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    14 комментариев
    20 октября 2026, 08:02 • Новости дня

    ВС России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ

    ВС России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе ночных ударов беспилотниками поразили логистическую и портовую инфраструктуру на Украине, а также четыре морских сухогруза, перевозивших военные грузы, сообщило Министерство обороны.

    Удары наносились беспилотными летательными аппаратами по объектам логистики и портовой инфраструктуры Украины, а также судам, работающим в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.

    В Одесской области в порту Рени были поражены три сухогруза, которые выгружали военные и двойные грузы для ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры. Кроме того, на переходе в порт Одессы было поражено еще одно судно, доставлявшее военные грузы.

    В Хмельницкой области удар пришелся по логистическому центру «Гранд импорт» в Хмельницком, а в Волынской области – по транспортно-логистическому центру в Ковеле. Оба объекта использовались для хранения грузов военного и двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВС России нанесли массированный и семь групповых ударов. Военные поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ. В четверг российские дроны поразили следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для украинских военных.

    20 октября 2026, 06:35 • Новости дня
    Финские спутники собрали базу целей для ударов Украины по России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финско-американские радиолокационные спутники-разведчики ICEYE-X36 используются для формирования банка целей Вооруженных сил Украины, заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    Спутники-разведчики применяются для наведения украинских дальнобойных дронов при нанесении ударов по территории России. «Де-факто – это группировка микроспутников-разведчиков, которая обеспечивает набор широких данных дистанционного зондирования Земли, в том числе позволяет обеспечить наблюдение перемещений военной техники, а также поддержку логистики и разведывательных задач в интересах ВСУ», – заявил Степанов ТАСС.

    По словам эксперта, компанию ICEYE часто ошибочно называют исключительно финской. Он пояснил, что хотя оператором выступает Финляндия и там же находится центр управления, пусковые возможности обеспечивает SpaceX. Степанов добавил, что ICEYE снабжала украинское командование результатами дистанционного зондирования Земли с первых дней спецоперации.

    Ранее сообщалось о сближении российского аппарата «Космос-2612» с радиолокационным спутником ICEYE-X36 на высоте 550–560 км.

    Кроме того, Степанов напомнил о приоритетной задаче Евросоюза по созданию собственной независимой спутниковой разведки. В рамках ключевой программы IRIS2 планируется вывести на орбиту около 290 аппаратов, на реализацию этого проекта выделено 10 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет». В тот же день в Киеве назвали эти спутники главной угрозой для ВСУ. Сенатор Марко Рубио отверг причастность Белого дома к сбоям в работе системы Starlink на Украине.

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    20 октября 2026, 02:15 • Новости дня
    Вэнс призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ
    Вэнс призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался признать Украину официальным союзником Вашингтона и подчеркнул, что Киев обязан прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, наносящие ущерб американской экономике.

    Как заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью информационному порталу 2WAY, Украина в определенном смысле является партнером, однако интересы двух стран время от времени расходятся, передает ТАСС.

    В частности, американский политик выразил категорическое несогласие с действиями украинских властей по уничтожению объектов энергетической инфраструктуры.

    «Считаю ли я, что они должны наносить удары по российским объектам по производству дизеля, которые приводят к росту цен на энергоносители для американцев? Нет. Но очевидно, мы работаем с ними по некоторым другим вопросам. Мы продолжим работать с ними по некоторым вопросам, но, я думаю, они должны прекратить наносить удары по российской энергетике», – подчеркнул представитель Белого дома.

    Джей Ди Вэнс также отдельно указал на юридический статус взаимоотношений между государствами, добавив, что у Соединенных Штатов нет официального оборонного или союзнического альянса с Киевом.

    При этом в Вашингтоне напомнили, что президент США Дональд Трамп ранее уже выступал с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского из-за ударов по российским НПЗ.

