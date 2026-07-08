  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 415 дронов ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Конфронтация с Западом подстегнула несырьевой экспорт России
    Захарова заявила об уникальной украинской черте бросать пленных, раненных и убитых
    Песков дал европейским странам четыре совета
    МОК снял санкции с российских спортсменов
    Нанесен удар по производящему ракеты «Фламинго» заводу «Самсунг-Украина» в Киеве
    В Таганрогском заливе атакованы два танкера
    Иран объявил об ударах по базам США на Ближнем Востоке
    На саммите НАТО подписали оружейные контракты на 50 млрд долларов
    Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по футболу
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Власти Украины захлопнули ловушку для украинского народа

    Нет у вас теперь никаких дедов, воевавших в Красной армии, строивших корабли в Николаеве и преподававших русскую литературу в Киевском университете. Единственный дед ваш – Бандера, единственное наследие ваше – Бабий Яр, зверски убитые польские дети и сожженные белорусские села.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что общего у глобального спорта и НАТО

    Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.

    3 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Американцы показали красную карточку мировому футболу

    Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию футболиста американской сборной Балогана. Чемпионат мира по футболу с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона.

    20 комментариев
    8 июля 2026, 08:58 • Новости дня

    НАТО намерено признать Россию долгосрочной угрозой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В итоговой декларации саммита Североатлантического альянса в Анкаре участники намерены зафиксировать статус России как долгосрочной угрозы, заявил генсек военного блока Марк Рютте.

    «Ожидаю, что сегодня страны-члены снова вместе признают, что Россия представляет для территории НАТО угрозу в долгосрочной перспективе», – указал генсек, передает ТАСС.

    Кроме того, на встрече в турецкой столице будут даны обещания о дальнейшем содействии киевскому режиму. Союзники, как отметил Рютте, планируют вновь заявить о намерении продолжать оказывать поддержку Украине.

    Ранее Рютте жаловался на бессонницу из-за мыслей о российской угрозе.

    В конце июня политик называл Москву главной долгосрочной проблемой для западного блока.

    Перед саммитом в Анкаре страны НАТО не согласовали долгосрочные обязательства по военной поддержке Киева на 2027 год.

    7 июля 2026, 13:43 • Новости дня
    Лавров заявил о неизбежном поражении НАТО из-за тотальной милитаризации
    Лавров заявил о неизбежном поражении НАТО из-за тотальной милитаризации
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бесконтрольное наращивание военного потенциала западными странами в попытке достичь глобального доминирования неминуемо приведет блок к провалу на фоне упадка европейской экономики, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Постоянное желание Североатлантического альянса наращивать вооружения в конечном итоге обернется провалом, передает РИА «Новости».

    «Если они хотят до предела милитаризироваться, когда-то это все закончится просто поражением в их гонке за собственным превосходством», – заявил министр иностранных дел Сергей Лавров журналистам в Аддис-Абебе.

    Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на тяжелое положение европейской экономики, особенно выделив спад в Германии. По его словам, текущий кризис уже невозможно скрыть от общественности.

    Дипломат добавил, что социальная сфера в странах Европы испытывает серьезные трудности, а выплаты населению сокращаются. При этом гражданский бизнес вынужден массово переносить производство в США, где созданы более комфортные условия для работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в использовании переговоров для прикрытия экспансии НАТО.

    Ранее министр сообщил о попытках Североатлантического альянса навязать собственные правила безопасности на всем евразийском континенте.

    В свою очередь журналист Александр Христофору призвал серьезно воспринимать слова российского дипломата о быстрой милитаризации западного военного блока.

    Комментарии (12)
    7 июля 2026, 10:43 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев заявил о крахе экономики Финляндии

    Дмитриев связал рекордную безработицу в Финляндии с разрывом отношений с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высокий уровень безработицы в Финляндии вызван разрывом с Россией, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Рекордные показатели безработицы в Финляндии обусловлены разрушением двусторонних отношений с Россией, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Социальная цена Финляндии за разжигание войны и разрыв связей с Россией президентом Александром Стуббом: безработица в мае выросла до 12,7%, что является самым высоким значением с мая 1998 года и самым высоким уровнем в ЕС. Уровень безработицы среди молодежи достиг 37,8% (+10% в год)! Стубб говорит, а Финляндия расплачивается, пока ее экономика рушится», – отметил глава РФПИ.

