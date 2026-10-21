Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.0 комментариев
ВС России поразили шедший в Одессу сухогруз с оружием
Российские войска нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре и логистическим центрам на Украине, поразив также сухогруз с военными грузами для ВСУ, следовавший в Одессу, сообщило Минобороны.
ВС России поразили складской комплекс в Полтаве, где хранились дроны большой и средней дальности, указало ведомство в Max.
Также была поражена электроподстанция «Нивки» в Киеве, которая обеспечивала работу предприятий ВПК и логистических центров.
Кроме того, на переходе морем в порт Одесса российские силы ударили по сухогрузу, перевозившему военные грузы на Украину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Вооруженные силы России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ. В воскресенье БПЛА «Герань» и «Ланцет» ударили по сухогрузу и безэкипажному катеру в Черном море. В прошлую пятницу российские военные поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ.