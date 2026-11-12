Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Уиткофф выразил надежду на новый раунд переговоров по Украине с участием Европы
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о возможности привлечения представителей европейских стран к трехсторонним переговорам по украинскому урегулированию.
По его словам, США надеются на новый раунд переговоров по Украине с участием представителей Европы, передает ТАСС. «Мы надеемся, что мы вскоре сможем объявить – надеюсь, что, возможно, уже по окончании этой встречи, – новые трехсторонние переговоры, которые, я надеюсь, уже включали бы европейцев», – сказал Уиткофф.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спецпосланник президента США Джаред Кушнер также заявил о намерении обсудить с Путиным привлечение Европы к переговорному формату.
Во вторник Уиткофф и Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.
Ранее Джаред Кушнер заявил о необходимости прямых контактов между Россией и европейскими странами.