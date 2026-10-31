Дроны группировки «Север» уничтожили 30 орудий ВСУ за месяц

Tекст: Дмитрий Зубарев

Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов 71-й гвардейской дивизии группировки войск «Север» уничтожили более 30 артиллерийских орудий разного калибра и боевых бронированных машин ВСУ в Харьковской области, передает РИА «Новости».

«Лишить противника его возможностей хоть как-то воспрепятствовать нашему продвижению – задача номер один для нашего подразделения. И несмотря на попытки противника скрыться на местности, мы легко их находим и ликвидируем», – подчеркнул командир с позывным Сват.

В ходе воздушной разведки были поражены орудия М101 и 2С1, гаубицы, а также минометы калибра 120 и 82 миллиметра. Кроме того, ликвидированы бронемашины «Хамви», «Казак», «Тиса», М113 и другая автомобильная техника, осуществлявшая подвоз боекомплекта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военнослужащие группировки войск «Север» узнали о методах борьбы командиров ВСУ с членовредительством среди личного состава.

В четверг ударные беспилотники уничтожили два наземных робототехнических комплекса украинской армии в Сумской области.

В среду операторы дронов обнаружили позиции противника в Харьковской области по следам роботов снабжения.