    По словам американского лидера, украинское руководство серьезно дестабилизирует мировые дизельные рынки и вредит потребителям в самих США, игнорируя экономические последствия для своих партнеров.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что действия Владимира Зеленского мешают мирному урегулированию на Украине.

    Трамп подчеркнул, что отказ Владимира Зеленского от мирного урегулирования конфликта привел потерям в 1 млн человек на Украине.

    При этом американский президент заявил, что американская администрация высоко ценит позицию Москвы и Пекина в отношении Украины.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
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    20 октября 2026, 07:12 • Новости дня
    Двоих украинских пограничников задержали в Молдавии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Молдавские патрульные задержали еще двух сотрудников пограничной службы Украины, которые незаконно пересекли государственную границу при преследовании уклониста на реке Днестр.

    Инцидент произошел 17 октября вблизи молдавского села Василкэу, куда украинские силовики попали во время операции по поимке гражданина страны, передает РИА «Новости».

    Украинских пограничников доставили в подразделение полиции в городе Сороки. Против них начали уголовное преследование по подозрению в незаконном пересечении государственной границы.

    Преследуемый гражданин Украины запросил убежище в Молдавии. Его заявление рассмотрят в соответствии с установленными законом процедурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Молдавия выразила протест Украине из-за действий силовиков. В воскресенье Кишинев передал Киеву ранее задержанных нарушителей границы. В субботу молдавские правоохранительные органы задержали двоих украинских пограничников, преследовавших мужчину призывного возраста.

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    19 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    La Repubblica: Европа ошеломлена из-за запроса Украины на 70 млрд евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европа оказалась в неудобном положении из-за требования Владимира Зеленского выделить Киеву дополнительные 70 млрд евро, пишет La Repubblica.

    «Мы не знаем, где их найти», – приводит La Repubblica, на которую ссылается РИА «Новости», слова высокопоставленного представителя Европейского совета.

    Отмечается, что Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в финансировании.

    Также в статье говорится, что вопрос о кредите особенно чувствителен для Франции, Италии, Греции и Польши, где скоро состоятся выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Словакия отказалась участвовать в новом кредите Евросоюза для Украины.

    В пятницу саммит ЕС отложил поиск финансирования Украины до конца года.

    В том же месяце эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием.

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    19 октября 2026, 19:44 • Новости дня
    Le Figaro: США подали четкие сигналы о стремлении добиться капитуляции Украины
    Le Figaro: США подали четкие сигналы о стремлении добиться капитуляции Украины
    @ Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белый дом начал подавать четкие сигналы о намерении добиться капитуляции Киева в украинском конфликте, сообщили СМИ.

    Администрация США подает четкие сигналы о том, что добивается капитуляции Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Le Figaro. В публикации отмечается, что президент США Дональд Трамп и раньше предпринимал подобные попытки, но теперь окончательно поменял позицию.

    По мнению издания, на это указывают дизельная сделка Вашингтона с Россией и призывы американских властей к проведению президентских выборов на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова оценила слова президента США Дональда Трампа о выборах на Украине.

    Во вторник Кремль прокомментировал идею американского лидера о встрече президентов России и Украины.

    Газета ВЗГЛЯД назвала четыре бонуса для Москвы от дизельной сделки с Вашингтоном.

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    20 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    Южная Корея отозвала часть дипломатов с Украины
    Южная Корея отозвала часть дипломатов с Украины
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Правительство Республики Корея постановило сократить численность миссии в Киеве и отозвать часть дипломатических работников с украинской территории.

    Правительство Республики Корея приняло решение отозвать часть дипломатических работников с Украины, передает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

    Отмечается, что 8 октября южнокорейское министерство иностранных дел информировало о решении отозвать посла на Украине. При этом в дипломатическом ведомстве выразили готовность продолжать консультации с Киевом для конструктивного разрешения проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Южная Корея отозвала посла на Украине после недостаточных извинений со стороны Киева.

    В сентябре Сеул потребовал от украинской стороны извинений за ложь в связи с нарушением соглашения о северокорейских военнопленных.