    Отношения между странами значительно ухудшились после вступления Финляндии в НАТО. Москва неоднократно называла этот шаг бессмысленным для национальных интересов Хельсинки, отмечает РИА «Новости».

    Кроме того, финские власти закрыли границу, обвинив Россию в отправке просителей убежища. Российская сторона отвергла эти утверждения, указав на двойные стандарты Запада. По словам посла России в Хельсинки Павла Кузнецова, двусторонние связи полностью разрушены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Хельсинки Павел Кузнецов сравнил экономическую ситуацию в Финляндии с кризисом девяностых годов.

    Министерство внутренних дел республики подготовило законопроект о продлении ограничений на пересечение границы.

    Комментарии (0)
    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 12:11 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте заявил о выделении 40 млрд долларов на борьбу с дронами
    Генсек НАТО Рютте заявил о выделении 40 млрд долларов на борьбу с дронами
    @ GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие пять лет Североатлантический альянс направит свыше 40 млрд долларов на разработку и внедрение систем защиты от беспилотников, сообщил генсек НАТО Марк Рютте.

    Генеральный секретарь организации Марк Рютте выступил на саммите НАТО в турецкой Анкаре, подчеркнув важность противодействия современным воздушным угрозам, передает Bloomberg.

    «Альянс создает надежную систему защиты от беспилотников», – заявил он.

    Рютте также уточнил масштабные финансовые планы военного блока на ближайшие годы. По его словам, страны-союзники инвестируют более 40 млрд долларов в развитие возможностей по борьбе с дронами в течение следующих пяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс инициировал новые проекты по производству американских вооружений в Европе.

    Командование военного блока запланировало интеграцию беспилотников в войска к середине 2026 года.

    Ранее Марк Рютте назвал нецелесообразным уничтожение дешевых дронов дорогостоящими ракетами.

    Комментарии (2)
    7 июля 2026, 11:22 • Новости дня
    Турция заявила о центральной роли в безопасности Европы

    Турция: Европейскую безопасность нельзя сводить лишь к интересам Евросоюза

    Турция заявила о центральной роли в безопасности Европы
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что европейскую безопасность нельзя сводить исключительно к Европейскому союзу, поскольку она требует более целостного подхода. В этой связи он подчеркнул центральную роль Турции.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил на мероприятии Центра стратегических исследований в Анкаре, передает Anadolu.

    «Европейскую безопасность нельзя сводить исключительно к Европейскому союзу, поскольку она требует более целостного подхода», – подчеркнул дипломат.

    Глава ведомства отметил необходимость выработки долгосрочного видения для НАТО. По его словам, разногласия между США и Европой не приведут к кризису, а участие Дональда Трампа в саммите альянса крайне важно для урегулирования проблем.

    Турция поддерживает суверенитет Украины, однако для стабильности в регионе необходимо сохранять открытые дипломатические каналы с Россией, уверен министр. Он также добавил, что обладающие мощной оборонной промышленностью Анкара и Британия являются естественными участниками европейской системы безопасности.

    Европейским странам следует взять на себя больше ответственности и не воспринимать призывы Вашингтона к справедливому распределению нагрузки как угрозу, резюмировал Фидан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан назвал личные связи лидеров США и Турции спасением для Североатлантического альянса.

    Глава Пентагона Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите континента.

    В июне турецкий министр подчеркнул важность совместных усилий Анкары и Москвы для безопасности в Черном море.

    Комментарии (4)
    7 июля 2026, 10:36 • Новости дня
    В НАТО объявили о создании собственного воздушного флота

    В НАТО анонсировали закупку 12 самолетов Airbus и пяти беспилотников Triton

    В НАТО объявили о создании собственного воздушного флота
    @ IMAGO/Michael Bihmayer/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс сформирует новую авиационную группировку, включающую 12 транспортников и заправщиков, а также пять высотных разведывательных дронов.

    О планах альянса рассказал генеральный секретарь Марк Рютте на Форуме оборонной промышленности в Анкаре, передает ТАСС.

