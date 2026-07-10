Экс-главком НАТО в Европе посоветовал не проводить саммиты в ближайшие два года

Экс-главком НАТО в Европе Ставридис призвал альянс два года не созывать саммиты

Tекст: Мария Иванова

С предложением выступил отставной адмирал Джеймс Ставридис, возглавлявший силы альянса в Европе с 2009 по 2013 год, передает ТАСС. В своей колонке для Bloomberg он написал: «НАТО должно сократить частоту проведения саммитов на время этой паузы. В ближайшие два года необходимости в новом саммите нет, достаточно одной ежегодной встречи министров обороны».

Ставридис считает нужным приостановить и ежедневную работу комитетов, отказавшись от привычной череды встреч на более низком уровне. Свою инициативу военный объяснил плачевными итогами недавнего саммита в Анкаре. По его мнению, отношения между Вашингтоном и остальными членами блока сейчас переживают глубокий кризис, который едва ли разрешится в ближайшее время.

При этом адмирал не считает, что дни альянса сочтены. Однако он уверен, что враждебность США не исчезнет в последние два года президентства Дональда Трампа. Эксперт сравнил эту паузу с временным разъездом конфликтующих супругов ради спасения брака и посоветовал союзникам пойти на такой шаг для сохранения 77-летнего пакта.

Во время перерыва европейским странам следует продолжить наращивание оборонных бюджетов, укреплять собственный военно-промышленный комплекс и средства ядерного сдерживания. Кроме того, Ставридис предложил партнерам обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе силами «коалиции желающих». Поддержку же Украине он порекомендовал направлять исключительно по каналам Евросоюза, а не НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, саммит НАТО в Анкаре не снял трещины в трансатлантической связке и подтвердил курс альянса на милитаризацию Европы.

Газета The New York Times описала раскол на анкарском саммите НАТО на фоне резкой критики европейских союзников президентом США.

Бывший главком объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис ранее предупредил о риске распада альянса из-за разногласий США и Европы по поддержке Украины и допустил создание Организации европейского договора.