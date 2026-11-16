  • Новость часаЭксперт: Украина атакой на Крымский мост пытается сорвать мирные переговоры
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    Как Россия преодолеет урановый дефицит
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    RFI: Французские военные тайно находятся на Украине с лета
    В США поспорили о стратегии «Сделать Америку снова доброй»
    Рогов призвал лишить Украину возможностей для атак на Крымский мост
    Трамп исключил тему Украины из повестки встречи с Путиным и Си Цзиньпином
    Премьер Эстонии выступил за бессрочное закрытие границы с Россией
    Каллас решила косвенно влиять на переговоры с Россией
    Министр Дегтярев потребовал от МОК наказать Канаду и IIHF
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американские студенты захотели назад в СССР

    Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Борьба с коррупцией на Украине направлена против мира

    «Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    6 комментариев
    16 ноября 2026, 13:21 • Новости дня

    Песков: Попытки Эстонии отгородиться от России не принесут ничего хорошего

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Решение Таллина построить стены и закрыть границу с Россией не принесет Эстонии ничего хорошего, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Эстония строит стены. Многие страны, как показывает история, строили стены, которые ничего хорошего авторам этих стен не приносили», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за бессрочное закрытие границы с Россией после попытки диверсии на заводе беспилотников в Таллине.

    В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерении Москвы проверить на достоверность информацию о возможном закрытии границы.

    В тот же день министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил о планах закрыть все пункты пропуска с 1 декабря.

    16 ноября 2026, 09:32 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту

    Глава Крыма Аксенов сообщил об ударе ВСУ по Крымскому мосту

    ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что движение транспорта по Крымскому мосту ограничено ориентировочно до середины дня из-за нанесенного удара.

    «Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня», – сообщил глава республики Сергей Аксенов в Мах.

    Для ликвидации последствий атаки задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб.

    Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле, и призвал доверять исключительно официальным источникам информации.

    Сведения о работе паромной переправы между полуостровом и портом «Кавказ» можно уточнить по телефону министерства транспорта Республики Крым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг информационный центр о ситуации на автоподходах сообщил о временном прекращении движения автомобилей по Крымскому мосту. В среду проезд автотранспорта по мосту также временно перекрыли.

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    15 ноября 2026, 17:55 • Новости дня
    Переводчик Путина прокомментировал свою популярность в соцсетях

    Переводчик Путина отреагировал на свою популярность в соцсетях

    Tекст: Ольга Иванова

    Переводчик президента России Алексей Садыков прокомментировал свою популярность в социальных сетях после переговоров Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    «Мы делаем нашу работу. Я и мои друзья стараемся делать ее хорошо», – сказал он телеканалу «Звезда», передает РИА «Новости».

    Пользователи соцсетей после встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером стали публиковать видео из Кремля и восхищаться профессионализмом и манерой Садыкова: он точно передавал интонации президента России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специальный посланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер сообщили лидерам стран Европы об итогах своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В четверг российский лидер после встречи провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

    В январе Уиткофф выразил восхищение переводчиком российского лидера Алексеем Садыковым.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    15 ноября 2026, 17:53 • Новости дня
    Ученые нашли гигантский кратер неизвестного происхождения под Новосибирском

    Под Новосибирском обнаружили кратер диаметром семь километров

    Tекст: Ольга Иванова

    Участники Новосибирского астрономического общества обнаружили в Болотнинском районе загадочную аномалию в виде кратера диаметром около семи километров.

    На спутниковых снимках объект, расположенный между селами Новая Поляна и Карасево, выглядит как почти идеальный круг. По краям аномалии образовался земляной вал, а внутри находится заболоченная низина, пишут «Вести».

    Непонятный объект уже исследовали астрономы совместно со специалистом местного университета. Они добрались до места, измерили рельеф и выкопали два разведочных шурфа.

    В настоящее время специалисты рассматривают две версии происхождения аномалии: проседание почвы в районе старого русла реки или след от падения метеорита. Пока ни одна из гипотез не нашла подтверждения, изучение загадочного объекта продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в деревне Валтово Нижегородской области образовался шестиметровый карстовый провал.

