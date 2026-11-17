При каких условиях и куда пара может обратиться за ЭКО по ОМС

ЭКО оплачивается из средств ОМС с 2013 года. В 2026 году процедура входит в Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026–2028 годы, утвержденную постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2025 года № 2188. Порядок проведения ЭКО, показания и противопоказания установлены приказом Минздрава России от 31 июля 2020 года № 803н.

Направление на ЭКО по ОМС выдается при наличии медицинских показаний:

бесплодие, которое не удалось вылечить в течение 12 месяцев, если женщине меньше 35 лет;

для женщин 35 лет и старше — если лечение бесплодия не дало результата в течение 6 месяцев;

заболевания, при которых беременность без ЭКО невозможна (например, отсутствие или непроходимость маточных труб, тяжелые формы мужского бесплодия).

Обследование для установления причины бесплодия, согласно приказу № 803н, должно занимать не более 6 месяцев с момента обращения.

Другие условия:

действующий полис ОМС: право на медицинскую помощь по программе ОМС имеют застрахованные граждане России, а также застрахованные иностранные граждане, например постоянно или временно проживающие в России. Иностранцам условия рекомендуется заранее уточнять в своей страховой медицинской организации;

брак не обязателен: обратиться может как супружеская пара, так и пара без регистрации брака или одинокая женщина;

наличие детей не лишает права на квоту;

возраст женщины законом не ограничен, но решающее значение имеет состояние здоровья и овариальный резерв.

С 1 декабря 2026 года вступает в силу Федеральный закон от 4 августа 2026 года № 306-ФЗ, который отдельно гарантирует бесплатное ЭКО семьям ветеранов и инвалидов боевых действий, в том числе участников СВО. Право на процедуру получают ветераны и инвалиды боевых действий, состоящие в браке, и их жены. Вдовы погибших или умерших ветеранов и инвалидов боевых действий, не вступившие в повторный брак, смогут сделать ЭКО с замороженным биоматериалом мужа в течение пяти лет после его смерти, если при жизни он оформил нотариальное согласие на использование биоматериала. Хранение биоматериала и суррогатное материнство по-прежнему не оплачиваются.

Первый шаг — обращение к акушеру-гинекологу в женскую консультацию по месту прикрепления. Мужчина параллельно проходит обследование у уролога (андролога) в своей поликлинике.

ЭКО по ОМС в Москве: особенности городской программы

В столице ЭКО оплачивается из средств ОМС, а городская программа «Стану мамой» выстраивает маршрут пациентки от первого приема до сопровождения беременности. Процедуру по полису ОМС выполняют 25 московских клиник, включая государственные центры ВРТ и частные медицинские организации, работающие в системе ОМС.

Маршрут пациентки в Москве:

прием акушера-гинеколога в центре женского здоровья или женской консультации;

обследование по назначенному перечню, результаты которого попадают в единую электронную медицинскую карту;

оформление направления и рассмотрение документов комиссией;

выбор центра ВРТ и начало протокола.

Результаты анализов, сданных в городской поликлинике и в центре ВРТ, видны врачам в электронной карте, что позволяет избежать повторных исследований.

Необходимые документы для получения квоты на ЭКО по ОМС

Квота на ЭКО по ОМС — это решение региональной комиссии по отбору пациентов, которая работает при органе управления здравоохранением субъекта РФ. Срок рассмотрения документов устанавливает региональный порядок, во многих регионах он составляет 10 рабочих дней. При положительном решении пациентке выдается направление, и она выбирает медицинскую организацию из перечня клиник, участвующих в территориальной программе ОМС.

Основные документы для ЭКО по ОМС:

направление на ЭКО, подписанное лечащим врачом и заверенное печатью медицинской организации;

выписка из медицинской карты с диагнозом, результатами обследования и проведенного лечения;

паспорта обоих партнеров (оригиналы и копии страниц с фото и регистрацией);

полис ОМС женщины;

СНИЛС женщины;

свидетельство о браке (при наличии; если брак не зарегистрирован, понадобятся копии страниц паспортов о семейном положении);

результаты анализов и обследований в оригиналах с печатями учреждений;

согласие на обработку персональных данных.