    Летом Южная Корея отказалась передать Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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    19 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал причину затягивания кризиса на Украине

    Аракчи: Кризис на Украине затянулся из-за ошибочной политики Запада

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главным фактором затягивания конфликта на Украине является ошибочная политика европейских стран и США, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    По его словам, ошибочная политика западных государств стала причиной появления множества военных конфликтов в мире, включая украинский кризис, передает РИА «Новости».

    «Европейские страны и США страдают от ошибочных расчетов и ошибочных подходов, а взяв неверный политический курс, они стали главной причиной многих войн и кризисов. Поддержка Запада… привела к затягиванию войны на Украине», – заявил Аракчи.

    Министр добавил, что лидеры европейских стран должны открыть глаза и оценить реальную ситуацию в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели переговоры в Тегеране.

    Глава МИД России заявил о перспективах сотрудничества двух стран в сфере добычи углеводородов.

    Лавров также выразил готовность Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

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    20 октября 2026, 10:06 • Новости дня
    Зеленский пожаловался сенаторам США на Трампа
    Зеленский пожаловался сенаторам США на Трампа
    @ Ukraine Presidency/Planet Pix/ZUMA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский на видеовстрече с группой сенаторов США заявил, что администрация Дональда Трампа негласно ограничила обмен разведданными и поставки вооружений Киеву.

    Зеленский провел виртуальную встречу с межпартийной группой сенаторов во главе с республиканцем Томом Тиллиссом и демократом Ричардом Блюменталем, где рассказал о проблемах, с которыми Украина столкнулась после переговоров в Майами. Там, по его словам, представители Дональда Трампа якобы пригрозили сократить обмен разведданными и продажу оружия, если Киев не прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, пишет Axios.

    Украинский лидер сообщил сенаторам, что системы Starlink Илона Маска и военная спутниковая сеть США Starshield остаются частично ограниченными, несмотря на заявления Белого дома. Он также сказал, что на прошлой неделе, в том числе в воскресенье, Украина трижды не получила от США ранних предупреждений о российских ударах баллистическими ракетами, что он связал с возможным сокращением обмена разведданными.

    По словам Зеленского, глава Пентагона Пит Хегсет не подписывает поставки перехватчиков Patriot и ракет AIM-9X для систем NASAMS, хотя за них уже заплатили страны НАТО. «Все это позволяет предположить, что было принято некое политическое решение замедлить поддержку для нас. Мы хотим понять, что происходит, почему это происходит и куда все это движется», – заявил он сенаторам.

    Трамп и представители Белого дома отвергли обвинения во введении каких-либо ограничений в отношении Киева. Американский президент сказал журналистам, что США продолжают делиться разведданными с Украиной и что он не знает, кто распорядился о снижении мощности Starlink, но намерен это выяснить. Трамп также обвинил Зеленского в нежелании прекращать войну и заявил, что Киев «ничего не дал» США.

    Тиллис после встречи заверил, что Конгресс по-прежнему намерен поддерживать Украину и европейских союзников, чтобы завершить спецоперацию на Украине и обеспечить «прочный мир». Блюменталь заявил, что двухпартийная поддержка Киева «ясна и однозначна» и будет выражена в предстоящих действиях. Зеленский, со своей стороны, сообщил сенаторам, что предложил эмиссарам Трампа временное прекращение ударов по НПЗ на 30 дней в обмен на поставки перехватчиков Patriot, но, по его словам, Стив Виткофф и Джаред Кушнер не проявили интереса к этой идее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинские власти заподозрили США в блокировке разведданных о российских ракетных ударах. Трамп во вторник заявил о возможном тюремном сроке для украинской журналистки, критикующей Зеленского. На прошлой неделе Зеленский обвинил Трампа в предательстве интересов Украины из-за его переговоров с Россией.

