украинской армии из-за нехватки мужчин.

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    1 ноября 2026, 07:37 • Новости дня
    «Северяне» разгромили железнодорожный состав с военными ВСУ под Харьковом

    ВС России уничтожили поезд ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям и уничтожили железнодорожный состав с военнослужащими погранслужбы Украины в районе станции Берестин в Харьковской области.

    «Северяне» рассказали, как большие потери в Приколотном несет 1 пого ГПСУ (бригада «Гарт»). Командование отправляет на позиции офицерский состав для укрепления дисциплины и пресечения случаев бегства с позиций и сдачи в плен.

    «Ситуацию усугубило уничтожение ж/д состава с военнослужащими 1 пого в районе станции Берестин, который направлялся для усиления подразделений на позициях в районе Приколотного», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Харьковском направлении основные усилия российских войск сосредоточились на уничтожении скоплений иностранных наемников. Штурмовые группы продвинулись южнее Новой Казачьей на 100 метров, а также на 500 метров в районе Приколотного и Гарбузовки.

    На Сумском направлении продолжаются тяжелые позиционные бои. Российские штурмовики продвинулись в районе Хотени на 150 метров. В населенном пункте Береза удар дрона «Герань» уничтожил командно-наблюдательный пункт батальона 104-й бригады то, подтверждены большие потери среди украинских офицеров.

    Кроме того, в Черниговской области расчеты «Гераней» нанесли удары по складу беспилотников ВСУ в районе Сновска.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 150 человек (из них более 90 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты ударных дронов группировки войск «Север» уничтожили в Харьковской области более 30 артиллерийских орудий и бронемашин ВСУ.

    Бойцы «Севера» узнали о методах борьбы командиров ВСУ с массовыми случаями членовредительства среди личного состава. Также бойцы группировки разгромили скопление боевиков и техники роты ВСУ «Шквал» у Рубежного Харьковской области.

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    1 ноября 2026, 04:26 • Новости дня
    Трамп решил пригласить Зеленского на саммит G20 во Флориде

    Трамп заявил о намерении позвать Зеленского на саммит G20

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность пригласить Владимира Зеленского на саммит G20, который пройдет в декабре в штате Флорида.

    Американский лидер намерен позвать главу киевского режима Владимира Зеленского на встречу G20 в Майами, о чем он заявил журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго.

    «Да, в этом нет проблем, я бы это сделал», – приводит ТАСС ответ Трампа.

    Глава Белого дома выразил уверенность в том, что конфликт между Россией и Украиной завершится в не столь отдаленном будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США заявил о близости украинского конфликта к урегулированию. В среду Сергей Рябков сообщил о плотном диалоге с американской администрацией по Украине.

    В сентябре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил встречу Путина и Зеленского на саммите G20.


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    В Киеве переизобрели военную доктрину Гитлера

    Пророссийское подполье на Украине раскрыло список городов, которые по указу Владимира Зеленского переходят в режим «круговой обороны». Эту идею украинцы подсмотрели у гитлеровцев и уже практиковали прежде. На сей раз масштаб совершенно другой. А вот финал, вероятно, будет тот же. Подробности

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    Конституционный трибунал разделил Польшу

    «В новейшей истории Польши конфликта такого масштаба еще не происходило», говорят эксперты, оценивая вспыхнувшее противостояние между властью и оппозицией в Варшаве. Полиция заблокировала Конституционный трибунал, оппозиция заявляет о госперевороте, а президент лично прорвал оцепление. Почему места в высшем органе судебной власти Польши вызвали политический раскол и оказались так принципиальны для премьера, лидера оппозиции и президента страны, что они готовы к острой конфронтации? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Церковные праздники в ноябре 2026 года: православный календарь, главные даты и Рождественский пост

      В ноябре 2026 года православные верующие отметят празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, Димитриевскую родительскую субботу 7 ноября, день памяти великомученика Димитрия Солунского 8 ноября и Собор Архистратига Михаила 21 ноября. В конце месяца, 28 ноября, начнется Рождественский пост, который продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. При этом двунадесятых праздников в ноябре нет: следующий такой праздник, Введение во храм Пресвятой Богородицы, приходится на 4 декабря. Рассказываем, какие церковные праздники будут в ноябре 2026 года, когда родительская суббота и какие дни будут постными.

    • Когда придет пенсия в ноябре 2026 года: график выплат, переносы и дата 3 ноября

      В ноябре 2026 года часть пенсионеров получит выплаты раньше привычного срока. Пенсию, которая обычно поступает на банковский счет 4 ноября, перечислят 3 ноября из-за Дня народного единства. С 5 ноября выплаты через банки продолжатся по обычным региональным графикам, а доставка через почту будет проходить с 3 по 25 ноября. Разбираемся, когда придет пенсия в ноябре 2026 года, кому деньги перечислят досрочно и где узнать точную дату выплаты.

    • Когда придут детские пособия в ноябре 2026 года: график выплат 3, 5 и 6 ноября

      В ноябре 2026 года основные федеральные детские пособия через банки поступят 3, 5 и 6 ноября. Единое пособие, выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего перечислят 3 ноября за октябрь. 5 ноября поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. Пособие по уходу до 1,5 лет работающим родителям выплатят досрочно 6 ноября вместо 8-го, поскольку 8 ноября приходится на воскресенье. Рассказываем, когда придут детские пособия в ноябре 2026 года и что делать, если деньги не поступили.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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