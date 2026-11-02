Беспилотник ВСУ повредил фасад многоквартирного дома в Старом Осколе

Tекст: Антон Антонов

«В Старом Осколе в результате падения БПЛА ВСУ поврежден фасад многоквартирного дома», – сообщил оперштаб Белгородской области в «Максе».

По предварительной информации, в результате падения беспилотника никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в городе Шебекино Белгородской области мужчина получил осколочное ранение при атаке украинского FPV-дрона на легковой автомобиль.

В субботу в селе Гора-Подол была ранена мирная жительница.

В пятницу в поселке Хотмыжск Грайворонского округа супружеская пара получила осколочные ранения при ударе украинского беспилотника по автомобилю.