    Ученые выкупили упавший в Окуловке Новгородской области метеорит.

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    15 ноября 2026, 19:46 • Новости дня
    НАТО отменила запланированный на 2027 год саммит в Албании

    AP: Североатлантический альянс отменил саммит в Албании в 2027 году

    НАТО отменила запланированный на 2027 год саммит в Албании
    @ Hussein Malla/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Североатлантический альянс отказался от проведения саммита в Албании в 2027 году из-за отсутствия единого мнения по поводу сроков мероприятия, сообщил премьер-министр страны Эди Рама. Также в числе причин отмены саммита – разногласия по Украине, Ирану и военным расходам.

    Североатлантический альянс отказался от планов провести саммит в Албании в 2027 году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Associated Press. Агентство приводит слова премьер-министра Албании Эди Рамы, который заявил: «Пока нет единого мнения о том, когда состоится саммит, точно не в 2027 году».

    При этом премьер допустил, что встреча на высшем уровне может состояться в Тиране в 2028 году. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте указал на проявление «гибкости» в планировании саммитов, отметив, что следующая встреча пройдет «когда возникнет необходимость».

    Отмечается тенденция к сокращению числа встреч руководства НАТО. В текущем году не состоялись традиционные октябрьские переговоры глав оборонных ведомств; аналогичная встреча не планируется и на октябрь 2027 года. В 2027 году министры иностранных дел стран альянса соберутся лишь один раз вместо обычных двух.

    Внутри организации существуют разногласия по вопросам оборонных расходов, а также отсутствуют единые подходы к урегулированию ситуации на Украине и конфликту в Иране.

    В апреле Reuters сообщало о планах НАТО отказаться от обязательного проведения ежегодных саммитов лидеров, чтобы избежать присутствия на них президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший верховный главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис предложил странам альянса на два года отказаться от саммитов лидеров.

    Президент США Дональд Трамп назвал нечестными многомиллиардные расходы Вашингтона на защиту союзников.

    Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил о риске раскола альянса из-за расходов на оборону.

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    15 ноября 2026, 20:00 • Новости дня
    Молдавия закрыла выезд вернувшемуся лидеру Приднестровья
    Молдавия закрыла выезд вернувшемуся лидеру Приднестровья
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Приднестровья Вадим Красносельский вернулся в Молдавию, где в отношении него применят пятилетний запрет на выезд из страны из-за несогласованной поездки в Москву.

    Президент Приднестровья Вадим Красносельский прибыл в аэропорт Кишинева, где ему грозит запрет на выезд из Молдавии в течение пяти лет за визит в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Realitatea.

    На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин наградил Красносельского орденом Почета за укрепление дружбы и сотрудничества. После этого Бюро по реинтеграции молдавского правительства сообщило о введении ограничительных мер против лидера Тирасполя, включая запрет на выезд, поскольку его поездка не была согласована с властями в Кишиневе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлое воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал намерение Молдавии запретить выезд Вадиму Красносельскому худшей практикой Советского Союза.

    Правительство Молдавии приняло решение ввести пятилетний запрет на выезд из страны в отношении президента Приднестровья из-за его визита в Москву.

    Красносельский заявил о готовности провести новый референдум о самоопределении при условии признания его итогов международным сообществом.

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    16 ноября 2026, 11:46 • Новости дня
    Рогов призвал лишить Украину возможностей для атак на Крымский мост

    Рогов: Уничтожение Крымского моста остается идеей фикс киевского режима

    Рогов призвал лишить Украину возможностей для атак на Крымский мост
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Надо сделать так, чтобы у ВСУ вовсе не было возможности совершать атаки на Крымский мост, для этого мы и ведем спецоперацию, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии ОП Владимир Рогов. Он отметил, что ПВО сработала отлично и в ходе атаки украинских дронов в понедельник Крымский мост не получил критических повреждений.

    «Уничтожение Крымского моста остается идеей фикс для Владимира Зеленского. Дело в том, что это сооружение демонстрирует: Россия – это созидание, в то время как режим, пришедший к власти в Киеве после переворота, – это разрушение», – отметил Владимир Рогов, председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии.