    «Сегодня ряд стран НАТО объявил о закупке десятков самолетов Airbus в рамках многонациональной инициативы по созданию флота из 12 самолетов – заправщиков и самолетов дальней транспортной авиации», – сообщил Рютте.

    Помимо этого, организация получит пять многофункциональных беспилотных аппаратов MQ-4C Triton производства американской компании Northrop Grumman. Генсек отметил, что эти дроны способны долгое время находиться на большой высоте и собирать необходимые разведывательные данные.

    Подписание контрактов позволит создать новые рабочие места как в Европе, так и в США. При этом конкретные сроки готовности авиации и беспилотников к выполнению поставленных задач пока не называются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне руководство ЕС и Североатлантического альянса объявило о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.

    В мае три натовских самолета-заправщика Airbus A330-243MRTT приблизились к границам России у Калининградской области.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 07:45 • Новости дня
    На саммите НАТО подписали оружейные контракты на 50 млрд долларов
    На саммите НАТО подписали оружейные контракты на 50 млрд долларов
    @ Hussein Malla/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Анкаре в рамках форума Североатлантического альянса заключены соглашения о поставках вооружений и реализации совместных проектов на десятки миллиардов долларов, пишут турецкие СМИ.

    Во время саммита военного блока в столице Турции стороны были подписаны контракты на сумму не менее 50 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на Turkiye.

    Новые соглашения касаются закупок систем противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратов.

    Кроме того, контракты предполагают реализацию различных совместных проектов в сфере создания современных вооружений и боевой техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Североатлантический альянс подготовил презентацию новейших оборонных проектов на миллиарды долларов.

    Нидерланды и Украина договорились о совместном выпуске беспилотных летательных аппаратов на саммите НАТО.

    В мае генсек организации Марк Рютте предложил европейским союзникам нарастить производство вооружений.

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Страны НАТО собрались представить Трампу миллиардные контракты

    Associated Press: НАТО представит Трампу в Анкаре многомиллиардные контракты

    Страны НАТО собрались представить Трампу миллиардные контракты
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс подготовил презентацию новейших оборонных проектов на миллиарды долларов, чтобы продемонстрировать президенту США готовность инвестировать в реальную боевую мощь.

    Руководство военного блока намерено доказать американскому лидеру свою эффективность, передает Associated Press. На стартующем в Анкаре саммите планируется масштабная презентация многомиллиардных сделок с западными оборонными компаниями.

    «Мы объявим о новых контрактах на десятки миллиардов, которые обеспечат нас важнейшим оборудованием, необходимым для сдерживания и защиты», – заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    Ожидается, что среди проектов будет замена полувекового парка самолетов наблюдения AWACS. Часть инициатив профинансируют за счет льготных оборонных кредитов Евросоюза.

    Однако Дональд Трамп ранее дал понять, что Вашингтону нужны не деньги союзников, а их преданность. Президент США остался разочарован отказом европейских партнеров присоединиться к военной операции против Ирана.

    Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Белый дом не возобновлять продажу истребителей F-35 Турции. Политик опасается, что поставки боевой авиации Анкаре подорвут позиции израильских ВВС и нарушат баланс сил на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте запланировал удержать США в альянсе за счет новых оборонных контрактов.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о завершении эпохи европейского военного аутсорсинга.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал личную дружбу Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана спасением для военного блока.

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Песков заявил о перерастании спецоперации в войну из-за Запада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецоперация на Украине переросла в настоящую войну из-за активного вмешательства стран Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что ключевым фактором стали поставки огромных объемов вооружений Киеву, передает РИА «Новости».

    «Итак, с одной стороны Россия, с другой стороны киевский режим, ряд европейских стран и США, которые поставляют Украине миллионы тонн оружия, это уже не операция, это война. Это полномасштабная война», – заявил официальный представитель Кремля в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

    Двумя днями ранее Песков назвал причиной перерастания спецоперации в полномасштабный конфликт активное вмешательство западных государств.

    В прошлом году представитель Кремля обвинил европейские страны в эскалации боевых действий путем непрерывных поставок вооружений Киеву.