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    19 октября 2026, 23:59 • Новости дня
    Польский аэропорт Жешув закрыли по требованию военных

    Аэропорт польского Жешува закрыли по требованию военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Международный аэропорт польского Жешува, расположенного недалеко от границы с Украиной, закрыт на прием и выпуск самолетов по требованию военных.

    Об этом сообщил источник в авиадиспетчерской службе района полетной информации «Варшава», отвечающей за авиатрафик над страной, передает ТАСС.

    «В связи с незапланированными действиями военной авиации по обеспечению безопасности страны аэропорт Жешува закрыт», – сказал собеседник агентства.

    По его словам, ограничения действуют ориентировочно до конца суток по московскому времени. Других подробностей источник не уточнил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Литва попросила Польшу помочь в расследовании инцидента с беспилотником.

    В пятницу власти Польши закрыли аэропорты Люблина и Жешува из-за полетов военной авиации.

    В сентябре прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал обсудить с НАТО инцидент с дронами в Польше.

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    19 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Мирошник назвал актом глумления удар ВСУ по похоронной процессии в ЛНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал атаку украинских беспилотников по похоронной процессии в Первомайске запредельным бесчеловечным актом.

    Атака украинских беспилотников по похоронной процессии в Первомайске стала запредельным бесчеловечным актом и открытым глумлением над традиционными устоями, подчеркнул Мирошник в Telegram-канале.

    «Сложно выдумать что-то более бесчеловечное, чем атака по похоронной процессии! Это открытое глумление над традиционными для нашего народа устоями!» – заявил дипломат.

    По его словам, в этом поступке проявляется звериная желчь и ненависть оператора беспилотника, который через камеры дрона смотрит в глаза жертве, везущей на кладбище тело близкого человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник при ударе ВСУ по машине ритуальной службы в ЛНР погибли три человека.

    В воскресенье в результате атак на муниципалитеты республики погибли еще три человека.

    В субботу атака украинских военных оставила без света десятки населенных пунктов региона.

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    19 октября 2026, 23:00 • Новости дня
    Трамп: Зеленский потерял миллион граждан из-за отказа от сделки

    Трамп предложил заменить Зеленского на мирных переговорах

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что отказ Владимира Зеленского от мирного урегулирования конфликта привел к колоссальным потерям, и предложил сменить украинского переговорщика.

    Американский лидер считает, что руководство на Украине принимает неправильные решения, отказываясь от диалога. Об этом передает ТАСС.

    «Зеленский не знает, о чем говорит. Зеленский – это человек, которому следовало уже давно урегулировать эту войну. Если бы он прислушался ко мне, он бы уже давно заключил гораздо более выгодную сделку, и на сегодняшний день у него бы остался миллион человек», – заявил Трамп журналистам в Белом доме в ответ на слова Зеленского о том, что президент США находится «не на той стороне истории».

    Глава американской администрации также добавил, что Киеву, возможно, пришло время выставить на мирные переговоры кого-то другого вместо Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп указал на то, что Зеленский не способствует мирному урегулированию на Украине.

    В воскресенье Белый дом счел санкции против России помехой для переговоров. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Вашингтон сошлись во мнении о нежелании Киева идти на мир.

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    19 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Станцию метро «Черниговская» в Киеве закрыли на неопределенный срок

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские СМИ сообщили о закрытии на неопределенный срок станции метрополитена «Черниговская» в столице страны.

    Движение поездов на станции метрополитена «Черниговская» в Киеве остановлено, объект прекратил работу на неопределенный срок, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Киев24».

    Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном канале вещателя. Причины закрытия станции в настоящий момент не уточняются.

    Ранее, 14 октября, издание «Страна.ua» сообщало о полной остановке работы всех веток метрополитена в украинской столице. Кроме того, в течение месяца в Киеве неоднократно прерывалась работа подземки и наземного электротранспорта, что было связано с регулярными отключениями электроснабжения в городе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минэнерго Украины сообщило об отключении света в Киеве.

    В среду часть жителей столицы и пяти областей осталась без электроснабжения.

