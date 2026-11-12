Уиткофф выразил надежду на новый раунд переговоров по Украине с участием Европы

Tекст: Тимур Шайдуллин

По его словам, США надеются на новый раунд переговоров по Украине с участием представителей Европы, передает ТАСС. «Мы надеемся, что мы вскоре сможем объявить – надеюсь, что, возможно, уже по окончании этой встречи, – новые трехсторонние переговоры, которые, я надеюсь, уже включали бы европейцев», – сказал Уиткофф.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спецпосланник президента США Джаред Кушнер также заявил о намерении обсудить с Путиным привлечение Европы к переговорному формату.

Во вторник Уиткофф и Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

Ранее Джаред Кушнер заявил о необходимости прямых контактов между Россией и европейскими странами.



