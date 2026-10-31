Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.4 комментария
Минприроды не получало предложений внести розовую чайку в Красную книгу
Минприроды: Розовую чайку не внесли в Красную книгу из-за отсутствия угрозы
Розовую чайку не планируют вносить в Красную книгу России из-за отсутствия угрозы ее исчезновения и официальных предложений от ученых, заявили в пресс-службе Минприроды.
«Предложения о занесении вида могут вносить ученые, научные организации, эксперты секций комиссий по различным таксономическим данным. Предложений о включении розовой чайки в Красную книгу России не поступало», – заявили в ведомстве РИА «Новости».
В Минприроды пояснили, что решение о включении в Красную книгу принимает специальная комиссия. Для этого требуются научные исследования об угрозе виду и данные о его численности в России.
Международный союз охраны природы оценивал статус розовой чайки в 2020 году как вид, «вызывающий наименьшие опасения», напомнили в пресс-службе.
Ранее старший научный сотрудник Кандалакшского заповедника Алексей Ежов выразил обеспокоенность судьбой розовой чайки из-за изменения климата, таяния снежников и загрязнения Арктики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Министерстве природных ресурсов и экологии сообщили о наличии у российских организаций необходимых компетенций для поиска и оценки месторождений полезных ископаемых в странах Африки.
Ранее в России решили объединить федеральное и региональные издания Красных книг в электронную базу редких животных и растений.
Также Министерство природы и интернет-энциклопедия «РУВИКИ запустили проект о заповедниках и национальных парках России.