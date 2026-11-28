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Четырнадцать человек пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ
Шуваев: За сутки 14 человек пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 173 раза атаковали территорию Белгородской области, пострадали 14 человек, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.
«За минувшие сутки боевики киевского режима ВСУ 173 раза атаковали территорию Белгородской области», – написал губернатор в своем канале в MAX.
По его словам, ударам подверглись 13 округов: Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Краснояружский, Корочанский, Новооскольский, Ракитянский и Шебекинский.
В пяти из них – Белгородском, Борисовском, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском – пострадали 14 мирных жителей, в том числе один подросток. Девять из них госпитализировали, двое находятся в тяжелом состоянии.
Также ВСУ совершили 10 артиллерийских обстрелов и четыре раза сбрасывали взрывные устройства с беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о ранении трех мирных жителей при 116 атаках со стороны Вооруженных сил Украины.
В среду украинские военные 93 раза атаковали территорию региона, в результате чего пострадал один человек.
Во вторник Шуваев сообщил о трех пострадавших в результате 120 ударов ВСУ по Белгородской области.