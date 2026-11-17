Tекст: Олег Исайченко

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что республика с 1 декабря планирует закрыть все погранпереходы с Россией. Окончательное решение правительство рассмотрит 19 ноября. При этом министр внутренних дел Игорь Таро заявил, что двух недель достаточно, чтобы желающие успели вернуться домой или определиться, на чьей стороне границы они хотят находиться.

При этом железнодорожный пункт пропуска в Нарве пока продолжит работу. Как пояснил Таро, через него поступает стратегически важное для Эстонии и Европы сырье. Его работу сохранят на переходный период, пока компании не найдут альтернативные маршруты, сообщает ERR.

Поводом для решения стал инцидент на предприятии Threod Systems, производящем беспилотники и разведывательные системы. В ночь на субботу неизвестные попытались поджечь его здание в муниципалитете Виимси. По подозрению в организации атаки задержаны восемь граждан Латвии. Служба внутренней безопасности Эстонии заявила о причастности ГРУ, однако доказательств этого публично не представила.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал произошедшее частью «масштабной гибридной войны» против Европы. По его мнению, закрытие границы позволит снизить риски для жителей республики.

В Москве планы Таллина подвергли критике. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что их реализация станет очередным проявлением русофобии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что закрытие погранпереходов не принесет Эстонии ничего хорошего, а обвинения в причастности России к диверсиям назвал голословными.

Особенно болезненным закрытие границы может стать для жителей Нарвы. Член городского совета Катри Райк отметила, что люди опасаются потерять возможность навещать родственников в России. Председатель горсовета Урбо Ваарманн, в свою очередь, призвал правительство обеспечить местным жителям и бизнесу экономическую и инвестиционную поддержку.

В экспертном сообществе решение Таллина считают нелогичным. «Диверсантами признали граждан и неграждан Латвии, а претензии выдвинули России. По логике же выходит, что предъявлять надо Латвии. Но это, если думать логически. Чего власти прибалтийских республик делать не умеют. Только простые люди», – написал в своем Telegram-канале эксперт по странам Балтии Алексей Стефанов.

Аналогичную оценку дал политолог Владимир Корнилов. «Простите, конечно, но если к вам «диверсанты» проникают из Латвии, то логично же закрыть переходы на границе с этой как бы страной! То есть как закрытие переходов с Россией повлияет на безопасность как бы великой Эстонии?», – задался он риторическим вопросом.

Напомним, на российско-эстонской границе сейчас действуют три пункта пропуска. Нарва – Ивангород открыт только для пешеходов: движение транспорта через него прекратили еще в 2024 году. Два других перехода – Койдула – Куничина Гора и Лухамаа – Шумилкино – обслуживают как автомобилистов, так и пешеходов.

По данным эстонского МВД, в первом полугодии 2026 года через автомобильные погранпереходы прошли около 444 тыс. человек против 512 тыс. за аналогичный период прошлого года. Число пересекших границу транспортных средств также сократилось – с 43,5 тыс. до 35 тыс.

«Таллин намерен и дальше оставаться в авангарде антироссийской политики», – считает Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай», научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ. Более того, отметил собеседник, у Эстонии, по сути, нет другого содержания внешней политики, кроме антироссийской повестки.

«У местных властей, что называется, свой мир, не имеющий никакого отношения к реальности. Анализ их решений порой похож на попытки рационализировать поведение пациентов психиатрической больницы»,

– сыронизировал аналитик. Однако реализация решения о закрытии погранпереходов может иметь серьезные последствия, считает он. «В первую очередь пострадают обычные люди, чьи родственники живут на сопредельных территориях. Кроме того, решение Таллина может сказаться на пассажирских перевозчиках и на тех, кто просто имеет недвижимость в соседнем государстве», – продолжил спикер.

При этом ограничения вряд ли затронут крупный бизнес, поскольку экономические связи с Россией и без того практически свернуты, указал политолог. «Судя по открытым источникам, транспортно-логистические проекты с Россией прекратил даже крупный бизнесмен Арво Халлик – муж главы европейской дипломатии Каи Каллас», – напомнил Бордачев.

Впрочем, Эстония будет не последней страной, которая пойдет на закрытие границы с Россией, считает собеседник. Так, предполагает спикер, примеру Таллина может последовать Вильнюс. «Литва явно будет озабочена тем, что подобное решение первой приняла не она», – резюмировал Бордачев.

В свою очередь Николай Межевич, доктор наук, главный научный сотрудник Института Европы РАН, также считает, что из-за решения Таллина «проблемы будут испытывать прежде всего жители самой Эстонии».

Особенно серьезно ограничения затронут жителей приграничных территорий, чьи связи с Россией складывались задолго до появления независимой Эстонии.

«Жители Ивангорода и Нарвы регулярно совершают взаимные родственные и дружеские поездки, в обоих городах находятся могилы их предков. Более того, немало людей делают трансграничные переходы в рабочих целях. Таллин же хочет все это запретить», – пояснил Межевич. При этом массовых протестов против такого решения со стороны эстонцев эксперт не ожидает. «В концлагере, как правило, никто не протестует», – констатировал он.

Возможную политическую цель Таллина Межевич видит в попытке спровоцировать Москву на ответные действия, в том числе военного характера. «Эстония хочет встать в позу Украины и крикнуть: «На нас напали!», – предположил политолог.

Эксперт также допустил, что к закрытию границы с Россией может присоединиться Латвия. С Литвой ситуация сложнее: транзит в Калининград регулируется общеевропейскими правилами, что может стать сдерживающим фактором для Вильнюса, заключил Межевич.