    Он напомнил, что ранее противник направлял на мост десятки тысяч беспилотников, безэкипажные катера, а также пытался организовывать теракты. Все это делалось в том числе для создания невыносимых условий жизни для крымчан. «То есть противоборствующая сторона постоянно прощупывает момент, когда сможет нанести непоправимый – по их собственным оценкам – удар по Крымскому мосту», – указал собеседник.

    По его мнению, нынешняя активизация ВСУ неслучайна. На днях ожидается встреча лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне. «Украинская сторона в связи с этим пытается ослабить переговорные позиции Москвы и показать, что Россия якобы не достойна места в тройке ведущих держав», – уточнил Рогов. Кроме того, добавил он, в команде Зеленского считают, что ночь с воскресенья на понедельник – это удачный момент для медийного разгона.

    Между тем спикер допускает, что до 19 ноября противник может предпринять еще ряд ударов и диверсий. Как бы то ни было, ПВО сработала отлично, Крымский мост не получил критических повреждений. «Мы видим, что стянуты системы противовоздушной обороны, выставлена физическая защита – буи, сетки. Но все это – реакция на действия противника. Но надо сделать так, чтобы у ВСУ вовсе не было возможности совершать подобные атаки. Для этого мы и ведем спецоперацию», – подчеркнул собеседник.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. Он напомнил, что противник в последнее время методично бьет по мостам, ведущим в Крым. «Так, 7 ноября дроны атаковали переправу через Миус на трассе «Новороссия» в Ростовской области – сухопутном коридоре в Крым через Мариуполь и Мелитополь. 15 ноября на той же трассе в Неклиновском районе поврежден путепровод над железной дорогой», – написал военкор в своем Telegram-канале.

    По его мнению, время выбрано неслучайно. «19 ноября в Шэньчжэне встречаются Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Киеву перед таким столом нужна картинка – у нас есть козыри на руках. Самый выгодный для заголовка объект на полуострове – мост… Его чинили после грузовика, восстанавливали после морских дронов. Починят и сейчас», – акцентировал военкор.

    Ранее ВСУ ударили по Крымскому мосту. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня понедельника. «Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб», – написал он, добавив, что держит ситуацию на личном контроле.

    Движение по автомобильной части Крымского моста временно перекрыто в результате атаки украинских беспилотников, железнодорожное сообщение функционирует штатно, сообщило Министерство транспорта.

    Тем временем компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым и Севастополь, сообщила, что из-за временного закрытия Крымского моста в пути задерживаются четыре поезда «Таврия»: Петербург – Керчь отправлением 14 ноября (на 4,5 часа), Москва – Керчь отправлением 14 ноября (на 3,5 часа) и Москва – Керчь отправлением 15 ноября (на два часа), а также состав Адлер – Керчь отправлением 15 ноября (на 4,5 часа).

    По данным Минобороны России, в ночь на 16 ноября силы ПВО уничтожили 1336 украинских беспилотников над 17 регионами России. Помимо Крыма, БПЛА были перехвачены над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

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    15 ноября 2026, 15:54 • Новости дня
    Каллас заявила о досмотре военными Евросоюза танкера в Средиземном море

    Каллас: Военные ЕС досмотрели в Средиземном море танкер под флагом Зимбабве

    Каллас заявила о досмотре военными Евросоюза танкера в Средиземном море
    @ kajakallas

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о досмотре военными ЕС в Средиземном море танкера Midag, который якобы связан с Россией.

    Силы ЕС из состава военно-морской операции EUNAVFOR MED IRINI высадились на борт танкера, подозреваемого в принадлежности к российскому «теневому флоту», передает РИА «Новости» со ссылкой на пост Каллас в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Танкер Midag шел под флагом Зимбабве, следует из данных сервисов отслеживания судов ShipFinder и VesselTracker. Москва ранее называла подобные действия Запада в отношении судов «пиратством XXI века».

    Военно-морская операция ЕС IRINI была создана в марте 2020 года для контроля за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Впоследствии ее задачи расширили, включив наблюдение за подозрительной деятельностью в Средиземном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о перехвате нефтяного танкера MV Sun в Средиземном море.

