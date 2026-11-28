Шуваев: За сутки 14 человек пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«За минувшие сутки боевики киевского режима ВСУ 173 раза атаковали территорию Белгородской области», – написал губернатор в своем канале в MAX.

По его словам, ударам подверглись 13 округов: Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Краснояружский, Корочанский, Новооскольский, Ракитянский и Шебекинский.

В пяти из них – Белгородском, Борисовском, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском – пострадали 14 мирных жителей, в том числе один подросток. Девять из них госпитализировали, двое находятся в тяжелом состоянии.

Также ВСУ совершили 10 артиллерийских обстрелов и четыре раза сбрасывали взрывные устройства с беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о ранении трех мирных жителей при 116 атаках со стороны Вооруженных сил Украины.

В среду украинские военные 93 раза атаковали территорию региона, в результате чего пострадал один человек.

Во вторник Шуваев сообщил о трех пострадавших в результате 120 ударов ВСУ по Белгородской области.