    Во вторник бывшего главу Киевского метрополитена объявили в розыск за хищения.

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    20 октября 2026, 06:21 • Новости дня
    Трамп рассказал об угрозе тюрьмы для известной украинки за критику Зеленского

    Трамп заявил о риске тюрьмы для известной украинки за критику Зеленского

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине хотят отправить в тюрьму известную женщину, которая выступила с критикой Владимира Зеленского.

    «Я смотрел на днях женщину по телевизору, и она обвиняет Зеленского. Она говорит, он убивает наших мужчин. Она говорит: «Наши мужчины умирают». Она говорит об Украине, она очень известна, и они хотят посадить ее в тюрьму», – передает РИА «Новости» слова Трампа.

    При этом американский лидер не уточнил, о ком именно идет речь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп заявил, что Зеленский потерял миллион граждан из-за отказа от сделки. Политик отметил, что Киев не способствует мирному урегулированию на Украине. Ранее лидеры стран Евросоюза поддержали Зеленского на фоне критики со стороны США.

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    19 октября 2026, 19:04 • Новости дня
    Молдавия выразила протест Украине из-за преследовавших уклониста пограничников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Молдавии направили Киеву ноту протеста после незаконного пересечения границы на реке Днестр украинскими пограничниками, преследовавшими уклониста, сообщил председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп.

    Как уточнил Карп в эфире «Радио Молдова», двое украинских пограничников незаконно пересекли границу на реке Днестр в ходе погони за беглецом, пишет ТАСС. «Мы видим попытку украинских пограничников, которые, к сожалению, позволили себе пересечь линию разграничения границы, что является серьезным нарушением. И в связи с этим незаконным пересечением есть ноты протеста в адрес украинских властей», – заявил он.

    Карп добавил, что жестокое обращение силовиков с мужчиной не вписывается ни в какие этические нормы. По его словам, спасенный украинец имеет все шансы получить убежище в Молдавии, которое он уже запросил.

    Ранее жители приграничного молдавского села Холошница отбили у украинских пограничников 49-летнего жителя Киева, который переплывал Днестр. Очевидцы рассказали, что силовики били веслом плывущего мужчину с моторной лодки. Пограничников задержали и передали местной полиции, однако на следующий день они были возвращены на родину в соответствии с двусторонним соглашением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник спасенный от украинских пограничников киевлянин попросил убежища в республике.

    В воскресенье Кишинев передал Киеву нарушивших границу силовиков.

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    20 октября 2026, 00:21 • Новости дня
    Трамп высоко оценил позицию России и Китая по Украине

    Трамп признался в высокой оценке позиций Москвы и Пекина по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация высоко ценит справедливую позицию Москвы и Пекина в отношении Украины.

    Американская администрация высоко ценит позицию Москвы и Пекина в отношении Украины, передает ТАСС.

    Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме о возможности обсуждения украинского кризиса с председателем КНР Си Цзиньпином, американский лидер ответил утвердительно. Он подчеркнул, что глава Китая ведет себя очень справедливо в этом вопросе.

    «То же самое можно сказать и о России. Они сделали гораздо меньше, чем могли бы, и я это высоко ценю. Они знают, что я это высоко ценю», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Дональд Трамп назвал денуклеаризацию главной темой предстоящей встречи с лидерами России и Китая.

    Западные обозреватели предупредили, что предложенная Москвой и Вашингтоном сделка по Украине повергнет Европу в шок.

    Власти США отказались обсуждать желание Киева наносить удары по российской территории с помощью системы Starshield.

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    Ближневосточное НАТО провалило первый экзамен

    Саудовская Аравия просит о защите от хуситов, которые нанесли по ней серию чувствительных ударов. Обязательства перед Эр-Риядом имеют Пакистан и Турция, «по понятиям» должен помочь и Египет. Но кто реально готов вступить в очередную войну на Ближнем Востоке с одной из самых грозных его сил? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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