    В 2024 году он подтвердил сохранение прежнего юридического статуса специальной военной операции.

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 14:32 • Новости дня
    Лавров оценил шансы генсека НАТО работать в «Квартале-95»

    Лавров: Рютте вряд ли взяли бы на работу в «Квартал-95»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил сомнение, что Марка Рютте приняли бы в украинскую компанию «Квартал-95».

    Таким образом дипломат отреагировал на недавние призывы руководителя военного блока к расширению производственных мощностей и выпуску американской боевой техники в Европе, передает ТАСС.

    «Марк Рютте выработал свой стиль, такой стиль, который, наверное, призван продемонстрировать артистические способности, способности в жанре такой, знаете, сатиры и иронии, которая высказывается в том числе и в отношении Российской Федерации и всегда свысока. Я не уверен, что «Квартал-95» взял бы его на работу, но сейчас он как раз вот юмор, сатира», – отметил Лавров во время пресс-конференции.

    Ранее Рютте анонсировал выделение 40 млрд долларов на разработку систем защиты от беспилотников.

    Глава Североатлантического альянса выразил намерение максимально усилить военные позиции Киева перед возможными мирными переговорами.

    Политик пожаловался на бессонницу из-за постоянных мыслей о «российской угрозе».

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    У границ Калининградской области заметили самолет-разведчик НАТО

    Самолет-разведчик НАТО несколько часов кружил у границ Калининградской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Разведывательный борт Североатлантического альянса совершил длительный полет вблизи Калининградской области, выполнив несколько маневров вдоль границы.

    Самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II, принадлежащий НАТО, во вторник в течение нескольких часов совершал полет у границ Калининградской области. Борт сделал как минимум три круга вокруг региона, передает РИА «Новости».

    Согласно информации трекинговых сервисов, самолет вылетел с авиабазы, расположенной в районе румынского города Констанца. Маневры у границ Калининградской области выполнялись в период с 11:00 до 15:30 мск. После этого борт направился в воздушное пространство Польши и затем вернулся в Румынию.

    В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет присутствие, называя это «сдерживанием спецоперации». Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ подчеркивали готовность к диалогу на равноправной основе, при условии отказа Запада от курса на милитаризацию континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс увеличил численность своих военных вблизи Калининграда. В начале июня разведывательный борт Artemis II совершил круговой полет вокруг этого российского региона. В мае к границам области подошли сразу три самолета-разведчика стран НАТО.

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 13:12 • Новости дня
    Песков заявил об агрессивной риторике Запада перед саммитом НАТО в Анкаре

    Tекст: Ольга Иванова

    В преддверии встречи Североатлантического альянса прозвучало множество враждебных высказываний, направленных против российского государства, заявил представитель Кремля Дмитирй Песков.

    Подготовка к грядущему мероприятию сопровождалась недружественными выпадами в адрес Москвы, передает ТАСС.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что риторика западных стран носила негативный характер.

    «В контексте подготовки к этому саммиту мы слышали очень много заявлений, которые касались нашей страны. К нашему сожалению, это были заявления не о конструктивном взаимодействии и диалоге, а, скорее, заявления конфронтационного характера», – отметил пресс-секретарь президента.

    Представитель Кремля добавил, что российская сторона будет внимательно следить за итогами встречи. По его словам, необходимо проанализировать подписанные документы и содержание двусторонних переговоров на полях мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы к переговорам с европейскими странами.

    Осенью прошлого года представитель Кремля отверг наличие в стране сторонников конфликта с Североатлантическим альянсом.

    Летом 2025 года Министерство иностранных дел РФ сообщило об активной подготовке военного блока к противостоянию с Россией.

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 14:10 • Новости дня
    Лавров заявил о лукавстве заявлений НАТО об отсутствии войны с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал ложью заявления западных политиков о невмешательстве альянса в конфликт.

    «Пока они заявляют, что с нами не воюют, но это – от лукавого», – подчеркнул глава ведомства по итогам переговоров в Аддис-Абебе, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, американские и европейские военные напрямую участвуют в противостоянии. Запад обеспечивает Киев спутниковыми разведданными и помогает программировать смертоносное оружие, от которого страдают российские граждане.

