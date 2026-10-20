Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?4 комментария
ВС России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ
Российские военные в ходе ночных ударов беспилотниками поразили логистическую и портовую инфраструктуру на Украине, а также четыре морских сухогруза, перевозивших военные грузы, сообщило Министерство обороны.
Удары наносились беспилотными летательными аппаратами по объектам логистики и портовой инфраструктуры Украины, а также судам, работающим в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.
В Одесской области в порту Рени были поражены три сухогруза, которые выгружали военные и двойные грузы для ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры. Кроме того, на переходе в порт Одессы было поражено еще одно судно, доставлявшее военные грузы.
В Хмельницкой области удар пришелся по логистическому центру «Гранд импорт» в Хмельницком, а в Волынской области – по транспортно-логистическому центру в Ковеле. Оба объекта использовались для хранения грузов военного и двойного назначения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВС России нанесли массированный и семь групповых ударов. Военные поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ. В четверг российские дроны поразили следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для украинских военных.