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры с предполагаемой российской нефтью.

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    15 ноября 2026, 18:02 • Новости дня
    Топ-менеджеры США стали отказываться от знакомств из-за скандала с Хуангом
    Топ-менеджеры США стали отказываться от знакомств из-за скандала с Хуангом
    @ IMAGO/Matrix Images/Jung Ui-Chel/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Крупные американские руководители меняют привычки, нанимают специалистов по безопасности или полностью отказываются от знакомств во избежание скандалов, аналогичных ситуации с экс-главой Nvidia Дженсеном Хуангом.

    Американские топ-менеджеры начали массово отказываться от новых знакомств и нанимать специалистов по безопасности для защиты от потенциальных скандалов. Из-за страха утечки данных многие руководители выбирают для встреч неприметные кафе в будние дни, а также просят спутников не пользоваться телефонами, передает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

    Опасения бизнесменов связаны с возможной публикацией дипфейков и кражей интимных фотографий. Для безопасного подбора пары руководители обращаются в специализированные агентства, где кандидатов тщательно проверяют по зашифрованным базам данных на предмет сомнительного прошлого и обязывают подписывать соглашения о неразглашении. Стоимость подобных услуг варьируется от 75 тыс. до 500 тыс. долларов.

    «Если человек обсуждает все подряд в интернете, у него очень открытое присутствие в социальных сетях, этого может быть достаточно, чтобы руководство решило, что это неподходящий вариант», – рассказал руководитель отдела защиты частных клиентов Коди Шульц.

    На фоне высоких рисков некоторые американские директора и вовсе прекратили попытки устроить личную жизнь. Тренд на скрытность возник после скандала с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом, который покинул свой пост из-за обвинений в романтической связи с женщиной, подозреваемой в шпионаже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Марко Рубио подготовил секретную записку об отношениях Дженсена Хуанга с руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг.

    В пятницу экс-главу Nvidia попросили явиться на открытые слушания в Сенат США из-за сообщений о связи бизнесмена с предполагаемой китайской шпионкой.

    В четверг Дженсена Хуанга уличили в интимных отношениях с еще одной подчиненной.

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    16 ноября 2026, 00:15 • Новости дня
    Министр Дегтярев потребовал от МОК наказать Канаду и IIHF

    Дегтярев призвал МОК наказать Канаду и IIHF за недопуск сборной России

    Министр Дегтярев потребовал от МОК наказать Канаду и IIHF
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Действия Международной федерации хоккея (IIHF) и Канады по недопуску российских хоккеистов на молодежный чемпионат мира должны получить жесткую оценку Международного олимпийского комитета (МОК), заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

    «Убеждены, что действия IIHF, Федерации хоккея Канады и правительства Канады должны получить самую жесткую оценку МОК, международных спортивных организаций и повлечь последствия для их статуса и права проводить международные соревнования», – заявил Дегтярев РИА «Новости».

    Он назвал аргументы IIHF о форс-мажоре несостоятельными. По его словам, федерация долгое время придерживалась дискриминационной позиции вопреки решению собственного арбитражного органа.

    Министр добавил, что решение CAS о допуске российских команд было ожидаемым, а у IIHF было время проработать перенос соревнований.

    Дегтярев сообщил, что Россия потребовала принять меры в отношении НОК и Федерации хоккея Канады. Он подчеркнул, что единственным правомерным решением был бы перенос турнира в страну, готовую обеспечить участие всех допущенных сборных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье молодежная сборная России по хоккею лишилась участия в ЧМ из-за визовых ограничений канадского правительства.

    В тот же день Федерация хоккея России решила обратиться в Международный олимпийский комитет для разрешения ситуации.

    В субботу Международная федерация хоккея (IIHF) подала в Спортивный арбитражный суд апелляцию на восстановление сборных России в правах.

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    15 ноября 2026, 17:56 • Новости дня
    Уровень агрессии в отношении украинцев в Польше достиг рекордных значений

    В Польше количество нападений на украинцев достигло исторического максимума

    Tекст: Ольга Иванова

    В 2026 году число случаев физической агрессии по отношению к гражданам Украины в Польше достигло небывалого уровня из-за действий правых политических сил, заявила соавтор регулярного доклада об актах нетерпимости «Коричневая книга» Анна Татар.

