Мирошник заявил о создании западными СМИ «дипкрыши» для Киева

Tекст: Катерина Туманова

По словам дипломата, на международных площадках создается атмосфера, в которой любая негативная информация об Украине становится запретной темой.

«Все СМИ под контролем. Даже всевозможные блогеры на зарплате у офиса Владимира Зеленского. Западные медиа тоже под контролем спонсоров режима Зеленского, и на целом ряде международных площадок генерируется атмосфера, что любой негатив против Украины – это табу», – заявил Мирошник ТАСС.

Он отметил, что любые сообщения о коррупции, хищении средств, незаконных поставках оружия или военных преступлениях в стране активно замалчиваются западными партнерами. Вместо проведения расследований поднимается информационный шум, который размывает факты и доводит ситуацию до абсурда, добавил представитель МИД.

Мирошник называет это «сплоченными действиями, которые представляют собой дипломатическую, медийную крышу».

«Современные медиа это позволяют: вот есть вроде бы доказанное преступление, но тут же выбрасывается там 150 тыс. различных вариаций, самых абсурдных предположений, почему это могло произойти. И тут же эта тема просто забалтывается, доводится до абсурда и тихонечко сливается в унитаз, заменяется чем-то другим», – заключил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник объяснил отношение киевских властей к Украине как к полигону для заработка денег. Он также назвал идею Владимира Зеленского об онлайн-выборах попыткой избежать реального голосования. В октябре посол назвал отдельным преступлением попытки западных стран выгородить киевский режим.