В клинике, выбранной для проведения ЭКО, оба партнера лично подписывают информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. Если один из них не может присутствовать, некоторые центры требуют нотариальную доверенность. Перечень дополнительных документов рекомендуется заранее уточнять в клинике.

Необходимо учитывать, что результаты анализов должны быть действительны на дату начала протокола. Просроченные исследования — одна из частых причин переноса даты вступления в программу.

Какие услуги входят в ОМС

Что входит в ЭКО по ОМС согласно приказу № 803н и программе госгарантий на 2026 год:

консультация врача-репродуктолога в выбранной клинике;

стимуляция суперовуляции, включая лекарственные препараты;

ультразвуковой и, при необходимости, гормональный контроль роста фолликулов и состояния эндометрия;

пункция фолликулов яичников под анестезией;

оплодотворение яйцеклеток, в том числе методом ИКСИ при наличии медицинских показаний;

культивирование эмбрионов;

перенос эмбрионов в полость матки;

криоконсервация эмбрионов, оставшихся после переноса;

перенос ранее криоконсервированных эмбрионов (оплачивается как отдельный случай лечения).

С 2026 года в программу ОМС включено преимплантационное генетическое тестирование (ПГТ) эмбрионов. Его проводят парам с высоким риском рождения ребенка с наследственным заболеванием: эмбрион проверяют на моногенные заболевания и структурные хромосомные перестройки до переноса в матку. Тестирование эмбрионов на анеуплоидии (ПГТ-А), которое часто делают в платных программах, в ОМС не входит. Необходимость ПГТ определяет лечащий врач по медицинским показаниям.

Количество попыток ЭКО по ОМС федеральным законодательством не ограничено. Однако повторная попытка не предоставляется автоматически: она возможна при наличии медицинских показаний и в пределах объемов, предусмотренных территориальной программой ОМС на год. После неудачной попытки пациентка может снова обратиться за направлением после обследования и заключения врача.

Работающей женщине на время ЭКО оформляют больничный. Согласно приказу Минздрава № 1089н, его оформляют отдельно на каждый этап: на период стимуляции яичников (если требуется освобождение от работы), на пункцию и на перенос эмбрионов. При необходимости больничный продлевают на период после переноса до определения результата ЭКО — анализа крови на ХГЧ. Общий срок зависит от протокола и состояния пациентки.

Услуги и обследования перед ЭКО, не входящие в ОМС

Ряд услуг программа ОМС не оплачивает. Их стоимость пациенты несут самостоятельно:

донорские яйцеклетки, донорская сперма и донорские эмбрионы (в том числе донорская сперма для одиноких женщин);

суррогатное материнство;

хранение криоконсервированных эмбрионов, яйцеклеток и спермы после окончания цикла (сама криоконсервация эмбрионов в рамках программы ЭКО входит в ОМС, а их дальнейшее хранение — отдельная платная услуга);

дополнительные исследования, назначенные не по медицинским показаниям или выполненные по собственной инициативе (например, расширенные генетические и иммунологические панели);

платные обследования и консультации, если пациент выбрал их вместо бесплатных. Частная клиника, которая участвует в территориальной программе ОМС, может провести обследование бесплатно по полису;

проезд и проживание, если клиника находится в другом городе.

Стоимость хранения биоматериала и донорских программ устанавливает каждая клиника самостоятельно, поэтому ее рекомендуется уточнять до начала протокола.

Подготовка и анализы

Анализы для ЭКО по ОМС можно сдать бесплатно в женской консультации и поликлинике по месту прикрепления. Обязательный перечень обследований и сроки действия результатов утверждены приложением № 5 к приказу № 803н. Клиники вправе назначать дополнительные исследования, поэтому их список рекомендуется заранее уточнять в выбранном центре.

