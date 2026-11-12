В МИД допустили заключение пакта о ненападении с частью стран НАТО

МИД: Россия могла бы заключить пакт о ненападении с частью стран НАТО

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, принцип неделимости безопасности можно реализовать различными способами, от оборонительных союзов по примеру Организации Договора о коллективной безопасности или договора между Россией и КНДР до двусторонних соглашений, передает ТАСС.

«Это могут быть двусторонние договоренности, которые по своему смыслу соответствуют критериям пактов о взаимном ненападении. Например, такого рода договоренности могут быть достигнуты, в том числе и с отдельными государствами – членами НАТО, которые в таком случае получили бы, например, от РФ дополнительные индивидуальные гарантии безопасности», – заявил Дробинин на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности.

При этом дипломат не стал уточнять, о каких именно странах Североатлантического альянса идет речь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель главы Министерства иностранных дел Александр Грушко заявил об отсутствии готовности стран Североатлантического альянса выстраивать безопасность вместе с Москвой.

В субботу Министерство иностранных дел России указало на разрушение прежней архитектуры безопасности из-за спровоцированного НАТО кризиса.

В прошлом году глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров сообщил о готовности Москвы юридически закрепить гарантии ненападения на государства Североатлантического альянса.