    Лавров обратил внимание на стремление европейских государств к тотальной милитаризации. В частности, он отметил ностальгию Германии по временам объединения Европы под нацистскими знаменами, роль которых сейчас доверили Владимиру Зеленскому.

    Наращивание военного производства в странах НАТО преследует цель поддерживать киевский режим до последнего. Министр резюмировал, что западные элиты открыто намерены использовать Украину для истощения России.

    Ранее журналист Алекс Христофору призвал серьезно отнестись к словам Лаврова о быстрой милитаризации НАТО.

    Президент России Владимир Путин заявил о войне всех стран Североатлантического альянса с Россией.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал вовлеченность военного блока в конфликт очевидным фактом.

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 11:35 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о запуске производства американского оружия в Европе

    В НАТО объявили о старте производства танков Abrams и ракет ATACMS в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс инициирует новые проекты промышленного сотрудничества, направленные на производство и обслуживание ключевых американских вооружений непосредственно на европейской территории.

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте на оборонно-промышленном форуме в Анкаре сообщил о старте новых проектов промышленного сотрудничества, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти инициативы позволят производить и обслуживать ряд ключевых американских вооружений прямо в европейских странах.

    «США и несколько ведущих американских оборонных компаний… договорились о новых инициативах промышленного сотрудничества с крупнейшими европейскими игроками оборонной отрасли», – заявил Рютте. Он подчеркнул, что это даст возможность выпускать или обслуживать в Европе такие вооружения, как танки Abrams, ракеты AMRAAM, ATACMS, Barracuda 500M, авиабомбы Small Diameter Bomb и ракеты Stinger.

    В новых проектах задействованы американские корпорации Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics Land Systems и Anduril. С европейской стороны в них участвуют производители Rheinmetall, Diehl и польская PGZ. Рютте отметил, что эти договоренности демонстрируют фирменное трансатлантическое единство государств НАТО в оборонно-промышленной сфере.

    Генсек также объявил о запуске инициативы NATO Engine, которая призвана объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики. Ожидается, что она поможет создать сеть современных производственных площадок и резко увеличить выпуск вооружений, с особым акцентом на средства ПВО и дальнобойные ударные системы. Новые шаги направлены на восполнение запасов стран альянса и увеличение поставок вооружений на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс подготовил для саммита в Анкаре презентацию новых многомиллиардных оборонных проектов.

    Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал серьезные трудности с производством зенитных ракетных комплексов в Европе. Для решения подобных проблем европейским союзникам предложили создавать совместные предприятия с американскими оружейными компаниями.

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 14:47 • Новости дня
    Польша подписала с партнерами по НАТО договор о центре ремонта ракет для Patriot

    Польша подписала соглашение о создании центра ремонта ракет РАС-3 для Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Варшава договорилась с рядом западных стран о запуске европейского предприятия для производства и технической поддержки боеприпасов американских зенитных комплексов Patriot.

    Польша заключила договор с Соединенными Штатами, Германией, Нидерландами и Швецией об открытии европейского центра обслуживания ракет PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot, рассказал министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    «Мы подписали соглашение с США, Германией, Нидерландами и Швецией о создании в Европе центра обслуживания ракет PAC-3 для систем Patriot», – написал глава оборонного ведомства в соцсети.

    Политик отметил, что реализация этой инициативы позволит существенно нарастить мощности, а также ускорить процессы выпуска и ремонта боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул стремление Варшавы не ограничиваться закупками современных вооружений, но и активно участвовать в их производстве и обслуживании на территории Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года Варшава отказалась передавать свои системы противоракетной обороны Patriot американской стороне.

    В конце прошлого года Польша, Германия и Норвегия договорились закупить противоракеты к этим комплексам для Украины на 500 млн долларов.

    Ранее закупочное агентство НАТО заключило контракт на изготовление тысячи ракет для данных зенитно-ракетных комплексов.

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 13:03 • Новости дня
    Песков заявил о намерении следить за информацией с саммита НАТО в Анкаре

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские намерены внимательно отслеживать новости саммита НАТО в Анкаре, где 7 и 8 июля собираются лидеры стран альянса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Кремль будет отслеживать поступающую с саммита НАТО в Турции информацию, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что предстоящая встреча лидеров альянса вызывает значительный интерес в Москве.