Обследование женщины и сроки действия результатов:

группа крови и резус-фактор — бессрочно;

общий (клинический) анализ крови — 1 месяц;

биохимический анализ крови (глюкоза, общий белок, мочевина, креатинин, билирубин, АЛТ, АСТ) — 1 месяц;

коагулограмма — 1 месяц;

общий анализ мочи — 1 месяц;

микроскопия влагалищных мазков — 1 месяц;

антитела к ВИЧ, HBsAg (гепатит B), антитела к гепатиту C, антитела к бледной трепонеме (сифилис) — 3 месяца;

ПЦР-исследование на инфекции, передающиеся половым путем (хламидии, гонококк, трихомонада, микоплазма генитальная) — 3 месяца;

антитела IgM и IgG к вирусу краснухи — при наличии IgM результат действителен 1 месяц, при наличии IgG — бессрочно;

ФСГ — сдается на 2–5-й день цикла, результат действителен 6 месяцев;

АМГ — сдается в любой день цикла, результат действителен 6 месяцев;

ТТГ, пролактин и другие гормоны — по назначению врача, их нет в обязательном федеральном перечне;

цитологическое исследование мазка с шейки матки — 1 год;

трансвагинальное УЗИ матки и придатков — в течение 2 недель перед началом программы ЭКО;

УЗИ молочных желез (женщинам старше 40 лет — маммография) — 1 год;

флюорография — 1 год;

ЭКГ — 1 год;

консультация терапевта с письменным заключением о состоянии здоровья и возможности вынашивания беременности — 1 год;

консультация генетика — по показаниям (необходимость определяет лечащий врач).

Обследование мужчины:

спермограмма с оценкой морфологии — 6 месяцев;

антитела к ВИЧ, гепатитам B и C, сифилису — 3 месяца;

ПЦР-исследование на инфекции, передающиеся половым путем, — 3 месяца;

группа крови и резус-фактор — бессрочно;

консультация уролога-андролога — при отклонениях в спермограмме.

При положительных результатах анализов на ВИЧ, гепатиты или сифилис потребуется заключение врача-инфекциониста или дерматовенеролога о возможности проведения процедуры. Сам по себе положительный результат не всегда является противопоказанием: возможность ЭКО определяется индивидуально с учетом конкретной инфекции, стадии заболевания и заключения профильного специалиста.

Рекомендации по подготовке к протоколу:

сдавать анализы с короткими сроками действия в последнюю очередь, чтобы они не истекли к началу цикла;

отказаться от курения заранее, желательно за несколько месяцев до ЭКО: курение ухудшает качество спермы и яйцеклеток и снижает вероятность успеха;

ограничить алкоголь, нормализовать массу тела;

пролечить выявленные инфекции и обострения хронических заболеваний;

принимать фолиевую кислоту по назначению врача.

Программа ЭКО от начала стимуляции до переноса эмбриона длится ориентировочно 4–5 недель. Точный срок зависит от протокола стимуляции, состояния пациентки и необходимости дополнительных этапов. В клинику обычно необходимо прийти на 2–3-й день менструального цикла.

Этапы ведения беременности после ЭКО

Через 12–14 дней после переноса эмбриона сдается анализ крови на ХГЧ. Положительный результат подтверждает наступление беременности. Примерно через 3 недели после переноса проводится УЗИ, которое позволяет определить локализацию плодного яйца, количество эмбрионов и сердцебиение.

Основные этапы наблюдения:

поддерживающая гормональная терапия в первом триместре по назначению врача центра ВРТ;

постановка на учет в женской консультации — рекомендуется до 12 недель беременности;

первый пренатальный скрининг — с 11 недель 0 дней до 13 недель 6 дней (УЗИ и биохимический анализ крови);

неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) — с 2026 года входит в программу ОМС для беременных со средним и высоким риском хромосомных аномалий по результатам первого скрининга;

второй скрининг — с 18 недель 0 дней до 20 недель 6 дней;

третий скрининг — с 34 недель 0 дней до 35 недель 6 дней: проверка состояния плода и подготовка к родам.

