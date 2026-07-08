Нет у вас теперь никаких дедов, воевавших в Красной армии, строивших корабли в Николаеве и преподававших русскую литературу в Киевском университете. Единственный дед ваш – Бандера, единственное наследие ваше – Бабий Яр, зверски убитые польские дети и сожженные белорусские села.2 комментария
НАТО намерено признать Россию долгосрочной угрозой
В итоговой декларации саммита Североатлантического альянса в Анкаре участники намерены зафиксировать статус России как долгосрочной угрозы, заявил генсек военного блока Марк Рютте.
«Ожидаю, что сегодня страны-члены снова вместе признают, что Россия представляет для территории НАТО угрозу в долгосрочной перспективе», – указал генсек, передает ТАСС.
Кроме того, на встрече в турецкой столице будут даны обещания о дальнейшем содействии киевскому режиму. Союзники, как отметил Рютте, планируют вновь заявить о намерении продолжать оказывать поддержку Украине.
Ранее Рютте жаловался на бессонницу из-за мыслей о российской угрозе.
В конце июня политик называл Москву главной долгосрочной проблемой для западного блока.
Перед саммитом в Анкаре страны НАТО не согласовали долгосрочные обязательства по военной поддержке Киева на 2027 год.