    Лидеры стран НАТО 7 и 8 июля соберутся в Анкаре на ежегодный саммит. По словам Пескова, российская сторона внимательно отнесется к повестке и решениям, которые будут обсуждаться и приниматься в ходе заседаний.

    «Безусловно, это событие, которое вызывает очень большой интерес, в том числе и наш интерес. Мы, конечно же, будем отслеживать все новости и всю информацию, которая будет из Анкары поступать», – сказал Песков журналистам, подчеркнув, что Кремль намерен следить за всеми сообщениями с площадки саммита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры НАТО на саммите в Анкаре договорятся о новом пакете военной помощи Украине на 10 млрд евро до конца 2027 года.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о проекте декларации июльского саммита НАТО в Анкаре без финансовых обязательств Украине.

    По данным газеты The Telegraph руководство НАТО намерено уделить Владимиру Зеленскому и Украине меньше внимания на саммите в Анкаре из-за опасений расстроить Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    Главное
    За ночь над Россией нейтрализовали 415 дронов ВСУ
    При атаке украинских дронов в Саратовской области погиб мирный житель
    Российские десантники применили украинский язык в штурме опорника ВСУ
    Польский депутат порвала флаг УПА в Европарламенте
    В России спрогнозировали развитие мультибрендовых ПВЗ
    Месси объяснил слезы после матча со сборной Египта
    Россиянин Плотников выиграл юниорский чемпионат мира по тяжелой атлетике

    Конфронтация с Западом подстегнула несырьевой экспорт России

    Масштабная переориентация торговых потоков с Запада на Восток позволила России серьезно нарастить экспорт товаров неэнергетического сектора. Если раньше основу заработка на зарубежных поставках составляло нефтегазовое сырье, то теперь выстрелила обрабатывающая промышленность. За три года она показала рост почти на треть. В чем уникальность этой ситуации? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина объявила войну белорусским автобусам

    В Брянской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, следовавший из Белоруссии в Анапу. Это уже второй подобный случай – двумя неделями ранее украинский беспилотник поразил автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. Эксперты и политики сходятся в одном – это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные террористические акты. Зачем Киев бьет по белорусским автобусам? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские беспилотники в Киеве взлетели на воздух вместе с заводами

    Россия нанесла массированный удар по Киеву – многие наблюдатели уже называют его самым масштабным за весь период СВО. В результате поражены военные заводы, склады ГСМ и аэродромы, а также сборочные производства БПЛА и ракет. Эксперты отмечают: Киев все чаще прикрывает военные объекты гражданской инфраструктурой, но это не спасает их от ударов. К каким последствиям для ВСУ приведет потеря ключевых мощностей ВПК? Подробности

    Перейти в раздел

    Теракт в Монако и труп под Киевом обнажили конфликт украинских элит

    Появились прямые свидетельства того, что украинские спецслужбы причастны к терактам в Европе: исполнительница покушения на украинского олигарха в Монако была затем убита сотрудником украинской разведки. Кому было выгодно слить данную информацию и почему происходящее может иметь отношение к политическим играм западных кураторов киевского режима? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    • ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

    • Залужный идет в президенты

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Самозапрет на кредиты в 2026 году: как оформить через Госуслуги, как снять и на какие займы действует

      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

    • Как уменьшить расход топлива на автомобиле в 2026 году: способы сэкономить бензин

      Снизить расход топлива можно без сложных доработок автомобиля. Для этого достаточно следить за давлением в шинах, плавно ездить, вовремя обслуживать двигатель, не перегружать машину и разумно пользоваться кондиционером. Разбираем простые способы, которые помогут экономить бензин в городе и на трассе.

    • Бесплатное питание в школе в 2026 году: кому положено и как оформить

      Государство обеспечивает часть школьников бесплатным горячим питанием. Какие именно дети имеют право воспользоваться данной льготой, как зависит размер этой поддержки от класса, в котором учится школьник, статуса семьи и норм, действующих в конкретном регионе?

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации