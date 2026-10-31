Минприроды не получало предложений внести розовую чайку в Красную книгу

Минприроды: Розовую чайку не внесли в Красную книгу из-за отсутствия угрозы

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Предложения о занесении вида могут вносить ученые, научные организации, эксперты секций комиссий по различным таксономическим данным. Предложений о включении розовой чайки в Красную книгу России не поступало», – заявили в ведомстве РИА «Новости».

В Минприроды пояснили, что решение о включении в Красную книгу принимает специальная комиссия. Для этого требуются научные исследования об угрозе виду и данные о его численности в России.

Международный союз охраны природы оценивал статус розовой чайки в 2020 году как вид, «вызывающий наименьшие опасения», напомнили в пресс-службе.

Ранее старший научный сотрудник Кандалакшского заповедника Алексей Ежов выразил обеспокоенность судьбой розовой чайки из-за изменения климата, таяния снежников и загрязнения Арктики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Министерстве природных ресурсов и экологии сообщили о наличии у российских организаций необходимых компетенций для поиска и оценки месторождений полезных ископаемых в странах Африки.

Ранее в России решили объединить федеральное и региональные издания Красных книг в электронную базу редких животных и растений.

Также Министерство природы и интернет-энциклопедия «РУВИКИ запустили проект о заповедниках и национальных парках России.