    В 2026 году в стране было зафиксировано рекордное количество нападений на украинских беженцев, передает РИА «Новости».

    «В 2026 году мы зафиксировали больше актов физической агрессии по отношению к лицам с Украины, чем когда-либо ранее. Это не случайность – ухудшение польско-украинских настроений является процессом, который длится уже четыре года», – заявила Татар.

    По ее словам, радикальное изменение отношения к гражданам соседней страны напрямую связано с целенаправленными политическими нарративами. Она подчеркнула, что правые политические силы устроили соревнование в том, какая из группировок оказала наименьшую помощь выходцам с Украины.

    Свежее издание «Коричневой книги», подготовленное ассоциацией «Никогда больше», насчитывает 221 страницу и описывает около 450 проявлений нетерпимости. В документе детально задокументированы инциденты на национальной и ксенофобской почве, включая случаи дискриминации, вандализма на кладбищах, агрессии на спортивных стадионах и деятельность ультраправых группировок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вандалы в Польше осквернили памятники надписями с героизацией боевиков Украинской повстанческой армии.

    Польские власти резко раскритиковали решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом УПА (признана экстремистской и запрещена в России).

    Летом решение Владимира Зеленского присвоить воинской части имя националистов вызвало резкое недовольство польского руководства.

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    16 ноября 2026, 03:25 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала «давление» на Россию целью переговоров по Украине
    Фон дер Ляйен назвала «давление» на Россию целью переговоров по Украине
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александр Стубб провели обсуждение возможных форматов участия Европы в мирных переговорах по Украине.

    «Европа будет тесно участвовать в этом процессе в формате E5 + ЕС. В то же время мы обеспечим максимальную поддержку Украине и максимальное давление на Россию», – написала фон дер Ляйен в соцсети X.

    Она подчеркнула, что Евросоюз продолжит оказывать Украине максимальную поддержку, одновременно наращивая давление на Россию.

    Глава ЕК выразила благодарность Финляндии за усилия по прекращению конфликта. Кроме того, стороны обсудили вопросы расширения Евросоюза в преддверии Форума по расширению ЕС, сойдясь во мнении, что «более крупный и сильный Союз создаст более процветающую и независимую Европу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков сообщил об отсутствии контактов Москвы с выбранными в ЕС переговорщиками по урегулированию на Украине.

    Кремль также заявил об отсутствии планов менять состав российской делегации для участия в трехсторонних переговорах. В начале месяца замглавы МИД Александр Грушко объяснил реакцию Евросоюза на телефонный разговор Стубба и премьер-министра Норвегии Стере с президентом России Путиным.

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    15 ноября 2026, 17:59 • Новости дня
    В США изъяли ставший причиной масштабного сбоя в авиасообщении роутер

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США изъяли маршрутизатор, который вызвал масштабный сбой авиасообщения в стране на этой неделе, заявил министр транспорта Шон Даффи.

    Устройство передали экспертам лаборатории L3 Harris во Флориде, передает ТАСС со ссылкой на CNN. Поддержку специалистам оказывает ФБР.

    «Мы изъяли маршрутизатор, который стал проблемой и передавал данные в нашу сеть», – сказал Даффи.

    Экспертам предстоит выяснить, вызвана ли проблема ошибкой при установке роутера или неисправностью самого устройства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сотрудники американских аэропортов начали самостоятельно приобретать на маркетплейсах запчасти из-за сильной изношенности оборудования.

    В субботу министр транспорта Шон Даффи сообщил о запрете на вылеты из-за сбоя связи.

    Федеральное управление гражданской авиации США объявило о временной остановке вылетов из всех аэропортов страны.

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    16 ноября 2026, 09:58 • Новости дня
    Публикация архивов спецслужб обернулась скандалом в Венгрии

    Bloomberg: Около 160 человек ошибочно попали в базу осведомителей Венгрии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Публикация Венгрией секретных архивов о коллаборантах коммунистической эпохи обернулась скандалом из-за ошибок в базе данных и утраты десятков тысяч документов, пишет Bloomberg.

