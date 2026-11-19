70 лет назад, в ноябре 1956-го, Советский Союз ввел дополнительные войска в Венгрию. Прав ли был Хрущев, усмиряя таким образом молодое социалистическое государство, которое так и норовило сойти с социалистического пути развития?14 комментариев
Кушнер заявил о важности перезапуска диалога между Россией и Европой
Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил о важности возобновления диалога между Россией и Европой.
«Важно возобновить диалог между Европой и Россией. Пусть люди обсуждают это. Пусть услышат друг друга. Насколько я знаю, в последний раз они разговаривали более четырех лет назад, и я думаю, что за четыре года многое изменилось», – цитирует Кушнера РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах европейских стран начать переговоры с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Британский премьер-министр Энди Бернем заявил о готовности государств «коалиции желающих» к серьезным переговорам по европейской безопасности после мирного соглашения между Россией и Украиной.
В воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о тесной связи урегулирования конфликта на Украине с формированием новой архитектуры безопасности на европейском континенте.