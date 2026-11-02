Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.2 комментария
Беспилотник ВСУ повредил фасад многоквартирного дома в Старом Осколе
В Старом Осколе Белгородской области в результате падения украинского беспилотника поврежден фасад многоквартирного дома, сообщил оперативный штаб региона.
«В Старом Осколе в результате падения БПЛА ВСУ поврежден фасад многоквартирного дома», – сообщил оперштаб Белгородской области в «Максе».
По предварительной информации, в результате падения беспилотника никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в городе Шебекино Белгородской области мужчина получил осколочное ранение при атаке украинского FPV-дрона на легковой автомобиль.
В субботу в селе Гора-Подол была ранена мирная жительница.
В пятницу в поселке Хотмыжск Грайворонского округа супружеская пара получила осколочные ранения при ударе украинского беспилотника по автомобилю.