В Алешках при разминировании путей для гуманитарной миссии погибли два человека

Tекст: Вера Басилая

«При разминировании погиб сапер, также погиб еще один человек. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших», – сообщила Лантратова.

Она подчеркнула, что в зоне проведения операции продолжает действовать режим тишины и никаких инцидентов не зафиксировано. По ее словам, российская и украинская стороны полностью соблюдают взятые на себя обязательства, а главным приоритетом миссии остается помощь мирному населению, передают «Вести».

Алешки расположены на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ Херсона. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что координацией организации миссии занимается первая леди США Мелания Трамп. Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявлял о прекращении огня на херсонском направлении с 27 октября для обеспечения безопасности гуманитарной операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские инженерно-саперные подразделения провели разминирование дорог к Алешкам.

В среду посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил о подготовке подходов к городу российскими инженерными войсками.

Лантратова сообщила о продлении режима прекращения огня в районе проведения гуманитарной миссии до 1 ноября.