Беременность после ЭКО ведется бесплатно по полису ОМС, включая многоплодную. Чаще всего ее наблюдают так же, как обычную, но врач может назначить более частые осмотры из-за повышенного риска осложнений — особенно при многоплодии, возрасте старше 35 лет и хронических заболеваниях.

Противопоказания для проведения ЭКО

Перечень противопоказаний установлен приказом Минздрава № 803н. ЭКО не проводится при заболеваниях и состояниях, при которых беременность и роды угрожают жизни и здоровью женщины.

К противопоказаниям относятся, в частности:

туберкулез в активной форме;

острые формы гепатитов, хронические гепатиты в стадии обострения;

злокачественные новообразования любой локализации;

тяжелые заболевания крови;

тяжелые формы сахарного диабета с осложнениями;

тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы;

тяжелые психические расстройства;

врожденные пороки развития и деформации матки, при которых вынашивание беременности невозможно.

Отдельно приказ устанавливает ограничения, при которых ЭКО откладывается до устранения причины или проводится по иной схеме:

сниженный овариальный резерв: уровень АМГ менее 1,2 нг/мл и количество антральных фолликулов менее 5 суммарно в обоих яичниках;

острые воспалительные заболевания любой локализации;

доброкачественные опухоли матки и яичников, требующие хирургического лечения;

злокачественные новообразования в анамнезе (вопрос решается индивидуально с заключением онколога).

Могут ли отказать в квоте на ЭКО по ОМС?

Комиссия может отказать в выдаче направления. Основные причины отказа:

наличие противопоказаний или ограничений, перечисленных в приказе № 803н;

отсутствие медицинских показаний к ЭКО или незавершенное лечение бесплодия;

неполный пакет документов;

просроченные результаты анализов;

ошибки в оформлении направления или выписки.

Решение комиссии оформляется протоколом. При отказе рекомендуется запросить его копию с указанием причины. Если причина устранима (например, истек срок анализа или требуется лечение), документы можно подать повторно.

Если пациент не согласен с отказом, решение можно обжаловать:

в страховой медицинской организации, выдавшей полис ОМС (бесплатная консультация страхового представителя);

в территориальном фонде ОМС;

в органе управления здравоохранением региона;

в Росздравнадзоре;

в суде.

Ожидание очереди также не является отказом. Сроки зависят от региона и объема квот, выделенных на год. Узнать актуальную позицию в очереди можно в медицинской организации или в региональном органе здравоохранения.

Главное об ЭКО по ОМС в 2026 году

ЭКО по полису ОМС доступно супружеским парам, парам без регистрации брака и одиноким женщинам при наличии медицинских показаний.

Направление выдается, если лечение бесплодия не помогло в течение 12 месяцев, а для женщин 35 лет и старше — в течение 6 месяцев.

Решение о квоте принимает региональная комиссия, во многих регионах срок рассмотрения составляет 10 рабочих дней.

В программу входят все этапы ЭКО, заморозка эмбрионов и, с 2026 года, генетическое тестирование эмбрионов для пар с высоким риском наследственных заболеваний.

Донорский материал, суррогатное материнство и хранение замороженных эмбрионов после окончания цикла оплачиваются отдельно — сама заморозка входит в ОМС.

НИПТ по ОМС проводят беременным со средним и высоким риском хромосомных аномалий по итогам первого скрининга.

В Москве в 2026 году бесплатно сделать ЭКО смогут почти 12 тыс. женщин, процедуру проводят 25 клиник.

С 1 декабря 2026 года право на бесплатное ЭКО получают ветераны и инвалиды боевых действий, состоящие в браке, их жены, а также вдовы, не вступившие в повторный брак.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию врача. Решение о проведении ЭКО, объем обследования, выбор протокола и схемы лечения определяет лечащий врач акушер-гинеколог или репродуктолог после осмотра и оценки состояния здоровья обоих партнеров.