    Около 160 человек, включая оппозиционного политика, были ошибочно внесены в онлайн-базу как коллаборанты, хотя на деле они сами были объектами слежки за антирежимную деятельность, сообщает Bloomberg. Премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру пришлось извиняться в парламенте, а глава национальных архивов безопасности предложил уйти в отставку.

    Публикация так называемых карточек «картон 6» содержит лишь базовые данные, что человека вербовали в осведомители, но не показывает, согласился ли он сотрудничать и действовал ли во вред кому-либо. Историки оценивают, что около двух третей архивных файлов были уничтожены или изъяты, в базе осталось немногим более 50 тыс. имён, в том числе отсутствует дело бывшего премьер-министра Петера Мейдьеши, которого называли осведомителем более 20 лет назад.

    Среди новых имён в базе оказались звезда сборной Венгрии по футболу 1950-х годов Йожеф Божик и нобелевский лауреат по медицине Каталин Карико, которая ранее признавала, что подписала документ о сотрудничестве из страха, но никогда не писала доносов. «Я знала, как работает система, я боялась, и поэтому подписала документ о сотрудничестве. В последующие годы я никогда не подавала письменных отчётов, я никогда никому не причинила вреда», – рассказывала Карико сайту Telex.

    В феврале, к дню памяти жертв коммунизма, Венгрия планирует опубликовать так называемые «дела Б», которые дадут больше информации о том, как людей пытались завербовать. За последнюю неделю более 10 тыс. человек обратились в архивы за сведениями об упомянутых в базе именах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал бывшего главу правительства Виктора Орбана «затаившимся мафиозным боссом», молчащим о своём министре, прятавшем миллиарды в лесу. В пятницу Мадьяр сообщил об обнаружении 15,3 млн долларов, спрятанных в лесах, по уголовному делу против бывшего министра национального развития Миклоша Шестака. В начале месяца Мадьяр сообщил о рассекречивании и размещении в свободном доступе документов службы госбезопасности Венгрии времён социализма.

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    16 ноября 2026, 10:39 • Новости дня
    В Таиланде забили тревогу из-за появления «рыб-зомби»
    В Таиланде забили тревогу из-за появления «рыб-зомби»
    @ SCMP

    Tекст: Ольга Иванова

    Рыбаки в Таиланде сообщили о появлении в реке Меконг сомов с волдырями и обесцвеченными плавниками, получивших прозвище «рыбы-зомби».

    Тревогу вызывает возможное загрязнение реки мышьяком и другими тяжелыми металлами в результате добычи полезных ископаемых выше по течению, пишет South China Morning Post.

    Тайский активист по защите окружающей среды Аомбун Тхипсуна опубликовал фотографии пораженных рыб в социальных сетях.

    Отмечается, что бассейн реки Меконг обеспечивает жизнедеятельность около 60 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на Пхукете власти предупредили отдыхающих об активизации ядовитых медуз в прибрежных водах.

    В октябре на популярный пляж в австралийском городе Иден выбросило тысячи ядовитых морских зайцев.

    В середине прошлого месяца ученые заметили худых китов у берегов Камчатки.

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    15 ноября 2026, 18:51 • Новости дня
    Эстония предупредила соседние страны о закрытии границы с Россией

    МИД Эстонии: Таллин закроет все погранпереходы на границе с Россией 1 декабря

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что республика с 1 декабря закроет все пункты пропуска на российской границе.

    Глава ведомства уведомил коллег из Финляндии, Латвии и Литвы о намерении прекратить работу погранпереходов в начале зимы, передает ТАСС.

    «Эстония закроет все погранпереходы на российско-эстонской границе с 1 декабря. Я проинформировал об этом моих коллег в Финляндии, Латвии и Литве», – написал Цахкна в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил о предстоящем решении правительства республики полностью закрыть границу с Россией.

    Премьер-министр страны Кристен Михал поручил подготовить меры на случай прекращения работы погранпереходов.

    В среду оказавшуюся среди эстонских военных укреплений деревню Вински назвали запертой из-за строительства противотанковых рвов.

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