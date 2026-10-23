Tекст: Алексей Дегтярёв

ВС России продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам железнодорожной инфраструктуры, портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.

В Полтавской области поражено вагонное депо «Полтава», территория которого используется украинской армией для хранения и ремонта военной техники.

В Одесской области в порту Вилково поражены два пункта временной дислокации операторов безэкипажных катеров (БЭК), стоянка катеров и место хранения БЭК, а также портовая инфраструктура, обеспечивающая их хранение и подготовку к применению.

Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одессы грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минобороны сообщило о поражении заводов оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры в Киеве и портовых объектов в Одесской области. В среду российские войска нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре и логистическим центрам на Украине. Во вторник Вооруженные силы России поразили контейнеровоз с грузами для украинской армии в порту Одессы.